Cecilia Martínez 10 de junio de 2020 • 00:03

De personaje de ficción con poderes sobrenaturales a divulgadora de hábitos saludables y curaciones holísticas. Lindsay Wagner , la actriz que alcanzó la popularidad en los 70 al protagonizar La Mujer Biónica , no ha cesado en su afán por explorar los límites del cuerpo humano, incluso recurriendo a fórmulas como el MMS o dióxido de sodio, hoy rechazado por la OMS para tratar el coronavirus .

Modelo, cantante, autora de libros, coach de actores y profesora, la intérprete participa en la actualidad en eventos vinculados con la ciencia, la tecnología y los videojuegos. La mujer convertida en un organismo cibernético en épocas en que estos adelantos recién aterrizaban en la pantalla, también es considerada por algunos autores como un símbolo pionero en la ciencia ficción de género en televisión por aquel papel.

Un repaso por su vida y su carrera, con una inolvidable visita a la Argentina en el pico de su fama, revelan el recorrido de esta figura nacida en Los Ángeles (California) a finales de los años 40, madre de dos hijos y que en unos días cumplirá sus 71 años.

Lindsay Wagner en La Mujer Biónica

El personaje de su vida: muñecas con su imagen

Si El Hombre Nuclear de Lee Majors era un hombre algo parco y de pocos gestos, su contraparte femenina resultó ser todo lo contrario. Wagner supo dotar a su personaje más famoso, la Mujer Biónica, de la humanidad necesaria para convencer tanto al público como a la crítica.

Había debutado en 1971, en la segunda temporada de Adam-12 , y al momento de protagonizar su propio programa ya contaba con un extenso recorrido en cine y televisión. Sin embargo, su rostro se volvió conocido en 1975, personificando a Jaime Sommers en El Hombre Nuclear . Participó del ciclo durante toda la tercera temporada hasta que los productores se convencieron, gracias a la buena reacción de la audiencia, de que el personaje merecía su propio espacio

. La Mujer Biónica se convirtió en 1978 en un suceso en el mundo entero y Lindsay, en una de las actrices más cotizadas del momento . El programa tuvo una segunda temporada y ella ganó un Emmy a la mejor actriz en rol dramático y fue nominada a los Globo de Oro. Semejante éxito hizo que muñecas y juguetes con su imagen se vendieran en cantidades exorbitantes y que muchas niñas soñaran con tener sus superpoderes.

La Mujer Biónica 01:16

Video

En Argentina: el día que pisó el campo en el clásico Boca-River

A principios de la década del 80, en el punto más alto de su carrera, Wagner visitó la Argentina. La actriz llegó en el apogeo del interés por la serie y hasta se dio el lujo de participar en un clásico entre Boca y River del fútbol veraniego . A estadio lleno, en Mar del Plata, la chica dio el puntapié inicial del juego, una ceremonia hoy casi abandonada.

En Chile también tuvo un importante rol en el Festival de Viña del Mar del año 1981, donde fue aclamada por miles de personas y se animó a pronunciar algunas palabras en español durante el evento.

Lindsay Wagner en Viña del Mar 1981 09:49

Video

Arnaldo André y un fugaz romance con Germán Kraus

Pocos lo recuerdan pero, durante su paso por el país, la afamada actriz llegó a participar como estrella invitada de un capítulo de La infiel , popular telenovela de entonces protagonizada por Arnaldo André .

No fue la única oportunidad en que la actriz estadounidense pudo compartir experiencias junto a galanes argentinos de la época. En una reciente entrevista en el programa Incorrectas , el actor Germán Kraus contó que tuvo un fugaz romance con la protagonista de La Mujer Biónica .

"Nos conocimos en el Festival de San Sebastián. Era el estreno de Juan Moreira y todos estábamos en un cuarto porque no había lugar en el hotel. Le decíamos 'el aguantadero Moreira'. Fuimos con Pepe Parada al estreno de una película con Peter Fonda y con Lindsay y luego a una fiesta. Estuve un rato y estaba cansado, me recluí en un costado y en un momento ella se acercó y me preguntó si tenía algo en las piernas, porque no bailaba. Le hice sacar los zapatos porque era muy alta. Llovía, me acuerdo, y fuimos a bailar, después a caminar por la playa, ella de largo, yo de smoking, muy cinematográfico. Hablábamos en inglés pero no nos entendíamos mucho. Volvimos al hotel y estaban todos tomando café. Al otro día me vino a buscar para desayunar, yo fui a buscar algo al aguantadero que estaba vacío y ahí fue", detalló pícaro.

