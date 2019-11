Melissa Benoist, la actriz de Supergirl, cuenta en un angustiante video que sufrió violencia de género por parte de un ex novio

Melissa Benoist es conocida por su paso por Glee y ahora por su protagónico en Supergirl, la serie de Warner (también disponible en Netflix) centrada en la prima de Superman. Esta semana, con un desgarrador video que subió a su cuenta de Instagram, contó que hace unos años sufrió violencia de género por parte de su pareja. "Soy una sobreviviente de violencia doméstica", dice mirando a cámara en un testimonio que busca, según afirmó, que quienes estén pasando por una situación similar sientan que no están solos y que pueden pedir ayuda.

En el video, Benoist describe cómo se fueron desarrollando las agresiones de quien fuera su novio hasta que ella dijo "basta". Sin dar la identidad del hombre que abusó física y psíquicamente de ella, dijo que era una persona muy conocida y que primero fue su amigo y luego fue su pareja. "Era encantador, divertido, manipulador, tortuoso. Soy una sobreviviente de la violencia doméstica o de la llamada violencia por parte de una pareja, que es algo que nunca pensé que diría y mucho menos que contaría de esta manera", relata la actriz, de 31 años.

"Era muy fácil sentir empatía por él. Al principio era adorable y había sufrido mucho y eso generaba en mí compasión (...). Yo recién salía de por primera vez de la ciudad en la que había crecido; él me contuvo y me hizo sentir bien (...). La violencia comenzó a los cinco meses de la relación. Él me amaba y yo creía que también lo amaba, y yo quería que funcionara bien nuestro noviazgo", dice para luego contar que ella no llegó a ver los signos de esa relación que comenzaba a ser violenta.

"Me celaba mucho, no quería que hablara con otros hombres, comencé a vestirme de otra manera para no llamar la atención. Él revisaba mi teléfono (...) El trabajo en general era un tema delicado, no quería que me besaran o que tuviera escenas románticas con hombres, lo cual era muy difícil de evitar. Entonces comencé a rechazar audiciones, ofertas de trabajo, amistades, todo porque no quería lastimarlo", cuenta.

De la violencia verbal a la física

La primera vez que la violencia pasó de ser psicológica y verbal a física, fue cuando le tiró un vaso de licuado en la cara. "Tenía batido en el rostro, en la ropa, y me dolía la mejilla. Pero me preocupó más lo sucios que quedaron los muebles", describe para ejemplificar su grado de negación.

También cuenta que luego de cada hecho violento, su novio la colocaba en la bañera y antes de abrir la canilla para lavarle las heridas le pedía "las típicas disculpas del golpeador". En cuanto a los posibles pedidos de ayuda, dice: "Yo le ocultaba todo a mi familia, a la gente que me quería, por vergüenza, por miedo a que las represalias fueran peores, y a que temía que esto lo hiriera".

La agresión que le hizo decir "basta" fue cuando su pareja le arrojó un celular a la cara. "Me rompió la nariz. Mientras la sangre cubría mi rostro (ese día) algo se quebró en mí (...) La verdad es que aprendí lo que se siente ser inmovilizada y abofeteada una y otra vez, y golpeada con tanta fuerza como para quedarse sin aire. Fui arrastrada por el pavimento, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que sangrar, empujada tan fuerte contra una pared que el yeso se quebró", describe en el video.

"Después vino una amiga mía, que muy nerviosa y temerosa por arruinar nuestra amistad, me preguntó si yo sufría violencia doméstica. Le dije que sí y me dijo ´Entonces sabés qué hacer´, (...) Lo que atravesé provocó un cambio en mi perspectiva", dice.

"En los Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres de más de 18 años experimentará violencia física severa por parte de un novio. Quiero que las estadísticas cambien y espero que contar mi historia pueda evitar que sucedan más historias como la mía", son las palabras con las que Benoist cierra el video.

El comunicado de los productores de Supergirl

Según indica Variety, los productores ejecutivos de Supergirl, Greg Berlanti y Sarah Schechter, escribieron un comunicado después de que la joven subiera su testimonio en las redes sociales.

"Melissa Benoist es una heroína -dice el escrito-, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ella es una mujer extraordinaria y estamos orgullosos de apoyarla y acompañarla. Aplaudimos su valentía y fortaleza, y nos unimos a ella con la esperanza de que este increíble acto de alentar a otras personas a hablar para encontrar seguridad y apoyo. Te amamos Melissa".

Chris Wood, marido de Benoist, con quien se casó en septiembre último tras conocerse en 2017 rodando Supergirl, elogió su valentía en Twitter. "¡Feliz día de Acción de Gracias! Voy a abrazar a mi esposa tiernamente. Todo el día, y cada día", afirmó.

Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia de género, llamá gratis al 144. Si estás en una situación de emergencia, llamá al 911. Podés acceder a un mapa de los centros de atención, aquí más información.