La modelo contó que se siente sexy nuevamente y que ya no habla más con el futbolista Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 09:32

Alejandra Maglietti y el futbolista Jonás Gutiérrez resolvieron su separación y ya no se hablan más. Desde que la rubia decidió ponerle punto final a la relación luego de cinco años noviazgo, y con un casamiento en ciernes, ambos abrieron sus caminos hacia la soltería.

Así lo aseguró la misma modelo y panelista de Bendita. "Nos separamos bien, sin rencores ni enojos. Fue en buenos términos (...). Ahora ya hace varios días que no nos hablamos más. Pero hasta que nos fuimos repartiendo nuestras pertenencias seguíamos hablando para coordinar y entregarnos lo que era de cada uno. Ahora ya no hablamos porque no quedan temas por resolver. La separación es definitiva", dijo a Pronto.

Además, contó que desde que está soltera bajó de peso y que se siente "sexy otra vez". Ante la pregunta de si hubo hubo terceros en discordia, explicó: "De mi lado, no. No puedo poner las manos en el fuego por los demás. No lo sé. Creería que no. De mi parte, nada".

Recordemos que la modelo y conductora no estaba contenta con las salidas nocturnas del jugador de fútbol. Si bien Jonás le había ofrecido casamiento, ella decidió posponer la boda por una cuestión de dinero. "Él quiere algo enorme, una megafiesta para 500 personas (...) yo quiero algo más chico porque pienso en los números", había dicho la rubia.