La actriz en la novela El infiel 00:38

Video

¿Qué vino después en su carrera?

Como ocurrió con otras grandes promesas de la época (tal fue el caso de las actrices de Los ángeles de Charlie ; de Lynda Carter, de La Mujer Maravilla , o de Catherine Bach, de Los Dukes de Hazzard -), Lindsay no volvió a gozar de las mieles del éxito.

Sin embargo sería muy injusto decir que su carrera fue un fracaso. Participó de unas 25 series televisivas; protagonizó más de cuarenta películas para televisión y su figura pudo ser vista una decena de veces en la pantalla grande.

Su deseo de comunicar ideas para ayudar a las personas en su viaje personal se demuestra en muchas de las películas en las que participó, como El increíble viaje de la doctora Meg Laurel (1979), Quiero vivir (1983), Llanto de niño (1986), sobre abuso sexual infantil (1986); El secuestro del vuelo 847 (1988), sobre la raíz del terrorismo; Evil in Clear River (1988), sobre el ascenso silencioso del movimiento neonazi en América; Solo por venganza (1990), que pone el foco en la violencia familiar; Luchando por mi hija (1995), sobre la prostitución adolescente (1995); Lazos secretos (2005), que expresa compasión por el reino animal y la importancia de la familia, o Cuatro mujeres extraordinarias (2006), que refleja el efecto emocional del cáncer de mama en los miembros de una familia (2006).

La Mujer Biónica 06:09

Video

También participó en el film Billy, the Early Years (2008) y como estrella invitada en la serie NCIS: Naval Ciminal Investigative Service (2015) y en los especiales para tevé Love Finds You In Valentine y Change of Heart , de 2016.

Entre sus últimos papeles destaca su participación en la serie Grey's Anatomy , en 2018 junto a Ellen Pompeo. En el longevo drama médico, la actriz dio vida a Helen Karev, madre del doctor Alex Karev. Ese mismo año también se estrenó la película Sansón , drama bíblico dirigido por Bruce Macdonald en el que Lindsay asume el rol nada menos que de la madre del poderoso protagonista.

Cuatro matrimonios breves

Después de un verdadero éxito en el cine y la televisión, Lindsay Wagner se alejó del centro de atención y redujo sus apariciones para dedicar más tiempo a su familia. La actriz se casó cuatro veces, pero su fuerte no fue mantener largas relaciones. Su primer esposo fue el músico Allan Rider, con quien pasó por el registro civil en 1971 y de quien terminaría divorciándose tres años más tarde. Después llegarían Michael Brandon (1976-1979), Henry Kingi (1981-1984), con quien tuvo dos hijos, Dorian y Alex, y, finalmente, el productor Lawrence Mortoff, con quien estuvo casada entre 1990 y 1993.

Lindsay Wagner en la actualidad, a punto de cumplir 71 Crédito: Gage Skidmore/Wikicommons

Fuera de los estudios y los sets, Lindsay tuvo otros grandes amores, como la música y la escritura, área en la que debutó, en los 90, con un libro que hablaba de las bondades de la "acu-presión", una técnica que, según ella, sirve para conservar una piel tersa y suave. Luego vendrían dos libros de cocina con recetas para veganos y un CD de meditación, Open to Oneness . En el último tiempo, además, se dedicó a brindar seminarios con consejos de autoayuda para "calmar la mente y abrir el corazón". Wagner se ha caracterizado por expresar un compromiso a través de su trabajo y su vida personal para explorar y avanzar en el potencial humano.

Durante 25 años, ha sido la presidenta honoraria del Consejo Interinstitucional sobre Abuso y Negligencia Infantil en su país y ha estado involucrada en asuntos de derechos humanos, violencia doméstica, bienestar animal y medio ambiente. De 2003 a 2006, en colaboración con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Lindsay co-facilitó un grupo de asesoramiento para agresores y sus familias, que abarcó una variedad de técnicas psicológicas y espirituales. También promueve talleres y retiros experimentales diseñados para ayudar a superar desafíos personales.

