Le pidieron a Matt Damon que homenajeara a George Clooney y confesó algo que nadie quería saber

Desde 1978, el gobierno de los Estados Unidos condecora a cinco de las personalidades más sobresalientes del arte y el mundo del espectáculo con el Kennedy Center Honors, uno de los galardones más valorados de aquel país. En la edición de este año, uno de los homenajeados fue George Clooney. Al ser consultado sobre el tema, Matt Damon sorprendió a todos recordando una extraña anécdota escatológica que tiene a un gato y a su colega y amigo como protagonistas .

El inesperado recuerdo se reveló este jueves, en un adelanto que dio a conocer el sitio E! News con el que se buscaba homenajear a Clooney. “Se ha dicho que mi amigo George es la última verdadera estrella de cine”, se lo escucha decir a Damon. Y continúa: “Así que me puse a pensar exactamente qué significa esto. Por supuesto, varios homenajeados anteriores sin duda han sido estrellas en el sentido clásico; actores con clase y sofisticación: Cary Grant, Henry Fonda, Paul Newman, Gregory Peck”.

“Repasé mentalmente la lista y luego pensé en George: un hombre que defecó en la caja de arena para gatos de la casa del actor Richard Kind como una broma”, rememoró. “Un hombre que una vez robó el anotador membretado de Bill Clinton y escribió notas falsas a los actores, diciendo cuánto amaba el presidente sus películas ”, sumó.

El año pasado, durante su visita al podcast SmartLess presentado por Sean Hayes, Jason Bateman y Will Arnett, Clooney se refirió a aquella anécdota. En principio, explicó que él y Kind en algún momento de su juventud fueron compañeros de cuarto y que su colega tenía un pequeño gato que vivía junto a ellos.

Y luego se explayó, dejando en claro que los hechos fueron mucho más desagradables de lo que Damon relataría tiempo después. “ Como estaba aburrido, empecé a sacar la caca de la caja sanitaria y la empecé a tirar por el inodoro ”, relató.

Por supuesto que a los días, Kind se alarmó. “Llevó al gato al veterinario y le dieron un laxante que hizo que comenzara a defecar unas 15 veces por día. Yo seguí sacando la materia fecal y tirándola al inodoro, porque no tenía nada más para hacer”, rememoró, sin ningún tipo de remordimiento.

“ No sé por qué lo hice, pero fue divertido. Y después de un par de semanas, se me prendió la lamparita. Y cuando estoy en cuclillas sobre la caja del gato, me pregunto: ‘¿En serio voy a hacer esto? Quiero decir, es divertido, pero no estaba seguro de cómo quería que me recordaran... Porque, el gato mide 20 centímetros de largo. Es un gato pequeño”, disparó.

Kind, finalmente, descubrió su cruel y asquerosa jugada y, aunque Clooney insistía en que había sido muy gracioso, el actor de Mad About You, como era de esperarse, no solo no lo encontró divertido sino que terminó enojándose con él.

Damon no fue el único amigo famoso que celebró el homenaje realizado a Clooney. Julia Roberts no solo voló a Washington para estar a su lado en el momento de la ceremonia, sino que lució para la ocasión un vestido estampado con imágenes de él en distintos momentos de su vida.

Julia Roberts luciendo el vestido con el que decidió homenajear a su amigo George Clooney Greg Allen - Invision

El diseño -creado por Moschino- fue la gran atracción de la noche. Hasta el piso y en una tela negra rasada, el diseñado contaba con estampas de marcos dorados de distintas formas y tamaños, alrededor de instantáneas del actor a lo largo de su vida y su carrera. De hecho, se pueden encontrar imágenes de sus comienzos en ER: Emergencias, donde Clooney interpretaba a un médico, así como también de su paso por la serie The Facts of Life, donde encarnaba a un hombre de mantenimiento.

Acompañado por su esposa Amal -quien deslumbró con un modelo de Valentino Haute Couture cubierto de cristales-, Clooney se mostró muy sorprendido y agradecido por el gesto de su amiga y coestrella en Pasaje al Paraíso al verla sobre la alfombra roja. En la misma ceremonia, también se homenajeó a la innovadora compositora y directora Tania León, nacida en Cuba, a la intérprete de música cristiana contemporánea Amy Grant, a Gladys Knight y todos los integrantes de la banda irlandesa U2.

