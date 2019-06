Leonardo Sbaraglia: "Hay mucha gente en el país que no tira para la Argentina"

En una entrevista radial, el actor brindó su postura sobre la situación del país y de la industria cinematográfica local

Hace dos semanas se estrenó en los cines argentinos Dolor y gloria, la última película de Pedro Almodóvar que tiene a Leonardo Sbaraglia como uno de sus protagonistas. A propósito de esto, el actor contó cómo fue la experiencia de filmar a las órdenes del director, pero también brindó su opinión sobre la situación política del país y compartió su mirada acerca del momento que hoy atraviesa la industria cinematográfica en la Argentina.

"Trabajar con Pedro Almodóvar es un sueño importante para cualquier actor. La película, además, quedó increíble y estoy súper agradecido. Es de esas cosas que no podés creer", expresó, en diálogo con el programa Cine Argentino, por La 990.

Sobre su primer acercamiento con el realizador español, reveló: "Tuve un casting VIP, porque tanto Pedro como la gente de la productora ya me conocían, porque habíamos hecho juntos Relatos salvajes. Obviamente, Almodóvar puede contar con el actor que quiera, no solamente español sino de cualquier lugar del mundo. Él va a elegir a quien crea que es mejor para su película. Entonces, si bien a mí me conocía y le podía interesar como actor, él tenía ganas de verme para ver si yo daba con el personaje".

"Tuvimos unas horas de trabajo juntos, leímos las escenas, me grabaron con una cámara suplente para después poder verlo juntos. Ese fue un poco el trabajo. Yo fui y tenía la escena y por suerte a él le gustó. Yo estaba atento y con el corazón en la boca. Y se ve que algo de ese corazón me salía por la garganta", rememoró.

Sbaraglia, que supo desarrollar una carrera en paralelo en España, aseguró que, a pesar de los contratiempos, elige vivir en su país. "A mí me gusta vivir en Argentina, por eso volví. Me encanta este país, tiene gente maravillosa. Desgraciadamente, pasan cosas muy injustas en general producidas por nuestros gobernantes", aseguró.

"Hay mucha gente en Argentina que no tira para la Argentina, sino que tira para afuera; tira para otro lado, y eso produce desastres. Porque en definitiva no le importa tanto el territorio, sino que les importan más sus propios negocios", consideró.

"Me encantaría poder estar acá en octubre (para las elecciones presidenciales); estaría bueno que nos vayamos dando cuenta que las votaciones son importantes y que tienen consecuencias por 4 años", expresó luego.

Con respecto a su mirada sobre cómo se encuentra hoy la industria cinematográfica, indicó: "El cine se ha reducido mucho en los últimos años, ha habido recortes importantes en la educación y en la ciencia. Lo último que hice fue Acusada, en 2017, tuve otras propuestas, pero ha bajado mucho la producción cinematográfica, o al menos el tipo de películas que se incentivan de parte de los subsidios del Incaa y otros. Es una pena porque tenemos un cine maravilloso con cineastas maravillosos, así como en la educación y en la ciencia. Hay políticas que van para otro lado, y hay consecuencias en ese sentido".

Por último, indicó cuáles son las situaciones que más le llaman la atención cada vez que regresa al país: "Hay muchas cosas que lastiman... Que la gente se quede sin trabajo y no llegue a fin de mes y, sobre todo ahora que viene el invierno, duele ver gente durmiendo en la calle".