Jesica Cirio, del sueño de ser bailarina a vedette, la pelea con su padre y sus polémicos matrimonios

En los últimos años, Jesica Cirio parece estar en el ojo de la tormenta , envuelta en escándalos judiciales o dramas amorosos. Sus dos matrimonios, uno con Martín Insaurralde y otro con Elías Piccirillo, terminaron con denuncias de corrupción el primero y de estafas, el segundo. Y, en el medio, queda ella, que asegura una y otra vez que nada tiene que ver con los negocios turbios de sus parejas.

Por la detención de Piccirillo, sus íntimos dicen que “está destrozada”, muy triste por lo que pasa y desbordada por la situación, pero también está expectante para saber cómo sigue el caso ante la justicia. De todas maneras, aseguran que quiere cerrar este capítulo de su vida, y que ya inició los trámites de divorcio.

Los sueños de Jesica

Jesica Cirio soñaba de chica con ser bailarina y dar clases de danza en un estudio en Lanús, donde nació el 18 de marzo de 1985

De chiquita soñaba con ser bailarina y dar clases de danzas en un estudio en Lanús, donde nació el 18 de marzo de 1985. También quería bailar en el Teatro Colón, por eso empezó a tomar clases de muy joven hasta que ese sueño se desmoronó cuando una profesora le dijo que no tenía cuerpo de bailarina. Sin embargo, inquieta como fue toda la vida, le insistió a su mamá para que la llevara a la televisión. Con 11 años tuvo su primera experiencia en Las tres Marías, el programa de las Trillizas de Oro que en ese momento emitía ATC y en el que ella se convirtió en bailarina y asistente junto a otros niños.

Los comienzos de Jesica Cirio en Pasión de sábado

En 2001 se presentó en el certamen de “Diosa tropical” del programa Siempre sábado, que por entonces conducía Hernán Caire. “Hola, mi vida, soy Jesica, tengo 16 años, soy tu rubia de Lanús y te estoy esperando. ¡Elegime!”, se la puede escuchar decir en el video, que hizo para pedir que la votaran. No ganó, pero se sumó al staff de modelos de la agencia de Leandro Rud, lo que le abrió las puertas de la televisión: Gerardo Sofovich la convocó para hacer un pequeño personaje en Polémica en el bar; luego condujo Kubik, y estuvo en varias temporadas de Patinando por un sueño y Bailando por un sueño, de la mano de Marcelo Tinelli. Nunca ganó tampoco, pero le sirvió para seguir creciendo en el medio. Estuvo en Tu cara me sueño y luego, durante varios años, acompañando a Gerardo Rozín en La peña de morfi. También trabajó en Chile, en el programa SQP, como participante en Fiebre de baile y en el ciclo Así somos. Además, en nuestro país hizo algunos capítulos de Casados con hijos y participó en La peluquería de Don Mateo.

En teatro, fue vedette y debutó con Jorge Guinzburg en La era del pingüino, en 2004 y luego, en la revista Terminestor. También hizo Corrientes, esquina Glamour y El champán las pone mimosas con Sofovich; trabajos a los que le siguieron después Revista latina y Carnaval de estrellas. En tanto, en 2010, formó parte de Excitante con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, y Noche de astros y Un cuento alborotado en 2016 cuando ya estaba en pareja con Insaurralde y deseaba ser mamá.

Pocas amigas y una difícil relación con su papá

Alguna vez Cirio contó que tuvo pocas amigas porque su único juego era la danza. “No recuerdo haber ido cumpleaños de amigas... Solamente tenía algunas en la casa de mi abuela. Autoexigente, como fui toda la vida, me hacía el rodete más tirante, prolijo, impecable, para llegar lejos. Quería ser flaquita porque en ese momento inculcaban la delgadez como parte del talento. Iba a la Escuela Nacional de Danzas y la exigencia fue tan grande que a los 13 años desistí. Era muy inquieta y hacía de todo, circo, teatro y tap, y mi único día libre eran los domingos. Igual me encantaba, no era un sacrificio porque amaba y disfrutaba todo lo que hacía”, dijo en PH Podemos hablar algunos años atrás.

Cirio tenía claro qué quería hacer en la vida y la oportunidad de empezar a trabajar siendo apenas una niña le permitió independizarse pronto. “Empecé a tener mi propia economía, me fui de mi casa muy jovencita y vivía muy rápido”, decía en las entrevistas de sus tiempos de vedette. “En casa no estaban muy de acuerdo con mi elección porque me imaginaban bailarina del Colón y terminé casi en bolas [risas]. Cuando cumplí 15 años mi mamá me regaló un piano y yo me indigné por el dineral que habían gastado porque me quería hacer las lolas. Ella me dijo que con 15 años no me iba a operar, pero bueno, al año siguiente me operé”.

