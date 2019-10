Leticia Siciliani y su triste experiencia de discriminación en un colectivo

Leticia Siciliani y su triste experiencia en un colectivo: "Estaba con mi exnovia y un hombre me dijo que paráramos"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 10:45

Leticia Siciliani contó una triste experiencia que vivió junto a su ex novia en un medio de transporte público, cuando fue discriminada. La actriz aseguró que se angustió mucho en ese momento y que se sorprendió de tal manera que no pudo reaccionar.

"En la vía pública sentí la discriminación. Me pasó con mi ex novia, estábamos en un colectivo abrazadas y un señor, que estaba con su hija, nos pidió que paráramos. Dijo que él no tenía ningún problema, pero que no podía explicárselo a su nena", explicó Siciliani en Agarrate Catalina, en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Me angustie muchísimo", dijo. "No lo pude controlar, todavía no me sale reaccionar frente a esas cosas porque me parecen una locura. Siento que soy una privilegiada por vivir mi vida de una forma y hay mucha gente que no puede, que vive cosas como la del colectivo todos los días".

La actriz, que en 2016 ganó un Martín Fierro como artista revelación por Esperanza mía, suele ir al piso de ShowMatch a hacer un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli cada vez que baila su hermana, Griselda Siciliani. Allí, suele hablar de su vida amorosa sin los tapujos de la discriminación o los prejuicios, por lo que suele ser un buen lugar para defender la diversidad de género.

Es por eso que Leticia le dijo a Catalina Dlugi: "Abiertamente digo que soy lesbiana, hace mucho tiempo que lo hago. Viví muy tranquila y sin ocultar nada, pero creo que es un buen mensaje en un programa tan popular. No creo que tengan prejuicios en el programa, pero tampoco se habló nunca del tema. Si me dejara llevar por las redes, hay mucha discriminación y comentarios homofóbicos. En un montón de cosas estamos súper avanzados, pero hay que profundizar desde la educación".

Con respecto a su participación en ShowMatch, donde suele tomarle el pelo a su conductor, dijo: "La gente me agradece mucho por la 'bardeada' a Tinelli. Igualmente yo a él no lo conozco por fuera del estudio". (...) En la calle tengo muy buena onda. Nunca había tenido tanta popularidad como ahora que estoy en ShowMatch. Hay una complicidad con Tinelli que se dio muy natural".