Lo hizo de nuevo: Susana Giménez compartió por error una foto íntima en sus redes

La relación de Susana Giménez con las redes sociales es compleja. Si bien la diva suele utilizarlas para compartir con sus fanáticos momentos de su vida cotidiana, para dar a conocer su opinión sobre temas candentes y para rememorar postales de su pasado, también es cierto que en más de una oportunidad terminó subiendo fotos sin que esa fuera su intención. Este sábado, volvió a suceder.

Como gran parte de las personalidades del mundo del espectáculo, Susana se encuentra en Qatar alentando a la Selección argentina en el Mundial. Desde la habitación del hotel en el que se hospeda, Giménez compartió en sus historias de Instagram una foto tan íntima como sensual.

En este caso, se trata de una captura en la que se ve recostada, con una enagua de encaje que deja sus piernas al descubierto. Como ocurrió en otras oportunidades, cuando fue alertada por sus seguidores, Susana se apresuró a borrarla, pero la imagen ya había sido capturada y había iniciado un recorrido imparable en las redes.

La sensual fotografía que la diva publicó por error en sus redes instagram.com/gimenezsuok

La diva argentina viajó a Qatar 2022 en compañía de su hija Mercedes Sarrabayrouse y de sus dos nietos, Lucía y Manuel Celasco. Junto a ellos se la vio alentando a la Selección el martes en la tribuna y este sábado también dio el presente en el partido contra México.

Desde que llegó, utilizó sus redes para compartir con sus seguidores algunas postales de las calles qataríes. Como suele ocurrir, sus particulares looks no pasaron desapercibidos. En particular, un llamativo accesorio que utilizó en uno de sus paseos: “Tengo mi cartera, y bueno, ¡espero que nos vaya bien!”, dijo, mientras señalaba el accesorio. Se refería a un bolso de peluche con flecos de los colores celeste y blanco. Además, todos los detalles estaban cubiertos porque tenía desde el sol bordado con destellos brillantes hasta la cadena en dorado.

Susana Giménez mostró su cartera celeste y blanca con detalles en dorado (Foto: Captura de video)

Una relación particular

Apenas unas semanas después de que se declarara la pandemia de Covid, Susana recibía en su casa a Rita, su nueva cachorra. La historia entre ellas no comenzó de la mejor manera: antes de partir hacia Uruguay, donde pasó gran parte del confinamiento, Susana decidió devolverla al criadero en el que la había comprado porque, según explicó, la mordía. Tiempo después volvería a recibirla en La Mary y todo indica que con el tiempo aprendieron a convivir en paz.

En ese contexto, el 20 de mayo de 2020, Susana subió un tierno y particular video a su cuenta de Instagram. Allí se puede ver a Rita subida al sillón que la diva tiene en uno de sus baños. “Bueno, bueno. Ahora... Esperá que no sé cómo mandárselo a Celia (Sofovich)”, se la escucha decir en off, mientras la cámara capta a la cachorra, que busca alimento. “Ahora te pongo... ¿Vas a comer? Ahora te pongo agua”, se la escucha decir, mientras la cámara toma el plato de plástico vacío y a la perra bebiendo agua de un vaso que se encuentra sobre el suelo.

El clip llamó la atención de muchos de sus seguidores, y uno de ellos se preguntó si, como ya había ocurrido en otras oportunidades, la llegada de esas imágenes a la red no se habrían producido por error. “Sí, ¡me equivoqué! ¿Cómo te diste cuenta? Bueh, ya está... La dejo”, respondió la diva, que supo hacer de sus equivocaciones un sello personal y rendidor.

En mayo de este año, sin contexto alguno, se puede visualizar sobre el vanitory un envase de pasta dental que se robó todas las miradas. También, se ven las piernas al desnudo de la conductora y en los pies luce un calzado tipo pantuflas. Al notar el error cometido, la misma Susana eliminó la publicación.

Unos meses antes, Susana compartió una selfie en primer plano, sin maquillaje y mientras reposaba en su cama. En aquel entonces causó gran sorpresa debido a que no es una imagen que usualmente muestra de ella, ya que siempre luce un aspecto guiado por estilistas, maquilladores y peinadores.

