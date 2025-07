Los amores de Menem: la negativa de Graciela Alfano, la confesión de Alejandra Pradón y la foto que puso furiosa a Zulema Yoma

Con el estreno de la serie Menem, en Prime Video, volvieron a estar de moda los 90 y también el recuerdo de las mujeres que pasaron por la vida de Carlos Saúl Menem, las fiestas en la Quinta de Olivos y las cenas que organizaba Moria Casán, con selectos invitados. ¿Pero quiénes eran amigas del entonces presidente y de cuáles se enamoró? Hubo historias que fueron secretos a voces y otras que se insinuaron, incluso algunas se animaron a mostrarse. Y todas las mujeres que estuvieron cerca coinciden en decir que era un gran seductor.

Graciela Alfano contó en varias oportunidades que tuvo una relación amorosa con Menem. Se conocieron cuando él todavía era gobernador de La Rioja en un evento que se realizó en el campo Las Acacias, propiedad de Enrique Capozzolo, entonces marido de Alfano y padre de sus hijos. “Ahí es dónde nos hicimos más cercanos, porque empezamos a compartir muchas charlas y encuentros para poder organizar todo eso. Entonces nos empezamos a ver mucho más. Yo estaba casada con Quique, que era funcionario en la Secretaría de Turismo, pero Menem se enamoró mucho de mí. A tal punto que cuando se separó de Zulema Yoma me pidió que fuera a vivir con él a la Quinta de Olivos. Aunque ya teníamos un romance, le dije que no porque quería mantener mi matrimonio y mi familia. Y tampoco me quise embarcar en esa”.

El revés no le gustó demasiado a Menem y poco a poco dejaron de verse. “Al no haber querido aceptar su propuesta, la cosa no pudo prosperar y la relación se enfrió”. Alfano también contó en TN hace algunos años: “Él siempre decía que admiraba mi belleza e inteligencia porque yo lo volvía loco, le preguntaba muchas cosas. Me llamaba la atención su sabiduría, cómo manejaba los temas; siempre llegaba al objetivo que quería, eso me atraía mucho”.

El desayuno a la cama

Alejandra Pradón también tuvo una relación con Carlos Menem, pero ella no le pone títulos y simplemente dice que en esa época era muy jovencita y se divertía. “Yo era muy chica y nunca fui a una de esas fiestas que muestran en la serie. Sí fui a cenas con Miguelito Romano (el histórico peluquero de Susana Giménez), su esposa y también estaba María Julia (Alsogaray). Nunca vi esos avances que pasan. No me interesa que me involucren en esas cosas. Menem era todo un caballero y me acuerdo que Lucho Avilés siempre le decía ‘cuidame a la nena’ (risas). Sí, estuve con él, cenábamos en familia, pero nunca fui a esas fiestas que muestran y no conocía a Moria. Nada que ver. Inventan. Sí cenas, pero no esas locuras de fiestas de boliche en la Casa de Gobierno. Me quedaba con él, después me llevaba Ramón Hernández, su secretario. Pero no relación de pareja ni nada. Yo era muy chica y encima nunca me gustó hablar de política ni nada de eso. La pasaba bien, me divertía, nada más. Hasta me llevaba el desayuno a la habitación (risas)”, le detalla Pradón a LA NACION.

Alejandra Pradón

“Él quiso colocar una línea de teléfono de su cuarto directa a mi departamento”, repasa Pradón. “Recién la pude dar de baja a finales del año pasado -suma-. Pero yo era muy chiquita, me sentía segura, protegida. Él me re cuidaba. Recuerdo un verano de tantos que íbamos en la ruta para Mar del Plata con Marcela Tauro y quería escuchar música. Puso un casete y salió la voz de Menem: ‘Hola mi amor, hola Alejandrita’, con esa tonada riojana. Porque me dejaba los mensajes en casa, los tengo todos (risas). Claro, en ese entonces se usaba el contestador y me dejaba mensajes ahí. Quería escuchar música y escucho al expresidente”, dijo entre risas la exvedette que actualmente hace contenidos para adultos.

Solamente amigos

Sobre Luisa Albinoni también se dijo que fue su pareja, pero ella lo niega. “Lo único que puedo decir es que nunca fui su amante, siempre tuvimos una gran amistad”, le confía a LA NACION. “Era todo un caballero. Discutíamos mucho porque nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con bombones que me quería dar a mí pero se los comía él (risas)”.

El rumor sobre el romance entre Yuyito González y Carlos Menem surgió a partir de una fotografía tomada en 1987, en La Rioja, cuando ella estaba de gira. En una de las funciones, el entonces gobernador de La Rioja estaba sentado en la platea y ella, que siempre interactuaba con el público, bajó del escenario y se sentó sobre sus rodillas. Esa foto salió publicada en los medios y provocó la ira de Zulema Yoma. La anécdota se muestra en la serie.

