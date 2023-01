María Belén Ludueña: su nueva vida de casada, el desafío que la corre del mundo de las noticias y cómo enfrenta las críticas

escuchar

Su nombre es sinónimo de noticias. Su carisma, frescura y calidez la convirtieron en una de las favoritas del público a la hora de empaparse de la actualidad diaria. Así fue como durante años despertó a los televidentes con una sonrisa desde Buenos días, América; informó sobre salud en el ciclo semanal Junta médica, condimentó los almuerzos con las últimas novedades desde América Noticias Mediodía y enseñó a cocinar por Instagram junto a su marido, Jorge Macri, algo que todavía sigue cumpliendo a rajatabla durante los fines de semana.

Sin embargo, este nuevo año llega con un desafío para ella. A partir de este lunes, a las 22, María Belén Ludueña será parte de Invasores de la TV, un ciclo que promete informar pero también cargar de buena energía para irnos a dormir con una sonrisa. “Es un nuevo desafío para mí porque hasta ahora me he dedicado siempre a las noticias” , le confiesa la periodista a LA NACION sobre esta propuesta que, por primera vez, la tendrá en el prime time de América junto a Luis Ventura.

María Belén Ludueña será la coconductora de Luis Ventura en Invasores de la TV, este nuevo ciclo que intentará liderar el prime time desde la pantalla de América con humor, invitados especiales y mucha actualidad Pensa América TV

Este “resumen delirante de la TV” -que tendrá invitados de lujo, mucho humor de la mano de Pato Benegas, móviles en vivo y un panel de profesionales para abordar los temas diarios (entre los que se encuentran Benito Fernández, Andrea Campbell, Guillermo Favale, Daniel Fava, Romina Traetta y el especialista en comunicación no verbal Hugo Lezcano)- será su oportunidad para unir ese costado periodístico que ya todos conocen con una nueva faceta, esa que la mostrará “tal cual es” . “Creo que es un perfil que voy a saber explotar muy bien. Con responsabilidad y profesionalismo pero creyendo en mi potencial, siendo auténtica y fiel a mí misma, sin miedo a equivocarme”, advierte esta abogada marplatense, que descubrió su gran pasión por los medios a los 19 años cuando fue elegida Reina Nacional del Mar en su ciudad.

- ¿Te costó la decisión de abandonar el mundo de las noticias?

-En realidad, no es que abandono el mundo de las noticias porque acá también vamos a tratar temas de actualidad, así que el rol periodístico va a estar presente. Pero creo que es un perfil que voy a saber explotar muy bien. Además de ser un gran desafío, estar en el prime time de América era una oportunidad que no podía desaprovechar. Cuando me lo propusieron y me dijeron que iba a estar con Luis (Ventura) no lo dudé, porque además es la posibilidad de que me conozca otro tipo de público.

-¿Cómo te llevás con él?

-Luis es un tipo súperquerido y respetado en el canal, así que para mí es un honor trabajar con él y acompañarlo. Tuvimos tres ensayos y los redisfrutamos, la química es muy buena. Nunca habíamos trabajado juntos pero tenemos tan buena onda que creo que eso es lo que va a comprar la gente. Más en un prime time de verano, en donde todos quieren pasar un momento relajado.

Dupla explosiva: a pesar de no haber trabajado nunca juntos, Ludueña y Ventura lograron una muy buena química en los ensayos Pensa América TV

-¿Descubriste una nueva conductora a partir de este proyecto?

-En realidad, siempre fui una conductora descontracturada tanto en Buenos días, América, en donde despertaba a la gente con una sonrisa en medio de una actualidad muy dura, como en el noticiero con Guillermo Andino, donde empezamos a mostrar un perfil más relajado. Pero es cierto que este formato me va a dar más lugar para reírme, para mostrarme en otro rol, me va a permitir mostrarme tal cual soy. ¡Los voy a sorprender! (risas).

-Van en un horario donde tienen algunos tanques enfrente como Gran Hermano y, próximamente, El hotel de los famosos 2, ¿en qué se van a destacar ustedes para que el público los elija?

-Creo que lo que nos va a destacar es la buena química que tenemos entre nosotros. Somos personas muy distintas, cada uno va a tener su espacio para aportar lo suyo desde su perfil, es un equipo que va a traspasar la pantalla. Sabemos que tenemos competencia del otro lado pero vamos a estar en carrera, nos va a ir bien. Estamos confiados en que va a ser así.

-¿Te costó despedirte del noticiero y de la dupla que formaron con Guillermo Andino?

-Sí, porque hicimos una gran tarea durante 2022. Ya queríamos trabajar juntos desde que él conducía Es por ahí y no se había dado. Cuando terminé con Buenos Días, América me plantearon la posibilidad de trabajar en el noticiero con él y no lo dudé. Guillermo es un placer para trabajar. Es un tipo muy generoso, muy auténtico, muy bueno, muy responsable, me encantó hacer dupla con él y con todo el equipo.

-Además de debutar en un nuevo formato, estrenás horario: ¿qué va a pasar con los vivos de cocina de las 20 con tu marido?

-Los vivos de cocina van a seguir los fines de semana (risas). Jorge está muy entusiasmado acompañándome en este nuevo rol. De hecho, cuando me lo propusieron, me dijo: “Me parece bárbaro, aceptálo, tomá el desafío, probáte en este nuevo formato”. De eso se trata el amor. De acompañar y de entender que este año las vacaciones fueron más cortas, de que no voy a estar en casa para la cena. Pero yo también lo hago con su trabajo. Me parece que esa es la clave de tener una buena relación: acompañarse cada uno en lo que le gusta y en sus actividades. ¡Así que comeremos más tarde!

