Hace casi tres meses que Laurita Fernández se separó de Nicolás Cabré y lo que parecía un distanciamiento con posible reconciliación, ahora es algo definitivo.

La flamante conductora de Cantando por un sueño , que se estrena el lunes 20 de julio, confesó que le escribió por Instagram a Sam Heughan, actor escocés que interpreta a Jamie Fraser en la serie de Netflix Outlander : "Un papelón pero lo stalkeé y le escribí a Jamie y le puse I love you", dijo entre risas Laurita en Hay que ver , el programa de elnueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti. "Me clavó el visto. Soy fanática de la serie. La verdad es que no le escribiría a nadie porque me muero de vergüenza pero él es un actor de afuera y soy fan. No sé dónde se consigue novio en cuarentena, quizá en una góndola de fideos. Además me da fiaca sólo pensar en conocer a alguien, contarle tu vida. Estuve chateando con alguien bastante tiempo hasta que quedamos en encontrarnos en un supermercado que nos queda cerca a los dos. Pero me eché para atrás porque quizá todavía no estoy para eso. Me achiqué, no tengo ganas y no quiero hacerle perder el tiempo a nadie. Todavía tengo que cerrar algunas cosas y no es momento".

Barbie Simons le preguntó si le gusta Leo Sbaraglia, que está soltero. "¿Alguien del medio otra vez? No sé.", dudó Laurita.

¿Qué pasó con Cabré?

" Creo que soy la pionera en separarme en plena cuarentena . Cuando vi que muchos se separaron, pensé que quizá algo tenía que ver. En mi caso fue muy al inicio y ya venía arrastrándose desde el verano. El clic lo hice cuando me fui de vacaciones sola, fue un viaje revelador de conectar con cosas que había dejado de lado. Separarnos fue una decisión mutua, un planteo de los dos. También tuvo que ver la temporada de verano, porque estuvimos mucho tiempo juntos, compartiendo todo. Creí que era una separación de un tiempo porque había mucho amor pero no, es una decisión definitiva. Hemos intentado hablar pero no hay caso. Ya no proyectamos de la misma manera. No quiero dar detalles porque sería meterme en su intimidad. No sé qué quiero de mi vida pero si sé que no me puedo amoldar a sus proyectos. Le deseo lo mejor pero no quiero eso para mí. No me quiero amoldar a las condiciones de Nico", detalló.

Listorti quiso saber si es cierto el mito que asegura que Cabré les pide a sus parejas que se amolden a algunos de sus pedidos, relacionados a que no trabajen y que estén a su lado. "He escuchado eso pero decirlo es quitarse responsabilidad propia. Echar la culpa al otro y señalar es correr el problema. Todo es cincuenta y cincuenta. Quizá pensábamos que éramos parecidos y compatibles y queríamos lo mismo y con el paso del tiempo te das cuenta que no es tan así. Yo no siento que me haya querido cambiar ni tirar abajo. Siempre me apoyó. Me quería como soy, sin cambiarme. Por otro lado, es verdad que uno se termina amoldando y el otro a vos y capaz no te sentís tan cómodo en ese molde. A su hija (Rufina) la extraño con locura, y me sigo hablando con parte de su familia y nos quedamos con muchas cosas lindas". Finalmente, Laurita contó que la pareja cortó por videollamada: "No había otra manera porque vivimos lejos".