El día que Lily Collins intentó robarle un regalo a Lady Di y le revoleó un teléfono al príncipe Carlos

Lily Collins fue invitada al programa de James Corden, The Late Late Show (CBS) este pasado martes. Allí, en medio de los comentarios sobre la segunda temporada del éxito de Netflix, Emily en Paris, la actriz recordó dos hilarantes anécdotas de cuando era una niña que involucran a la familia real británica, más precisamente a la princesa Diana y al príncipe Carlos.

Corden mostró una foto de Lily cuando era pequeña acompañada por su padre, Phil, y su madre, Jill Tavelman, en la que parece entregarle un ramo de flores a Lady Di. Cuando el conductor le preguntó si recordaba lo estaba pasando cuando se tomó la imagen, la estrella de Netflix recordó: “Le estoy dando flores a Diana, pero en el segundo en que las quiso tomar intenté quitárselas”.

Cuando quiso arrebatarle un ramo de flores a la princesa Diana

Lily también reveló cómo una vez le revoleó un juguete al príncipe Carlos cuando era niña mientras hablaba sobre el vínculo de su famoso padre Phil con la familia real: “Me contaron que cuando era más chica, procedí a lanzarle un teléfono de juguete a la cabeza”, contó.

Frente a las anécdotas con la familia real, Corden le preguntó si se veían seguido. Lily le respondió que sí, que su padre, que es el baterista y el cantante de la banda de rock Genesis, había hecho muchas cosas para la Fundación del Príncipe y que, además, ella creció en Inglaterra.

La desopilante anécdota de Lily Collins con la familia real británica

Durante la entrevista, la actriz le contó al conductor que pasó Año Nuevo en Nueva York con su esposo Charlie McDowell, su padre Phil y otros miembros de la familia. “Paseamos por las calles de la ciudad y jugamos al Trivial Pursuit”. También relató que cuando caminaban por Manhattan vieron un cartel de Emily in Paris que había sido “vilmente desfigurado”. Fue cuando Corden mostró la foto de Lily frente al cartel donde sus ojos y su nariz habían sido pintados de rojo. “Me hicieron un maquillaje nuevo”, bromeó la actriz y agregó: “¿Por qué no voy a agradecerlo?”.

Lily Collins frente al cartel vandalizado de su serie de Netflix

Finalmente, James le preguntó a la artista sobre el rodaje de Emily In Paris, específicamente, respecto a la reacción que tuvieron los parisinos frente al programa. Lily dijo que después de la primera temporada escuchó que a los franceses no les gustó la serie, pero que cuando comenzó a filmar la segunda temporada vio que “la reacción no podría haber sido más opuesta”.