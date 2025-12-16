Las últimas horas de Rob Reiner y la pelea con su hijo en la fiesta de un famoso conductor

Las últimas horas de Rob Reiner antes de ser encontrado sin vida el pasado domingo, al igual que su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa de Los Ángeles estuvieron marcadas por episodios de tensión familiar, encuentros de su círculo cercano y una secuencia de hechos que forman parte de la investigación judicial.

Los cuerpos del reconocido director de 78 años y de su mujer, de 68, presentaban heridas de arma blanca cuando fueron hallados en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood. La noche previa al aparente crimen, el cineasta asistió a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

Según relataron fuentes presentes en el evento y según pudo reconstruir TMZ, durante la fiesta se produjo una fuerte discusión entre el director y su hijo Nick Reiner, de 32 años, quien se encuentra detenido como supuesto autor del asesinato de sus padres. La pelea llamó la atención de los invitados.

El medio informó que el intercambio entre padre e hijo fue “muy fuerte” y habría generado un clima incómodo durante la velada. Posteriormente, dos fuentes confirmaron a la revista People que la pelea efectivamente ocurrió y que fue uno de los momentos más tensos de la noche.

Rob, Michele, Romy y Nick Reiner en la premiere de Spinal Tap II: el final continúa, en septiembre pasado Richard Shotwell - Invision

Una de las personas presentes en al festejo describió el comportamiento de Nick como alarmante. “Asustó a todos actuando como un loco y perseguía a la gente preguntando si eran famosos”, relató la fuente.

De acuerdo con los testimonios, tras la discusión, el director y su mujer decidieron retirarse anticipadamente de la fiesta, aunque no trascendieron detalles sobre si padre e hijo volvieron a hablar después del episodio ni cómo continuó la situación entre ellos en las horas siguientes.

El domingo, cerca de las 15.30, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la vivienda familiar y, al ingresar, los servicios de emergencia encontraron los cuerpos sin vida del cineasta y su esposa. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que fue una de las hijas de la pareja, Romy Reiner, quien descubrió a sus padres y dio aviso a las autoridades.

Reiner, segundo desde la izquierda, posa con su esposa Michele, a la izquierda, y sus hijos Jake, en el centro, Romy y Nick, en la 41ª gala anual de los premios Chaplin; en el Avery Fisher Hall, en 2014 Evan Agostini - Invision

Horas después del hallazgo, Nick Reiner se convirtió en el principal sospechoso del doble homicidio. Según informaron medios norteamericanos, el joven no se encontraba en la casa familiar en el momento en que se descubrieron los cuerpos.

De acuerdo con la información obtenida por ABC News, el hijo del director abandonó la propiedad de Brentwood y se desplazó hacia otra zona de la ciudad. La policía logró localizarlo más tarde cerca del campus de la Universidad del Sur de California, en el área de Exposition Park.

Rob Reiner al lado de su hijo Nick en la gira de prensa de la película Being Charlie, que se estrenó en 2016 y donde trabajaron juntos Captura

El arresto se produjo alrededor de las 21.15 del domingo, aproximadamente seis horas después de que se confirmara la muerte de la pareja. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que fue detenido bajo sospecha de asesinato y que actualmente permanece encarcelado sin derecho a fianza.

El encuentro con su hija adoptiva

La tragedia también estuvo precedida por un encuentro familiar significativo. Tracy Reiner, hija adoptiva del cineasta, reveló que se reunió con su padre apenas un día antes de que ocurriera el ataque mortal. En declaraciones a NBC News, la actriz de 61 años expresó su profundo dolor por lo ocurrido. “Vengo de la mejor familia del mundo. No sé qué decir. Estoy en shock”, afirmó.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en la premiere de Spinal Tap II: The End Continues, la última película del director Instagram

Tracy Reiner fue adoptada por el realizador durante su matrimonio con la directora Penny Marshall y siempre destacó el vínculo afectivo que mantuvo con él a lo largo de los años.

En cuanto al vínculo amoroso entre Rob y Michele Singer, ambos se conocieron durante el rodaje de Cuando Harry conoció a Sally, uno de los mayores éxitos del cineasta. La pareja se casó en 1989 y tuvo tres hijos en común: Jake, Nick y Romy.

En medio del desconcierto que generó el doble asesinato, salieron a la luz detalles sobre la mala relación que el matrimonio tenía con Nick. En septiembre, el director fue invitado al ciclo televisivo Piers Morgan Uncensored, donde el entrevistador le preguntó cuál de sus películas reflejaba mejor el legado que quería dejar. Entonces, el artista respondió con una comparación muy particular: “Bueno, la gente tiene sus favoritos. Es el cliché: ‘Amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos’”, dijo, con una frase que hoy adquiere otro significado ante la tragedia familiar.