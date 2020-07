Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron en abril de este año Crédito: Captura de video

Laurita Fernández y Fede Bal tuvieron un romance breve, pero que dejó huella. Los artistas y quienes fueron una de las parejas emblemáticas del Bailando por un sueño mantuvieron un vínculo que empezó en marzo de 2017, y que llegó a su punto final a comienzos de 2018. Entre ambos siempre hubo una buena relación posruptura y, en una nota reciente, Laurita se animó a compartir una divertida opinión sobre uno de los aspectos de Carmen Barbieri como suegra.

En una diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, el conductor confirmó que él junto con Laurita serán los conductores del Cantando 2020. Y De Brito le preguntó a su invitada cómo se sentirá cuando se cruce allí con Carmen Barbieri, que también formará parte de la competencia.

Fernández contó que será un alegre reencuentro porque mantiene una buena relación con ella y con Fede Bal, y reveló una de las cosas que más le gustaba de Carmen: "Yo siempre digo que es la suegra que más me dio de comer".

En otro tramo de la entrevista, la charla viró hacia Nicolás Cabré y a cómo quedaron las cosas entre ambos luego de esa ruptura. Laurita explicó en qué punto se encontraba hoy luego de ese vínculo: "Yo no lo dejé de querer de un día para el otro, pero cuando hablamos el amor no falta. Pero él tiene un proyecto de vida diferente, esa es la verdad. Y yo no sé cuál quiero que sea el mío, pero sé que no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Antes estábamos en la misma sintonía, y después de esa ruptura cambió por completo su manera de proyectarse a futuro y está bien".

Cuando Ángel le preguntó si con Cabré había proyectos de pareja más importantes, ella dijo: "Fue mi primera pareja de proyectar cosas en serio y en grande, y que me abrió ganas de pensar y de imaginarme armando mi propia familia".