Lindsay Wagner en La Mujer Biónica

Su experiencia con el dióxido de cloro rechazado por la OMS

En 2016, Lindsay Wagner reveló en una entrevista con la cadena ABC 7 que utilizó el denominado Suplemento Mineral Milagroso, conocido con las cifras MMS o dióxido de cloro, que lleva años publicitándose como una cura para graves afecciones como la malaria, el HIV, el cáncer o mismo, en la actualidad, el coronavirus.

Rechazado por la OMS y sin haber sido reconocido por ninguna institución sanitaria como medicamento, el químico habría servido, sin embargo, a la actriz para poner fin a una fuerte dolencia a causa de una urticaria crónica severa que le provocaba grandes ronchas y profundas molestias de ardor y picor.

"Estaba estupefacta. En una semana me desapareció el dolor y la urticaria", afirmó ante el citado medio. "No soy médica. No soy científica. No soy química. Pero parecería que esto me ha curado", dijo. Tras ello, dejó en claro que no estaba recomendando el uso de MMS a nadie sino que se limitaba a compartir su experiencia.

Lee Majors y Lindsay Wagner

Inspiración para el feminismo

Para algunos autores, La Mujer Biónica de Lindsay fue una inspiración en todo el mundo y un ejemplo de reivindicación de la igualdad de género pionero en la televisión . Su personaje se separó del también icónico Six Million Dollar Man y fue destacada por ser una agente secreta reconstruida como medio robot después de un devastador accidente y que asumía peligrosas operaciones.

El escritor David Greven analiza en su último libro, La Mujer Biónica y la ética feminista (2020), el programa de televisión de culto y a su heroína, Jaime Sommers, como una pieza radical de la cultura pop, tanto para el feminismo como para el público queer.

En una reciente entrevista con la revista estadounidense The Advocate , el autor dijo: " La Mujer Biónica perdura por muchas razones: la primera es que fue pionera en la ciencia ficción centrada en la mujer y otros tipos de drama de género televisivo, allanando el camino para Dark Angel, The Sarah Connor Chronicles, Witchblade y Buffy Summers . Jaime Sommers fue un personaje que comenzó como profundamente vulnerable, en guerra con su propia identidad, y ganó fuerza, confianza y resistencia con el tiempo, una metáfora adecuada para el viaje del armario al yo-aceptación. Si bien uno puede ver su identidad biónica secreta como una forma de armario, prefiero verla como la propia comprensión de la persona gay, queer o trans de sus reservas secretas de distintivo maravilloso esperando ser liberada. La serie también trató temas sobre la familia elegida: Jaime fue criada por los padres de Steve Austin y la familia de su jefe, por el médico biónico Rudy Wells y por su mejor amigo. Por otro lado, en el episodio "On the Run", Jaime amenaza con dejar atrás la heterosexualidad por completo forjando una vida autónoma en su esfuerzo por eludir el control de un gobierno que la ve como una propiedad", matiza.

El último reencuentro con Lee Majors 42:38

Video

¿Qué haría ahora La Mujer Biónica para luchar contra el Covid?, le preguntan al autor del libro. "Jaime les pediría a todos que se quedaran en sus casas en cuarentena mientras ella, Oscar Goldman y Rudy Wells trabajan para producir una vacuna y se aseguran de que los más vulnerables estén protegidos", especuló Greven.

Death Stranding y el último encuentro con Lee Majors

A fines del año pasado, tuvo lugar el estreno de uno de los videojuegos más esperados del año: Death Stranding , obra de Hideo Kojima (autor de la saga Metal Gear ) y Lindsay Wagner participó en la producción como una de las estrellas de Hollywood que pone voz y cuerpo a capturas de movimiento. La propuesta es considerada casi una película por su arte, estética y la experiencia que implica para los jugadores.

Como ícono pionero del arte audiovisual cibernético, la actriz también es invitada habitualmente a eventos temáticos como la convención FanX. En 2019, los fans pudieron disfrutar de un maravilloso reencuentro entre la Mujer Biónica y su antigua dupla, Lee Majors . Ambos compartieron con la audiencia un debate acerca de los roles de las superfiguras en la ficción.