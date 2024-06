Laurita Fernández quiso reproducir un reto viral y terminó con un fuerte golpe y con un... baño roto

Escuchar

La actriz, bailarina y conductora Laurita Fernández es, sin lugar a dudas, una trabajadora incansable. En los tiempos libres que le deja su labor en el programa Bienvenidos a ganar, que se emite por elnueve, y el cargarse al hombro el desafío de encarar el rol protagónico de la comedia musical Legalmente rubia, que se presenta con éxito de púbico en el teatro Liceo, se hace un hueco para crear contenidos que sube a sus redes sociales. Claro que no todas son fichas ganadoras. La talentosa blonda también se pega sus buenos portazos. Es que intentó reproducir una coreografía que se había hecho viral en las redes, que terminó con ella tirada en el piso en una pose un tanto desprolija. ¿Resultado? Parte del elenco de Legalmente.... tentado de risa, hielo en su cabeza para evitar chichones y una puerta del baño rota.

“No lo hagan en sus casas. Los videos no siempre salen bien”, advierte Laurita riéndose al mismo tiempo y apelando al humor que la caracteriza. E inmediatamente sueltan un “llamado a la solidaridad”: “Vengan a las funciones de hoy porque tengo que pagar el baño que rompí”. A los minutos, sus fanáticos empezaron a comentar el fallido, algunos, preocupados por el golpazo; otros, por el estado de la puerta del baño de uno de los pasillos internos del Liceo. Todos, sumándose al humor que ella siempre propone tanto en el escenario como en la televisión.

Todo indica que el video lo realizó antes de alguna de las funciones que realizó de esta historia en la que la joven Elle Woods, la rubia que de tonta demuestra no tener nada y que está basada en la película de 2001 que protagonizó Reese Witherspoon. O, tal vez, lo haya filmado en esa especie de entretiempo que tiene todo el elenco de no más de 40 minutos antes de volver a salir al escenario para contar esa historia atrapante que dura 90 minutos como si fuera otro partido sin descanso ni alargue.

En tren de asociaciones futbolísticas con lo que está pasando con la selección Argentina en la Copa América, en la comedia musical que dirigen Ariel del Mastro y Marcelo Caballero también hubo modificaciones en el staff. En estos días, se conoció la noticia de que la comediante Costa, que jugaba un rol importante como la peluquera de la chica Barbie que todo lo puede, no renovó el contrato y está siendo reemplazada por una actriz del ensamble. “Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente -explicó la actriz a los medios- . Trabajando tanto no puedo dar lo que todos ellos se merecen. Es muy doloroso, pero es lo que me pasó”. Desde la producción del espectáculo señalaron que la no renovación del contrato se debía a los múltiples compromisos laborales de la actriz, que impidieron que continuara formando parte del espectáculo.

Escena de Legalmente rubia con Laurita Fernández en primer plano y Costa, quien ya no forma parte del elenco, en un segundo plano

Entre el golpazo de Laurita Fernández y la partida de Costa del elenco, lo concreto es que Legalmente rubia continuará en cartel debido al éxito del público con un dato clave en todo esto: cualquier integrante del staff puede, por diversos motivos, no renovar su contrato, pero la presencia de Laurita Fernández en esta trama no se negocia. Por otra parte, en lo que hace al Liceo, se asegura la continuidad de los musicales, que llegaron a la sala con Casi normales, siguieron con Piaf, Cabaret, la vuelta de Piaf luego de la pandemia y actualmente con Legalmente rubia. Todo esto sucede mientras dos verdaderos tanques del género, como School of Rock y Mamma mia!, fueron las obras más taquilleras de la cartelera comercial porteña de la semana pasada.

Y hay un detalle a tener en cuenta que deberá resolverse en estos días: el Liceo, el teatro privado más antiguo de Latinoamérica que Enrique Pinti habitó durante tantos años, esta semana deberá encarar la puesta a punto del baño que la blonda de Laurita Fernández rompió en medio de una pirueta fallida, pero que terminó siendo viral.