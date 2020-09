La joven de 27 años está en pareja con el actor desde 2019. Ahora, contó qué siente por Angelina Jolie, exesposa de Pitt Crédito: Instagram

Nicole Poturalski se convirtióen la nueva novia de Brad Pitt en 2019, aunque la pareja mantuvo un perfil bajo durante varios meses. Y ahora que todos saben de la relación, la joven modelo alemana comenzó a responder preguntas cada vez más filosas. De hecho, uno de sus seguidores, la consultó sobre Angelina Joline: "¿La odiás?".

Hace algunas semanas se conoció que Pitt y Poturalski están en pareja aunque con un vínculo muy particular. Es que la modelo tiene además una relación en paralelo con el empresariogastronómico Roland Mary (68) desde hace ocho años.

En plena disputa legal entre Pitt y Jolie, la modelo compartió una imagen en su cuenta de Instagram y escribió "la gente feliz no odia". Entre miles de comentarios, uno de los seguidores de Poturalski cuestionó a la modelo y quiso saber: "Si es así, ¿por qué [odian] vos y Brad a Angelina?". La joven alemana, que no suele interactuar con los usuarios en sus comentarios, no tardó en responder: "No odio a nadie", manifestó.

Quién es Nicole Poturalski

Poturalski tiene 27 años y trabaja como modelo desde los 13 años, cuando fue descubierta en Disneyland y comenzó a hacer producciones. Recientemente, hizo pública en su cuenta de Instagram una imagen de un logro profesional del que está muy orgullosa: ser la chica de tapa de la versión alemana de la revista ELLE.

Su nombre profesional es Nico Mary y, si bien ella no lo ha contado, diversos portales aseguran que es madre del pequeño Emil. En febrero de este año, posteó en sus redes una foto con el niño, de paseo por California. "Energía de ángel. Mejor amigo. La mejor compañía. Equipo.", escribió Nicole en la captura.