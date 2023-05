Lily Collins sufrió un misterioso robo que la dejó “con el corazón roto” y se abrió una investigación

escuchar

La actriz Lily Collins vivió una experiencia poco feliz en su estadía en un hotel de primer nivel de West Hollywood. La estrella de 34 años, quien alcanzó una enorme popularidad en los últimos años por su protagónico en la serie de Netflix Emily en París, sufrió el robo de su anillo de compromiso y también de su alianza .

Según informaron autoridades policiales que están llevando adelante una investigación, el robo continúa siendo un enigma porque no hubo señales de irrupción violenta en la habitación de la actriz, a quien también le sustrajeron sus dispositivos electrónicos. El valor estimado de las pertenencias robadas supera los 10 millones de dólares, y se espera que haya más novedades respecto al episodio que dejó a la actriz devastada.

Lily Collins posando con el anillo que le robaron en un spa de lujo Instagram @lilycollins

De acuerdo a las palabras de su representante, Collins está “con el corazón roto” por el robo de su alianza y, sobre todo, de su anillo de compromiso . La actriz, que se comprometió en 2020 con quien sería luego su marido, el director Charlie McDowell, había declarado que ese anillo “era exactamente lo que quería”. De hecho, se trata de una pieza muy rara, con un color rosado claro poco frecuente, de forma cuadrada y con una gema transparente que la actriz siempre mostraba con felicidad en sus redes, donde hasta el momento no se pronunció respecto al episodio.

Un casamiento de ensueño

Lilly Collins se casó con Charlie McDowell en 2021 CEDAR & PINES PHOTOGRAPHY

Collins y McDowell se casaron en septiembre de 2021 en Dunton, Colorado . “Nunca quise ser el alguien de alguien tanto como con vos, y ahora seré tu esposa. El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente en ‘el uno del otro’ para siempre. Te amo hasta el más allá”, escribió la actriz en el primer posteo dedicado a su marido. “Nunca estuve tan feliz”, expresó en otra de las imágenes. “Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora es mi realidad para siempre. Nunca seré capaz de describir apropiadamente cuan fuera de este mundo fue este fin de semana, pero mágico es la mejor palabra que encuentro para comenzar”, añadió.

La boda soñada de Lily Collins Cedar and Pines photography - Resort - Jack Richmond

Por su lado, el cineasta también expresó su felicidad en las redes. “Me casé con la persona más generosa, reflexiva y hermosa que jamás conocí. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram. “Estoy muy emocionada de ser tu esposa”, le respondió ella. La pareja comenzó su relación en 2019, y la confirmaron en agosto de ese mismo año cuando se los fotografió en París, donde la actriz se encontraba en pleno rodaje. “Mi novio se vino un par de veces a París mientras yo estaba trabajando y salimos a caminar y a perdernos en las calles de adoquines y en los pequeños callejones. Eso es lo que más extraño, solo perder la noción del tiempo en un lugar desconocido. Ahora siempre sabemos a dónde vamos, cuánto estaremos ahí, a qué hora volveremos, qué estamos haciendo”, escribió Collins sobre el tiempo compartido con su pareja en la capital francesa.

La relación que atormentó a Lily Collins

Lily Collins recordó una relación tóxica que le hizo mucho daño

En febrero de este año, la actriz habló sobre un vínculo tóxico que vivió junto a una expareja y contó que sufrió situaciones de abuso psíquico y verbal, lo que le generó ataques de pánico y un estado de ansiedad constante. La revelación de Collins se produjo en el podcast We Can Do Hard Things de Glennon Doyle, en el que se hablaba de las relaciones abusivas en mujeres jóvenes. Por lo tanto, Collins decidió alzar la voz y hablar de lo que vivió en carne propia. “Tuve una relación romántica tóxica donde sufrí abuso verbal y emocional y en la que me hicieron sentir muy pequeña”, recordó.

“Él me llamaba ‘pequeña Lily’, y usaba palabras horribles sobre mí en términos de lo que vestía, palabras denigrantes”, contó, sin revelar la identidad de la persona de la que fue víctima. “Me volví bastante silenciosa y estaba cómoda en el silencio. Sentí que tenía que hacerme pequeña para sentirme más segura”, amplió. “Las situaciones son completamente diferentes hace 10 años y ahora”, explicó, pero también compartió que ese vínculo dejó secuelas en ella.

“Aunque esté en la relación más saludable del mundo, puede haber un momento a lo largo del día en el que esa historia vuelve, como si nada. Es como un milisegundo, o menos de un milisegundo, y tu intestino reacciona, tu corazón comienza a latir y, de repente, regresás a ese momento en el que te dijeron eso hace 10 años, pero no estás en esa situación ahora y ese es el detonante y es jodidamente difícil. Es horrible”, contó con valentía.

Asimismo, habló de lo mucho que la ayudó hacer terapia y mencionó una enseñanza en particular: “Cuando las presas se sienten amenazadas, se hacen lo más pequeñas posible. Seguramente al no comer, al verse lo menos jugosas y atractivas posible, encuentran un lugar en donde se sienten más seguras” .