Varias veces contó que creció feliz en una familia perfecta hasta que sus padres se separaron en 2008. Desde ese entonces, Jesica no habla con su papá, Horacio Cirio. Todo comenzó por diferencias surgidas por la herencia de Horacio, especialmente por la casa de los abuelos paternos de Jesica, quien tomó partido por su madre. En ese tire y afloje, la relación con su papá se quebró y no se recompuso más . Ella lo bloqueó de todos lados y durante años el hombre recorrió los canales de televisión pidiendo que su hija le hablara y lo ayudara. Nunca más volvieron a contactarse y hasta el día de hoy su padre no conoce a su hija, Chloé.

Su historia de amor con Martín Insauralde

Jesica Cirio y Martín Insaurralde ARCHIVO

La primera vez que Insaurralde y Cirio se vieron fue en 2013 cuando ella le hizo una nota para el programa de Chiche Gelblung en Canal 9. El romance se inició un tiempo después y fue tema de los programas del espectáculo porque ella era vedette y él, intendente de Lomas de Zamora, que por ese entonces encabezaba la lista de candidatos a diputados del Frente para la Victoria.

Hace unos años, Cirio habló sobre el inicio de la relación en LA NACIÓN: “Un día me dijo ‘tengo 40 y pico de años y yo no estoy para esto. Me encantás, pero no estoy para sufrir en mi vida y ya estoy sufriendo. Me encanta estar con vos, pero así no’. Después me metió freezer mal. Al sexto día agarré el auto y me fui hasta la puerta de su casa. Salió, pasé a la casa y ahí le dije lo que sentía”.

Por ese entonces a Insaurralde le detectaron un seminoma, un tipo de cáncer de testículo. “Cuando lo conocí, él no estaba enfermo, tenía pelo y todo. Más tarde, cuando nos dejamos de ver y no éramos pareja ni nada, me enteré de que tenía cáncer. No lo llamé, aunque hubiese querido, pero no teníamos una relación de confianza”. Volvieron a verse un año más tarde. “Estaba pelado, gordo y hablando muy pausado, ¡era otra persona! A mí ya me había gustado desde un principio, pero el hecho de saber que era un hombre casado, aunque ya separado, y con hijos, me detuvo. No lo veía bien físicamente, pero me pareció una persona maravillosa y su enfermedad nos unió más porque empezamos por otro lado: por las charlas en vez de por la atracción física”, explicó. “Los primeros tiempos de la relación fueron duros porque él no sentía mucho las extremidades, ni de sus pies ni de sus manos. Se chocaba con todo, no podía agarrar una taza o caminar sobre arena caliente. Y para subir a un avión tenía que tomar una pastilla por aquella trombosis”, detalló Cirio.

La relación creció y se casaron el 8 de noviembre de 2014, en una gran fiesta en La Manea Polo, una estancia ubicada en Tristán Suárez. Tres años después, el 5 de noviembre de 2017, nació Chloé. Se separaron en 2022 y en medio de un escándalo. “La realidad es que, después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes en la vida y eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”, escribió ella en sus redes sociales al mismo tiempo que aparecían imágenes de Insaurralde a bordo de un yate en Marbella junto a la vedette Sofía Clerici. Además, él fue acusado de presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

La pregunta sobre Insaurralde que incomodo a Jesica Cirio

Una nueva oportunidad

Cuando firmó el divorcio con Insaurralde ya había conocido a Piccirillo, durante un evento en las Cataratas del Iguazú. El inicio del romance fue en secreto, en el verano de 2023 , y así siguió durante varios meses. A los tres meses comenzaron a convivir y compartieron unas vacaciones en Tulum, México, en donde Piccirillo le propuso matrimonio. En octubre hicieron un viaje soñado, en un yate en el mar Mediterráneo. Cirio lo presentó a sus amigos en noviembre en el casamiento de Fernando Colombo, histórico productor de Marley. El 18 de marzo de 2024, cuando cumplió años, Cirio escribió en sus redes junto a una foto con Piccirillo: “Cuando creés que no podés sola llega la persona indicada a darte una mano”.

Un viaje a Ibiza y los primeros rumores de romance con Piccirillo

Se casaron en mayo de 2024 en el Palacio Duhau y parecían una familia feliz hasta hace algunas semanas cuando Piccirillo se vio envuelto en un escándalo judicial y fue detenido por estafa. El empresario es investigado por plantar más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el auto de Francisco José Hauque. Todo comenzó cuando Piccirillo fue a cenar con Hauque y su esposa en el Palacio Duhau, en Recoleta. Durante esa cena, Piccirillo repetía que Jesica iba a llegar de un momento a otro, pero jamás se presentó. Luego, él se retiró apurado diciendo que ella se sentía mal. Tras la cena, Hauque fue interceptado por policías y detenido.

La versión de Cirio es que ella no estaba al tanto de ninguna cena y mucho menos de los oscuros negocios de su marido. A nueve meses de su boda, primero tomó distancia de Piccirillo hasta que el panorama judicial se aclarara y luego, decidió pedir el divorcio.

