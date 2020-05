Laurita Fernández contó por qué no volvería con Nicolás Cabré

La actriz y bailarina fue rotunda en sus declaraciones sobre un posible regreso Crédito: Instagram

Tras semanas de rumores , Laurita Fernández contó a fines de abril que su relación con Nicolás Cabré había llegado a su fin. En diálogo con el programa Los ángeles de la mañana , la actriz habló sobre cómo ambos estaban "en sintonías diferentes", incluso cuando compartieron un tramo de la cuarentena juntos, y ahora aseguró que "no volvería" con su ex.

Desde la ruptura, Laurita fue la única en tomar la palabra, y recientemente tuvo que desmentir un posible motivo de pelea con Cabré que se había deslizado: que él le elegía los galanes para trabajar. "Una pena tener que explicar y aclarar algo así. Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría, ni la producción o el director dejarían que lo haga", remarcó Laurita.

No hay vuelta atrás: "No da remar solo"

Laurita Fernández reveló por qué no retomaría su relación con Nicolás Cabré - Fuente: Telefe 04:57

En diálogo con Agustina Casanova en un live para Telefe, la bailarina fue consultada acerca de si le daría otra chance a esa relación que la llevó a afirmar que quería ser madre y formar una familia. Sin embargo, parece que las cosas cambiaron, ya que Fernández fue categórica en su respuesta.

"No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas, no hay como mucho más que hacer. Es así. Por más doloroso que sea, es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido", explicó, dando indicios de que al menos hubo un intento de volver.

Asimismo, la ex Sugar también aludió a cómo fue atravesando el proceso de ruptura en plena cuarentena. "Es un momento muy complicado para tomar decisiones. Pero así y todo uno siente, las toma, habla y piensa. Hoy creo que no hay vuelta atrás por esto, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés, y no da remar o pelear algo solo", manifestó, y añadió que la separación le provocó una agustina que le cerró el estómago. "Al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas, pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que dije: 'ya está'", subrayó.

Recordemos que cuando anunció la ruptura, Laurita habló de que con Cabré estaban "desencontrados", y reconoció que iba a extrañar mucho a Rufina, la hija del actor (fruto de su relación con la China Suárez), con quien Fernández tenía una excelente relación .

"Hay mucho amor, pero también cada uno tiene mucho amor propio y no estamos en el mismo momento o camino. No tiene nada que ver con otras personas o terceros en discordia como están diciendo por ahí (...) Quizá si seguíamos empezábamos a discutir y se iba a desgastar la relación. Lo que sí, la estoy extrañando mucho a Rufi", expresaba semanas atrás, al hablar de la separación.