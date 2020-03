Lizy Tagliani se prepara para rendir su primer parcial de Derecho

Lizy Tagliani, peluquera, actriz, conductora y futura abogada. Crédito: Instagram

26 de marzo de 2020

Siempre se habla de los anónimos que sueñan con sus "cinco minutos de fama". Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya lograron acceder al podio de la popularidad, y sin embargo, desean profundamente alejarse por un rato de los brillos y las luces para ser simplemente una estudiante más?

Es el caso de Lizy Tagliani , primero peluquera, después actriz y conductora, y ahora estudiante de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora . "Hoy todo el día estudiando. Voy por el 10 para el primer parcial, ja ja ja. Me cuesta un poco estudiar en modo virtual, pero estoy poniéndole mucha garra", publicó tanto en Twitter como en Instagram, y enseguida fue tendencia.

La conductora de El precio justo había anticipado hace unos días que, con su decisión de entrar a la facultad, cumplía un sueño: "Quería contarles que con ayuda académica (me enseñó básicamente cómo estudiar) del doctor Fernando Burlando comencé, hace unos meses ya, la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y pasé bien el ciclo de ingreso".

Su modestia y simpatía fue celebrada por los fans, que llenaron sus redes de mensaje de aliento, muchos de ellos egresados de la misma universidad. En agradecimiento a cada uno de ellos, Tagliani contó un episodio de su juventud que todavía hoy la emociona: "¡Gracias! Amo esa facu porque me crié en Adrogué y soñaba con tomar el 406 para ir a la facu... Tuve que trabajar todo el día; la vida me llevó por otros caminos y ahora iré en auto, gracias a Dios. Pero cuando me decidí me acordé de esa ilusión que tenía".