Lissa Vera reveló la fuerte frase que un ex Mambrú dijo sobre las Bandana y fue lapidaria: “Tiene que callarse”

Un nuevo enfrentamiento volvió a poner a Bandana y Mambrú en veredas opuestas. Si bien se consagraron como dos de las bandas argentinas de los 2000 más icónicas y su salto a la fama se dio prácticamente en la misma época, la relación entre sus integrantes nunca fue del todo amigable. Al contrario, siempre existió una distancia bastante marcada. La interna volvió a revivir en las últimas horas cuando Lissa Vera se sinceró sobre su mala onda con Germán “Tripa” Tripel y reveló las fuertes palabras que tuvo hacia el grupo y que marcaron un punto de quiebre en su vínculo.

Corría 2001 cuando se formó Bandana, una banda de música femenina integrada por Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha y Lourdez Fernández, participantes del reality Popstars. Su popularidad escaló y sus canciones “Guapas”, “Hasta el día de hoy” y “Maldita noche” se convirtieron en hits. Por otra parte, en 2002 y gracias al mismo programa televisivo, se formó su par masculino, Mambrú, conformado por Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch, Milton Amadeo, Pablo Silberberg y Emanuel Ntaka. Aunque siempre se los relacionaba y estaban conectados, puertas adentro la relación entre ambas bandas era tensa y para nada amigable.

Lissa Vera aseguró que Germán Tripel criticó a Bandana y les dijo que tenían que retirarse de la música (Foto: Instagram @bandanaoficial)

Tras el regreso de Bandana a finales de 2025, algunas de estas cuestiones volvieron a resurgir y varios tuvieron cosas para decir. Esta semana en Los profesionales de siempre (elnueve) Lissa Vera hizo una revelación que sorprendió a todos: “A nosotras nos criticó un compañero, un hermanito del grupo, de la otra banda”. Rápidamente, en el estudio empezaron a especular sobre quién de los cinco pudo haber sido, pero la incertidumbre duró poco cuando la cantante, sin rodeos, reconoció que fue Germán Tripel. Lejos de dar por finalizado el tema, decidió profundizar.

Mambrú, la banda integrada por Germán “Tripa” Tripel, Emanuel Ntaka, Gerónimo Rauch, Pablo Silberberg y Milton Amadeo, se formó en 2002 a partir del programa Popstars

“Nos dijo que nos teníamos que retirar de la música, que éramos como tías que tenían que retirarse”, dijo Vera. “Por eso es la pica conmigo, porque yo lo sacudí, porque se lo merecía, y por eso estamos ahí como mirando cada uno en su cucha”, continuó y, sin rodeos, lanzó: “Tiene que callarse porque no tiene nada que ver. Nos conocemos desde chiquitos, crecimos todos juntos; conocemos las carreras y las cosas que vivimos”.

“El ataque es para las mujeres”, expresó Florencia de la V al escucharla. “Siempre es para las mujeres. Yo no soy de la línea feminista, pero sé que cada uno tiene que ocupar su lugar y sabe cómo hacer y sabemos cuál es la importancia de la mujer. (...) No me gusta cuando me molestan de esta forma, que por ser mujer directamente nosotras somos unas tías en el cumpleaños de quince", sumó la entrevistada.

A fines de 2025, Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a reunirse y marcaron el regreso de Bandana (Foto: Instagram @bandanaoficial)

En una reciente entrevista con LA NACION, Germán Tripel opinó sobre el regreso de Bandana y sobre lo sucedido entre Fernández y Vera. “Hubo mucho lío en el medio, mezclando cosas que para mí son muy sensibles, como la violencia de género. Entonces, quedó en una nebulosa de si pasó y lo usaron para, si pasó y... Mucha gente lo siente y lo piensa. Yo no lo podía entender, primero la agresión y la pelea porque sí, el no medir las consecuencias y el mostrar algo tan abiertamente. (...) Hay gente que lo pasó realmente mal y que no tiene la libertad de poder contarlo. Hay gente que ya no está con nosotros por culpa de eso. Entonces, tomarlo muy a la liviana en un contexto en el que justo están haciendo el show, justo se van a juntar, justo pasa esto y toma repercusión".

En ese sentido, concluyó: “Hay que saber parar la pelota y frenar. Ojalá que les vaya bien, que tengan una buena vuelta y que lo disfruten, pero nosotros por el momento nos guardamos como los osos a hibernar”.