-¿Cómo va la vida de casada? ¿Cambió algo la libreta?

-Estamos súper contentos y felices pero no cambió absolutamente nada. El casamiento fue para sellar lo que veníamos teniendo desde hace cuatro años y medio, que es un montón para mí (risas).

-Tuviste una boda llena de famosos y figuras de la política, ¿fue como la soñaste?

-Sí, porque a pesar de todo fue muy relajada. Cuando nos propusimos casarnos pensamos en algo bien relajado, donde cada uno pudiera sentirse libre y creo que el no asignar mesas y que cada uno se sentara con quien quisiera fue clave. Creo que ese fue el éxito de la fiesta. Combinamos el mundo de la política con el mundo del espectáculo y la familia y todos se integraron muy bien. De hecho, la gente se fue 4.30 de la mañana con nosotros. Disfrutamos todos. Fue mejor de lo que esperaba.

María Belén Ludueña y Jorge Macri junto a Mirtha Legrand, Juliana Awada y Mauricio Macri, algunas de las figuras invitadas a su casamiento en La Rural

-¿Qué fue lo que más te enamoró de tu marido?

-¡Todo! Su inteligencia, su sentido del humor, su bondad, su compromiso, su don de gente, lo buen padre que es, lo buen hijo que es. Lo admiro profundamente y el amor viene de la mano de eso. Estoy muy contenta de habérmelo cruzado en mi camino.

-¿Tuviste algún prejuicio cuando lo conociste, ya sea por su apellido o su profesión?

-Todos esos prejuicios se terminaron desde el momento en que empecé a acompañarlo y a caminar la calle con él. Es una persona súper respetada y también con un gran sentido de la responsabilidad. Jorge realmente está convencido de que puede transformar realidades y acompañar a alguien así, sabiendo que lo que hace está generando un cambio, para mí es un placer. Obviamente uno siempre tiene ciertos prejuicios con respecto a la política, pero me parece que no hay que poner a todos en la misma bolsa, no hay que generalizar. Cuando uno a veces habla y dice: “Los políticos son…” está mal y eso lo aprendí por él.

-¿Qué fue lo que más te sorprendió al caminar la calle con él?

-Me acuerdo de una primera recorrida que hice con él, donde alguien se acercó a pedirle algo y él le dijo que no pero a la vez le explicó las razones por las cuales su respuesta era negativa. Y me parece que tiene que ver con eso. El tipo se fue con un “no” pero con la verdad. Cuando yo me di cuenta que era un tipo transparente, y que realmente estaba comprometido socialmente con su trabajo, dije: “Es un placer”.

-En el Martín Fierro, en tu discurso de agradecimiento por el premio a tu labor en Buenos días, América, lo miraste a los ojos y le dijiste: “Ahora vamos por tu sueño”. ¿Cómo vivís su precandidatura a jefe de gobierno porteño?

-Yo lo voy a acompañar a donde él quiera ir o para lo que la gente lo elija. Yo creo que quien termina definiendo el rol o tu camino es la gente, la gente te pone en el lugar que te necesita. Para mí, haber ganado un Martín Fierro fue mi sueño, y él fue clave en eso porque cuando lo conocí me dio tanto equilibrio y tanta templanza que eso fue parte de mi éxito. Cuando estás bien en lo personal también lo estás en lo profesional, y él me dio esa armonía que yo necesitaba para hacer mi trabajo de otra manera. Así que ahora me toca a mi acompañarlo a él.

-¿O sea que no te asusta el rol de “primera dama”?

-No, de hecho lo disfruto mucho. Cuando mi agenda me lo permite lo hago porque me interesa mucho el contacto con la gente. Y la gente lo recibe muy bien, así que para mí es un placer.

-¿Cómo manejás el tema de las críticas? ¿Te afectan o no les das importancia?

-A medida que uno va creciendo profesionalmente y teniendo más exposición las críticas van creciendo, es algo que viene con el combo pero trato de no engancharme. Cuando es algo constructivo lo tomo, pero cuando es una crítica o un comentario destructivo, ni me detengo a pensar. Y muchas veces cuando veo un comentario feo que no es para mí trato de hacer reflexionar al otro y educar, trato desde mi rol de comunicadora generar conciencia y empatía.

-¿Qué balance hacés de 2022 y qué proyectás para este año que está comenzando?

-Fue un año súper positivo, muy superador de 2021 . Desde lo profesional, trabajando en el noticiero del mediodía, tomando un lugar que hacía seis años que estaba vacío en América y trabajando en la conducción de todo tipo de eventos, que es algo que me encanta. Cuando uno se enfoca en sus metas y en seguir creciendo me parece que las cosas vienen solas. El 2022 me hizo ver que puedo, que estoy para nuevos desafíos, solo hay que arriesgarse. Y bueno, en lo personal, aún más porque s ellé el amor que tengo con Jorge con nuestro casamiento. Fue lo máximo que me pasó, el momento más feliz de mi vida . Así que no sé que me va a deparar 2023 porque este año me dejó las metas muy altas (risas). Pero voy a dejar que me vaya sorprendiendo el año, lo importante no es llegar sino sostenerlo.

-¿Hay planes de maternidad para este 2023?

-No, por el momento no. Más adelante seguramente sí, pero por ahora no está en nuestros planes. Me gustaría en algún momento pero no este año.