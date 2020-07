Fuente: Archivo

Con el regreso de Marcelo Tinelli todavía en desarrolllo, los nombres que conformarán la edición 2020 del Cantando, en su regreso por la pandemia, van y vienen. Algunos confirmados que se bajan, otros inesperados que se suben, y una estrategia que cambia sobre la marcha.

En los últimos días se especuló con la vuelta de Moria Casán a laflia, donde brilló como jurado durante varias temporadas. Sin embargo, la actriz le confesó a Catalina Dlugi que su destino profesional no está, por ahora, ligado a Tinelli.

En una entrevista para Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Moria reconoció que tuvo una charla con el conductor, pero no llegaron a nada concreto: "Hablamos con Tinelli, y los dos sentimos que si llego a volver en algún momento va a ser con otra cosa que no sea ser jurado. Tuvimos una charla nada más. Esta pandemia ha coartado toda posibilidad de nada. Me gustaría ser la voz de la tribuna, como una especie de barrabrava. Pero nadie me llamó para ser jurado ".

En cambio, los que sí la llamaron fueron representantes de Netflix, para convocarla a una nueva producción original que tendrá a Eric Roberts (hermano de Julia y padre de Emma) como protagonista: " Me hablaron de Netflix. Ya tengo una parte del proyecto, que me mandaron por mail, para hacer una película con él. También hay una chica colombiana y otra ecuatoriana . El libro está muy bueno, es como un thriller erótico. Apenas se abra todo lo haríamos".

No es el único proyecto que desvela hoy a la estrella. Además de una película que la uniría por primera vez en pantalla grande con Sofía Gala, y un ciclo de entrevistas, lo que más la entusiasma es un reality que está preparando para elegir a la mejor Drag Queen de la Argentina. La producción se encuentra avanzada, y el sueño de Casán sería que fueran parte del jurado Nora Cárpena y el hijo del presidente de la Nación, Estanislao Fernández.

Para ello, ya intentó ponerse en contacto con Fabiola Yáñez, con quien trabajó en el pasado: " No quiero ningún canal privado, quiero llegar a todo el país. Todavía nadie me llamó, pero tenemos trato directo con Fabiola . Yo nunca pido nada en mi vida, porque no sé hacerlo, no le pude pedir plata a mi papá y por eso empecé a trabajar a los doce años. Si se supone que somos todos inclusivos y abarcativos en esta época, tendríamos que pasar un concurso así por la tele pública, que es la televisión de todos nosotros. Igualmente yo lo voy a hacer también por streaming".

La idea, cuya semilla se pudo ver en el programa Incorrectas, es "elegir a una drag queen federal, porque es un arte muy disruptivo, muy vanguardista. Yo supongo que un espacio me van a dar porque sino le van a estar dando la espalda a las minorías ".