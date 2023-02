Lily Collins recordó una relación tóxica que le generó pánico y ansiedad: “Me hizo sentir muy pequeña”

escuchar

Lejos de los flashes, los sets, los vestidores con lo último de la moda y la figura de la Torre Eiffel detrás de su personaje, Lily Collins abrió su corazón y compartió una de las peores experiencias que vivió. Es que la protagonista de Emily in París reveló que atravesó una relación tóxica, que sufrió situaciones de abuso psíquico y verbal y que esa experiencia le generó sentimientos de pánico y ansiedad.

La revelación de Collins se dio en el podcast We Can Do Hard Things de Glennon Doyle. El tema a tratar eran las relaciones abusivas, qué sucede cuando se dan en chicas jóvenes y qué consecuencias tienen luego. Sin dudarlo, Collins habló de su experiencia. “Tuve una relación romántica tóxica donde sufrí abuso verbal y emocional y en la que me hicieron sentir muy pequeña” , reveló la estrella de 33 años.

Lily Collins durante la premiere de la tercera temporada de Emily in Paris Francois Mori - AP

Sin revelar en ningún momento el nombre del hombre en cuestión, Collins continuó el relato. “Él me llamaba ‘pequeña Lily’, y usaba palabras horribles sobre mí en términos de lo que vestía. Me llamaba puta y todas esas cosas”, recordó. La figura de una de las series más exitosas de Netflix contó además que el comportamiento tóxico de su ex la silenció e incluso alimentó en ella sentimientos de “pánico” y “ansiedad”.

“Hubo palabras horribles y luego palabras denigrantes”, recordó. “Me volví bastante silenciosa y estaba cómoda en el silencio. Sentí que tenía que hacerme pequeña para sentirme más segura”, agregó luego y explicó que, si bien ahora tiene una relación saludable con su esposo, Charlie McDowell, todavía padece algunas secuelas de esa terrible experiencia.

Lily Collins se convirtió en una de las actrices del mundo mejores pagas

“Las situaciones son completamente diferentes hace 10 años y ahora”, confió la actriz, pero de inmediato aseguró que todavía puede experimentar la sensación de pánico que solía tener. “Incluso aunque esté en la relación más saludable del mundo, puede haber un momento a lo largo del día en el que esa historia vuelve, como si nada. Es como un milisegundo, o menos de un milisegundo, y tu intestino reacciona, tu corazón comienza a latir y, de repente, regresás a ese momento en el que te dijeron eso hace 10 años, pero no estás en esa situación ahora y ese es el detonante y es jodidamente difícil. Es horrible”, confesó.

Luego de repasar los momentos más duros, la actriz compartió una enseñanza que le dejó su terapeuta. “Cuando las presas se sienten amenazadas, se hacen lo más pequeñas posible. Seguramente al no comer, al verse lo menos jugosas y atractivas posible, encuentran un lugar en donde se sienten más seguras”, analizó. Recordemos que Collins luchó durante mucho tiempo contra un trastorno alimentario.

Un amor sanador

Con el objetivo de cerrar el mal recuerdo de su relación tóxica y demostrar que es posible seguir adelante, Collins habló de su gran amor, Charlie McDowell: “Ahora tengo en mi vida a un esposo maravilloso y solidario. Nos comunicamos y hablamos mucho”.

Una postal del casamiento de Collins y McDowell Cedar and Pines photography - Resort - Jack Richmond

Collins y McDowell se casaron a principios de septiembre de 2021. La celebridad compartió la feliz noticia a través de Instagram, en donde publicó tres fotos del gran día y unas emotivas palabras expresando su alegría. “Nunca quise ser el alguien de alguien tanto como con vos, y ahora seré tu esposa. El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente en ‘el uno del otro’ para siempre. Te amo hasta el más allá”, escribió la actriz en el primer posteo dedicado a su amado.

“Nunca estuve tan feliz”, expresó en otra de las fotos. “Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora es mi realidad para siempre. Nunca seré capaz de describir apropiadamente cuán fuera de este mundo fue este fin de semana, pero mágico es la mejor palabra que encuentro para comenzar”, agregó en el último posteo.

La boda tuvo lugar en Dunton, Colorado. El guionista y director de cine también expresó su felicidad a través de las redes sociales. “Me casé con la persona más generosa, reflexiva y hermosa que jamás conocí. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram. “Estoy muy emocionada de ser tu esposa”, le respondió ella.

Collins, de 32 años, y McDowell, de 38, comenzaron a salir en 2019, oficializando su relación en agosto de ese mismo año. Una serie de fotos que subió ella a sus redes sociales mientras estaban en París, volvió público el romance entre la hija del músico Phil Collins y el hijo de la actriz Mary Steenburgen y el actor Malcolm McDowell.

