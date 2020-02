Lili Reinhart Crédito: Agencias

No parece que falte poco para conocer la resolución del juicio contra Harvey Weinstein. Lo último que se conoce es que el expoderoso productor de Hollywood no testificará en su juicio por abusos sexuales en Nueva York, una decisión que han tomado los abogados del acusado después de considerar que no se han presentado suficientes pruebas en su contra. Y una de sus abogadas más conocidas, Donna Rotunno, está dando mucho que hablar con sus últimas declaraciones.

En ellas, realizadas en el podcast The Daily de New York Times ante la periodista Megan Twohey, Rotunno alegó que las mujeres no serían violadas si se parecieran más a ella, entre otros muchos comentarios desacertados que recopilamos a continuación: "Las mujeres que aceptaron reunirse con Weinstein en una habitación de hotel (donde solía celebrar reuniones de negocios) deberían de haber entendido que el productor quería tener sexo con ellas", dice al comienzo de la entrevista. "Hemos creado una sociedad en la que las mujeres no tienen que asumir ninguna responsabilidad por sus acciones. Hemos creado una sociedad en la que si decidimos creer en todas las mujeres significa que no podemos cuestionarlas. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún riesgo para que una mujer se presente y ponga una denuncia", continúa diciendo cuando se le pregunta por qué deberían estar mintiendo las víctimas de Weinstein. "Nunca han abusado de mí, porque nunca dejaría que un hombre me pusiese en esa situación. Por ello siempre he tomado las decisiones adecuadas, desde que entré en la universidad. Nunca bebí, nunca me fui a casa con alguien que no conocía y nunca me puse en una situación vulnerable. Nunca", añadió cuando le preguntan si alguna vez ha estado en una situación de abuso.

Además la abogada alegó que las mujeres no pueden tener una red social como Tinder y sorprenderse al ver como en la primera cita los hombres intentan tener sexo con ellas. En este punto de la entrevista, Megan Twohey le preguntó si hablaba en serio, añadiendo que las mujeres no deberían de estar obligadas a vigilar cada aspecto de su vida por culpa de los hombres, a lo que Rotunno contestó: "Los hombres tampoco deberían de estar constantemente protegiéndose contra las acusaciones de mujeres histéricas en un mundo que cada vez es un lugar más aterrador para ellos", unas palabras impactantes tras las que la periodista decidió dar por finalizada la entrevista.

Las palabras de Lili Reinhart

Cuando el caso Weinstein salió a la luz en 2017, junto con el movimiento #MeToo, la joven actriz de Riverdale, Lili Reinhart, publicó un comentario en Tumblr en el que explicaba cómo habían abusado sexualmente de ella con tan solo dieciséis años. La situación en cuestión se dio durante las grabaciones de uno de sus primeros trabajos, en las que Lili y uno de sus compañeros de reparto, mucho más mayor que ella, empezaron a tener algo más que una amistad: "Era una adolescente que trabajaba en un proyecto... cuando comencé a enamorarme de un chico con el que estaba trabajando. Era increíblemente encantador y carismático; coqueteamos durante un tiempo antes de tener nuestra primera cita. Él era bastante mayor que yo, pero me consideraba una persona madura, así que no me pareció gran cosa", empezó diciendo en una publicación llamada "A la luz de las acusaciones de Harvey Weinstein".

"No me siento cómoda dando detalles específicos sobre la situación porque no siento que sea necesario. Lo único que importa es que intentó sobrepasarse conmigo cuando estábamos en una cita. Tuve que detenerlo y decir: 'No, no quiero eso, no puedo hacerlo'. Recuerdo sentir que era una escena sacada de una película de terror", explicó en su momento. Ahora, gracias a una nueva entrevista con la revista Allure, donde Lili vuelve a hablar del hecho, sabemos que su compañero la inmovilizó contra el suelo e intentó forzarla: "Me sentí físicamente inmovilizada contra el suelo mientras se dejaba caer en seco sobre mí y se frotaba contra mi cuerpo, básicamente".

Después de que Reinhart consiguiese salir de la situación, sintiéndose violada e incómoda, su compañero la convenció para que subiese al auto y la llevase a su casa, pero la realidad es que estaba tratando de llevarla a su apartamento: "Sabía que si llegaba allí me iba a pasar algo malo, por lo que le dije que me dejara en mi casa, que no quería ir su casa. Él soltó un comentario sarcástico de mala gana y me llevó a casa". Lili se vio sobrepasada por una situación que no podía manejar, pero al día siguiente quiso hablar con él: "Él procedió a decirme que era mi culpa por haberlo guiado a ello, que toda yo incitaba al sexo, que lo engañé. Además me llamó bruja y me etiquetó como la mujer más manipuladora que había conocido. Yo tan solo quería obtener un poco de claridad sobre la situación y él se negó", explicó en 2017.

Ahora, la actriz por fin comprende la situación, pese a que para ella esos meses están borrosos y el recuerdo bloqueado en su mente: " Creo que compartí mi historia antes de haberla entendido realmente. Seguía pensando en ello como algo físico, pero era más un abuso psicológico que duró un par de meses. Estuve de acuerdo con ello porque lo que buscaba era su constante aprobación, debido a que estábamos trabajando juntos. Quería un ambiente de trabajo fácil", explicó en la entrevisa. Pero, en su momento, Lili se sintió miserable y tuvo miedo de contarlo al pensar que nadie le creería al tener él un papel mucho más importante en el proyecto: "Él tenía poder... Y si decía algo, tal vez la producción se detendría y la gente perdería su trabajo. Además podrían pensar que solo era una niña dramática con aires de diva... y nadie querría volver a trabajar conmigo", dijo entonces.

Estas nuevas declaraciones le hacen frente a la opinión misógina de Donna Rotunno, en la que culpa a las mujeres por no entender que una cita con un hombre significa que ellas están accediendo a tener sexo. Pero Lili Reinhart mira con esperanzas al futuro: "Lo que me da esperanza es que personas como Melissa Benoist compartan su historia de abuso doméstico con el mundo, porque creo que ayudó a mucha gente haciendo eso. Cuando la gente habla sobre una experiencia de abuso sexual, físico o psicológico, o sobre algún tipo de lucha contra un trastorno, están alentando a otras personas a no sufrir en silencio", finaliza la actriz.