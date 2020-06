Lea Michele, tras la polémica: "Quiero pedir perdón por el dolor que causé"

Lea Michele se disculpó por sus actitudes del pasado y le pidió perdón a Samantha Ware Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 11:02

En los últimos días, muchas estrellas de Hollywood utilizaron sus redes sociales para mostrar su indignación por el crimen racial de George Floyd ocurrido en los Estados Unidos a manos de un policía . Al igual que sus colegas, la actriz de Glee Lea Michele expresó su apoyo a la comunidad afroamericana a través de Twitter; sin embargo, Samanthay Ware - quien también fue parte del elenco de esa serie - le respondió acusándola de racista y reveló que durante el rodaje la protagonista de la ficción se comportaba muy mal con sus compañeros .

"¡Me muero de risa! ¿Recordás cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras traumáticas microagresiones que me hicieron cuestionar si quería continuar con mi carrera en Hollywood", rememoró la actriz que, en la sexta temporada de Glee, interpretó a Jane.

Después de que el escándalo tomara carácter público, Michele acudió a su cuenta de Instagram para emitir unas disculpas públicas y aseguró que aprende día a día a ser mejor persona . "Una de las lecciones más importantes que nos dejan estas últimas semanas, es que debemos tomarnos el tiempo de escuchar y aprender desde la perspectiva de otras personas y analizar el rol que hemos jugado en el pasado para hablar de la injusticias que otros padecen. El otro día, cuando publique el tuit, lo hice para demostrar mi apoyo hacia nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este difícil momento, pero las respuestas que recibí me hicieron analizar mi propio comportamiento, sobre todo mi actitud frente a mis compañeros de elenco y la forma en que la percibieron".

"A pesar de que no recuerdo haber dicho las palabras que me adjudican y que nunca juzgué a otros por sus raíces o el color de su piel, ese no es el punto. Lo que importa es que claramente actué de una manera en la cual lastimé a otras personas", expresó la actriz y agregó: "Ya sea por mi posición privilegiada o mi perspectiva, que pueden haber hecho que se me perciba por momentos como una persona insensible, o tal vez por mi inmadurez, lo que hizo que me comportara de una manera innecesariamente difícil, quiero pedir perdón por mis actitudes y el dolor que causé. Todos podemos crecer y cambiar. En mi caso, usé los últimos meses para reflexionar sobre mi vida".

Embarazada de cinco meses, la actriz reveló que la llegada de su primer hijo la incentiva a ser su mejor versión. "Estoy a pocos meses de convertirme en mamá. Sé que necesito seguir trabajando para ser una mejor persona y tomar responsabilidad por mis acciones porque de esta manera, seré un ejemplo real para mi hijo y podré transmitirle mis lecciones y errores para que aprenda de mí. Escuché las críticas y estoy aprendiendo. Aunque me arrepiento de lo que pasó, sé que en el futuro voy a ser una mejor persona gracias a esta experiencia".

Según la revista People, además de las disculpas públicas, Michele llamó a varios de sus compañeros de elenco para hablar personalmente con ellos sobre el tema y disculparse en los casos en que fue necesario.