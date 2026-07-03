Lorenzo Lamas acelera los trámites de divorcio con su sexta esposa y consolida su romance con Heather Locklear

El romance entre Heather Locklear y Lorenzo Lamas sigue consolidándose y suma un nuevo capítulo. Mientras la actriz de Melrose Place atraviesa uno de los momentos personales más serenos de los últimos años, el protagonista de Renegado dio un paso clave para dejar definitivamente atrás su matrimonio anterior: la Justicia de California aprobó acelerar el proceso de divorcio de su exesposa, Kenna Nicole Lamas.

Lorenzo Lamas y Kenna Scott en noviembre de 2022 Getty Images

La resolución llega en un momento en el que la relación entre ambos actores parece consolidarse cada vez más. Después de meses de rumores, apariciones públicas y declaraciones de cariño mutuo, la pareja atraviesa una etapa de estabilidad que sorprende incluso a quienes siguieron sus carreras desde los años 80.

Según informó TMZ, Lamas presentó la demanda de divorcio en julio de 2025 y recientemente obtuvo la aprobación de un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles para acelerar la disolución legal de su matrimonio. De acuerdo con la documentación judicial, el divorcio quedará formalmente concluido en noviembre de este año.

El actor también señaló ante la Justicia que su exesposa no respondió a la presentación del divorcio y solicitó que ninguna de las partes reciba manutención conyugal. Lamas y Kenna Nicole Scott —quien adoptó el apellido del actor durante el matrimonio— estuvieron casados menos de dos años, aunque su relación se había extendido durante aproximadamente cinco.

Heather Locklear y Lorenzo Lamas Archivo

Mientras tanto, su presente sentimental parece haber encontrado un rumbo completamente distinto junto a Locklear. Aunque el romance recién se confirmó públicamente en abril, todo indica que la relación comenzó varios meses antes.

Las primeras especulaciones surgieron luego de que ambos fueran vistos celebrando juntos la llegada del Año Nuevo en Las Vegas. Aquellas imágenes despertaron la curiosidad de los fanáticos, que rápidamente comenzaron a preguntarse si entre los dos existía algo más que una amistad de larga data.

En realidad, la historia entre Locklear y Lamas se remonta mucho más atrás. Ambos se conocieron hace más de cuatro décadas, cuando en 1983 posaron juntos para la portada de la revista Playgirl, en una época en la que ambos daban sus primeros pasos dentro de la industria del entretenimiento.

El posteo de Lorenzo Lamas con una de las fotografías de la producción en la que se conocieron hace 30 años

Con el correr de los años sus caminos tomaron rumbos muy diferentes. Sin embargo, el destino terminó reuniéndolos nuevamente varias décadas después.

La confirmación oficial de la relación llegó a finales de abril, cuando ambos asistieron juntos a la convención Chiller Theatre Expo, un tradicional evento dedicado al cine de terror, la ciencia ficción y la cultura pop. Allí se mostraron por primera vez como pareja, dejando atrás cualquier especulación.

Pocos días después de esa aparición pública, Lorenzo Lamas habló abiertamente sobre la relación durante una entrevista con Fox News Digital y no ocultó su entusiasmo.

Consultado sobre si alguna vez imaginó que volvería a encontrarse sentimentalmente con Heather Locklear más de cuarenta años después de aquella producción fotográfica compartida, respondió con sinceridad. “La respuesta corta es no”, explicó el actor, antes de reconocer que su vida sentimental había estado marcada por numerosas experiencias. “Fue un proceso de ensayo y error, y creo que es la mujer más increíble que jamás he conocido”, aseguró.

Las palabras del actor reflejan una etapa muy distinta a la que vivió durante gran parte de su vida. Lamas estuvo casado en seis oportunidades: primero con Victoria Hilbert entre 1981 y 1982; luego con Michele Smith, entre 1983 y 1985; más tarde con Kathleen Kinmont entre 1989 y 1993; posteriormente con Shauna Sand, entre 1996 y 2002; con Shawna Craig entre 2011 y 2018; y finalmente con Kenna Nicole Lamas, cuyo divorcio quedará formalizado este año.

Lorenzo Lamas junto a Kathleen Kinmont, una de sus esposas GROSBY GROUP

Además, es padre de seis hijos adultos. Junto a Michele Smith tuvo a AJ y Shayne; con la actriz Daphne Ashbrook —con quien mantuvo una relación entre 1986 y 1988— tuvo a Paton; mientras que junto a Shauna Sand nacieron Alexandra, Victoria e Isabella.

Heather Locklear también llega a esta nueva etapa con una extensa historia personal. La actriz, hoy de 64 años, estuvo casada con el baterista Tommy Lee entre 1986 y 1993, y posteriormente con el guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, matrimonio que se extendió desde 1994 hasta 2007.

Con Sambora tuvo a su única hija, Ava, actualmente de 28 años.

En los últimos años también mantuvo una larga relación con Chris Heisser, un antiguo compañero de la secundaria con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, la pareja puso fin a su vínculo en mayo de 2025.

Poco después de comenzar su romance con Lorenzo Lamas, Locklear también decidió compartir públicamente cómo vive este presente sentimental.

Durante su participación en el podcast Hollywood and Divine, la actriz habló con una mezcla de emoción y espiritualidad sobre el actor. “Mi nuevo novio es muy... de todo”, comentó entre risas, antes de profundizar en el significado que tiene esta relación para ella.

“Cuando le digo a esta persona que la amo, en realidad le estoy diciendo: ‘Te amo, Dios’. Porque eso es lo que pasó. Viene de Dios. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, expresó.

Sus declaraciones llamaron la atención porque reflejan un cambio profundo respecto de años anteriores, marcados por problemas personales, internaciones y una prolongada exposición mediática.