Lissa Vera: "Yo era la Bandana pobre"

La cantante habló sobre sus hijas, su nueva pareja y sus compañeras de banda

La llegada de los hijos todo lo cambia, y combinar trabajo con familia nunca es una tarea fácil, aunque los resultados pueden ser maravillosos. La Bandana Lissa Vera visitó Cortá por Lozano, por Telefe con sus hijas, Catalina (6) y Delfina (3 meses), y habló sobre su historia de amor y cómo son sus días entre la maternidad y sus compromisos de trabajo. "Estoy todo el día en la calle, corriendo de un lado a otro. Mi papá me manda videos de yotube y después me reta porque no los veo", sintetizó.

Lissa dijo que la llegada de Delfina la sorprendió porque creyó que no iba a volver a ser mamá. " Me separé del padre de Catalina y pensé que no iba a tener más hijos, sobre todo porque me costó mucho quedar embarazada de ella. Tengo una buena relación con el papá de mi hija, pero fue triste que se terminara. No funcionaba, lloré hasta morir durante dos meses seguidos. Cuando se me terminó la última lágrima, reseteé y seguí. Siempre me sucede eso".

Después de eso, ya estaba preparada para salir al mundo otra vez y decidió entrenar boxeo. "Es una terapia para mí. Siempre quise hacer boxeo pero mi mamá decía que era muy machina y me mandaba a ballet. Entrenando conocí a mi novio, el papá de Delfi, que es boxeador profesional. Me empezó a dar una mano porque necesito que me presten atención: hago muchas preguntas. Le quemé la gorra y confieso que me conquistó de a poco. Yo le decía que no tenía corazón, que no quería estar con nadie. Además es mucho más joven que yo: le llevo diez años".

Lissa explicó que no viven juntos y que por ahora no piensan en casarse. "Él tiene su casa pero está conmigo todo el tiempo: es papá primerizo y está fascinado con Delfi. Prefiero una relación más medieval: de novios. Cuando quedé embarazada me agarró un ataque de pánico porque estaba trabajando mucho. En mi primer embarazo vomité mucho; un día conté hasta 30 veces. Y con Delfi fue tan diferente que creí que era un varón. Se iba a llamar Bruno León y cuando me dijeron que era nena, no tenia nombre y decidí que sea Delfina Juana".

Sobre los primeros tiempos de Bandana, Lissa recordó a todas sus compañeras, pero especialmente a Lourdes. "Nos conocemos las cinco desde chiquitas. Pasaron muchos años y somos como hermanas. Solo hay cuatro mujeres en el mundo que me entienden y son ellas. Con Lourdes siempre nos acordamos que decían que yo era la Bandana pobre porque somos cinco hermanos y mis padres la remaron mucho. Pero ella también era pobre y nunca se lo reconocieron", dice un poco en broma y otro poco en serio.