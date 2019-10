Tras una jornada de llanto y angustia, Lizy Tagliani volvió a sonreír junto a su novio, Leo Alturria Crédito: Gerardo Viercovich

Ayer, Lizy Tagliani anunció su separación de su novio Leo Alturria, a quien presentó en sociedad el domingo en el programa de Susana Giménez. Sin embargo, horas más tarde se sentaron a hablar para aclarar sus sentimientos y decidieron retomar la relación. Y para que no quedaran dudas, la pareja selló su reconciliación con un beso ante las cámaras.

Después de un día cargado de llanto y angustia, donde Tagliani manifestó la impotencia que sentía por las críticas que le llovieron sobre su nuevo novio, anoche se mostraron felices, tomados de la mano de Alturria en la función especial de la obra de teatro Cabaret.

Lizi Tagliani y su novio, Leo Alturria, juntos de nuevo Crédito: Gerardo Viercovich

"No quiero seguir con esta situación, él no tiene por qué soportar lo que dicen ni yo tampoco, porque no me lo merezco. Le propuse que seamos amigos, charlemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación. No quiero sufrir, me hace mal, me lastima mucho, no puedo seguir", expresaba ayer la conductora durante el pase de Morfi a El precio justo, por la pantalla de Telefe.

Mientras todo esto ocurría, Alturria estaba invitado a Intrusos, y desistió de ir al programa para irse directamente a la casa de Tagliani, para solucionar las cosas. El siguiente capítulo de este romance tuvo lugar en Cortá por Lozano. La pareja habló vía telefónica y contaron cómo seguía la situación: "Leo está acá conmigo. Nunca me pasó esto. Es un golpe fuerte. Si mi mamá estuviera viva, no le gustaría que yo pase por eso. No está bien que digan eso, lastiman a la familia de él", explicó Lizy.

Alturria también tomó la palabra y aclaró su punto de vista: "Acá estoy, acompañándola. Nosotros la pasamos bien y eso es lo importante. Estoy tranquilo. No me afectan los comentarios. Trato de transmitirle tranquilidad. Vamos a ver cómo sigue esta historia".

Lizy y Leo sellaron su reconciliación con un beso, en la entrada del teatro Liceo Crédito: Gerardo Viercovich

Mientras el joven rugbier dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación, Tagliani se mostraba muy angustiada y dolida porque lo hayan tildado de "trepador": "Dan por cierto muchas cosas que no son ciertas. No podés juzgar a alguien porque va a programas a jugar y divertirse. Así lo conocí yo, porque lo miraba y me gustaba. ¿Qué piensan que me va a sacar? Con que me de felicidad es suficiente".

Horas más tarde, la pareja hizo su aparición pública en el Teatro Liceo y demostraron que el romance sigue firme.