Yuyito González en los 80, cuando empezó su carrera como vedette (Fuente: ARCHIVO)

Hace un tiempo, Amalia “Yuyito” González habló sobre eso en Noche al Dente, por América. “El productor me dijo que me siente con el que era el gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Le pedí permiso y me dijo: ‘Podés quedarte todo el día. Eso murió ahí“, dijo desestimando cualquier relación.

En los últimos días, con el estreno de la serie, Yuyito contó que no la había visto. “Pero sí mis abogados para saber si hay algo que me involucra, que me ensucia, que fuera desubicado. Hay una similitud entre la foto de ese día en el teatro, que fue real porque yo hacía esa rutina con cualquier señor del público. Lo que no sabía es que llevaban fotógrafos y que se utilizó para prensa del gobernador, no mía. Es similar a la escena que hace Virginia Gallardo, que tiene otro nombre. Fue hace tantos años. Me cuesta ir para atrás. Nos presentó gente en común y en esa época yo estaba separándome de (Guillermo) Coppola, con mi hija chiquita. Pero nunca empezó ninguna relación. La gente dice un montón de cosas, también dicen que yo andaba en una Ferrari y en mi vida me subí a una; ni a la de Maradona que la tenía al lado”.

Hubo otros rumores de romances que lo involucraron a él. De la actriz Mónica Guido se dijo que entraba a la residencia presidencial como si fuera su casa y que ella y Menem se referían el uno al otro con los seudónimos de Arequito y Anillaco, sus lugares de origen.

Archivo

El nombre de Noemí Alan también se relacionó por aquellos años con la figura del caudillo riojano. Si bien ella nunca dio detalles de la supuesta relación, si confesó que “hubo algo”. Y otra vedette, ya fallecida, que fue parte de la vida amorosa de Menem fue Thelma Stefani.

Según Jorge Rial cuenta en su libro Polvo de estrellas, Stefani y Menem se conocieron en los 70 e iniciaron un romance que se interrumpió cuando él fue detenido durante la dictadura militar. “Sin embargo, en 1982 y de la mano del empresario Carlos Spadone, amigo personal del riojano, estas almas gemelas volvieron a reunirse, tal vez con la promesa de no separarse nunca más. Desde ese momento las visitas de Thelma a La Rioja se hicieron habituales. El propio ‘jefe’ la iba a buscar al aeropuerto de la capital provincial y juntos recorrían los kilómetros que separan a esa ciudad de Anillaco. Allí la vedette se alojaba en la hostería del Automóvil Club Argentino. Aunque siempre se intentó mantener esta relación en secreto, la bomba estalló el 23 de octubre de 1984, cuando la desaparecida revista Libre, bajo el título 'El romance del gobernador y la vedette’, contó detalles íntimos de su relación. Allí Thelma Stefani pronosticaba una segura llegada de su amigo a la presidencia“, escribió el periodista.

Carlos Menen y María Julia Alsogaray, en una imagen de diciembre de 1998 Archivo

Ya como presidente, a Menem también se lo vinculó con María Julia Alsogaray. Nunca nadie confirmó ni desmintió nada, pero la química que había entre ambos era indisimulable.

Su primera esposa

Hay al menos dos versiones sobre el inicio de la historia de amor entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Alguna vez el propio Menem contó que el romance comenzó en los 60, cuando le preguntó: “¿Querés casarte conmigo por una noche?“. Y ella respondió: ”¡Argentino tenías que ser!“. La otra versión es menos poética y asegura que los padres de ambos acordaron el matrimonio. Lo cierto es que se casaron en 1966 bajo el rito musulmán y católico, y que tuvieron dos hijos, Carlitos, que murió en 1995, y Zulemita.

Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma en el día de su casamiento

El matrimonio tuvo varias idas y vueltas. En 1987, ella pidió el divorcio formalmente, pero volvieron hasta que se separaron en 1990, cuando Menem dio órdenes de que no la dejaran entrar a la Quinta de Olivos.

En un parate de la pareja, él tuvo una relación con Martha Meza, una maestra rural que, impulsada por el político, llegó a ser diputada provincial por el Partido Justicialista. Fueron padres de Carlitos Nahir, que nació en 1981, pero no llevó el apellido Menem hasta 2006, cuando la Justicia se lo otorgó.

El casamiento de Carlos Menem con Cecilia Bolocco, en La Rioja, el 26 de mayo de 2001 Carlos Barría - Archivo

Un matrimonio mediático

Cecilia Bolocco fue otra de las mujeres legales en la vida de Menem. Se conocieron en 1999, durante una entrevista para La Noche de Cecilia, que conducía la ex Miss Universo chilena. Menem estaba terminando su segundo mandato y tenía aspiraciones de volver a la presidencia, y a Bolocco la seducía la idea de convertirse en Primera Dama. Se casaron por civil en 2001 y debieron suspender la luna de miel en Río de Janeiro porque Menem fue detenido y cumplió cinco meses de arresto domiciliario por una causa que investigaba la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Estuvieron juntos casi diez años y fueron padres de Máximo, en 2003.