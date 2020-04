La conductora habló con LA NACION sobre el paso que está dando su relación con Leo Alturria Crédito: Instagram Lizy Tagliani

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2020 • 11:03

El sábado, Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, realizó un posteo en Instagram que tuvo una repercusión lógica por el mensaje que decidió transmitir allí.

En el posteo en cuestión se puede ver al joven de la mano con la conductora en la alfombra roja de una entrega de los premios Martín Fierro. Sin embargo, no fue la imagen lo que generó impacto sino la frase que la acompaña. "¿Te imaginás en esa foto de blanco, mi amor?", escribió Alturria, junto al emoji de una novia.

Al instante, la conductora de El precio justo le respondió emocionada. "¡Ay te amo! ¿De blanco vos o yo? Si es yo, SÍ, ACEPTO", le respondió Lizy, quien luego realizó su propio posteo en las redes. "Vayan al instagram de @leoalturria estoy en shock, no les puedo ni contar, nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. Sí, QUIERO", escribió, y recibió las felicitaciones de sus amigos y seguidores.

LA NACION contactó a la conductora para saber si ya hay un plan concreto de casarse y si el mensaje de Alturria trascendió lo virtual. "Solo estuvo la propuesta", le confirmó Lizy a este medio, y aseguró que "más adelante" contará más sobre este gran paso que está dispuesta a dar. Recordemos que actualmente los novios se encuentran separados por el aislamiento social producto de la pandemia de coronavirus, pero se dejan efusivos mensajes en las redes. "Como estamos en cuarentena necesitamos que pase esto para poder planear", le compartió la comediante a LA NACION.

Tagliani y Alturria se conocieron a mediados de 2019 en El precio justo, pero hicieron pública su relación en el living de Susana Giménez en octubre. Tras una breve crisis , su relación se consolidó y la pareja nunca más se separó. "El día que vino a jugar a El precio justo, le escribí por Instagram y quedamos esa noche en casa para ver el partido Argentina-México", recordó Lizy en el magazine de Telefe, Cortá por Lozano .

"Hubo señales desde el principio, todo fluía. Quería que me dijera que fuera su novia, porque me gusta eso. Entonces, un día que íbamos a ir al cine, le mandé un mensaje diciendo que estaba confundida, que me pasaban cosas, que no nos veamos por un tiempo. Todo pensando que me iba a decir lo mismo, pero me contestó que estaba bien, que como yo quisiera. Casi me muero", recordó la popular figura, quien ya conoció a la familia de su pareja.

"Me trataron con una naturalidad que no estoy acostumbrada. La familia es un encanto", apuntó la conductora en noviembre del año pasado.