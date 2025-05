Los amores de Reina Reech: un exvicepresidente, romances secretos y una duda que la angustió

A pesar de parecer una persona extrovertida, Reina Reech es muy reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, muchos de sus amores fueron públicos. “Tuve unos cuantos romances, pero yo soy muy canuta. Hasta que algo no es significativo en mi vida, no lo cuento”, confesó hace algún tiempo.

Reina Reech, junto a sus hijos

Vivió un romance fugaz con el exvicepresidente Amado Boudou y otro secreto con Gustavo Sofovich; fue pareja del conductor y productor Nicolás Repetto y juntos tuvieron a Juana. Luego, estuvo ocho años con el actor y bailarín Pablo Lena, con quien tuvo a Bautista. La última vez que habló de amor, hace un año, estaba iniciando un romance con el ajedrecista Miguel Ángel Quinteros , campeón en dos oportunidades y representante de la Argentina en varias olimpíadas.

Amores secretos

Reina Reech habló de su romance con Amado Boudou

Se casó por primera vez en España , donde residió durante algunos años, a principios de los 80, pero nunca habló de ese amor. En cambio, hace algunos años habló de otro romance. “De joven fui pareja de Amado Boudou. Yo tenía 17 años y me acuerdo de que era un bombón total y fue un fogoso amor de verano, que recomiendo”, reveló en Flor de equipo, por Telefe. Y sumó: “ Fue un shock cuando lo vi como vicepresidente y tuve que volver a ver las fotos para convencerme de que era el mismo”.

También vivió un amor secreto con el productor Gustavo Sofovich. “Fue un touch and go, y hace muchísimos años... más de 30”.

El mito que tuvo que desmentir

Hubo otra historia que, con el tiempo, dio mucho que hablar. A sus 18 años, Reina Reech fue novia de Ricardo Darín , y si bien nadie lo supo en ese momento, mucho se habló y se habla todavía del parecido de Juana Repetto con Darín. “Es biológicamente imposible porque salí un tiempo con Ricardo muchos años antes de quedar embarazada de Juana”, aseguró. Pero tanto se habló del tema que hasta propusieron hacer un ADN, pero Nicolás Repetto aseguró que no hacía falta porque él nunca tuvo dudas sobre su paternidad.

“Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así . En su momento les rogaba ‘¡háganse un ADN!’. Yo no tenía dudas, pero se los propuse a Nico y Juana, pero ninguno quiso porque ellos tampoco tenían dudas”, contó hace unos años.

Y concluyó: “De todas maneras, fue un momento de angustia, tuvimos varias charlas los tres y la verdad es que fue difícil, pero no por las dudas, sino porque es un tema horrible de plantear. Nunca, jamás, le fui infiel a Nico . Al margen de eso, hay marcas genéticas que le quitan la duda a cualquiera cuando convive con un hijo o un padre y cuando tiene intimidad con ellos. Así que este tema para mí no es tema”.

La “remada” de Nico Repetto

Reina Reech recordó los inicios de su relación con Nicolás Repetto

Reech estaba de novia con el actor Raúl Taibo cuando conoció a Repetto. Dicen que el conductor le había echado el ojo hacía tiempo y que tuvo que remarla mucho para conseguir la primera cita. “Era el tercero en discordia en mi relación con Taibo- confesó en Los mamones (América)-. Le presentaba amigas y no le daba bola a ninguna; venía siempre a casa, y cuando le preparaba alguna comidita a Raúl, Nico se aparecía. Era un plomo. Corté con Raúl, pasó un tiempo y nos reencontramos en Mar del Plata, en el verano de 1985, cuando yo estaba haciendo temporada con Tributo, junto a Rodolfo Bebán y Daniel Fanego. Lo encontré en un evento, me daba charla, me dijo que al día siguiente pasaba a tomar mate y hubo onda. Pero yo estaba saliendo con otra persona en ese momento, y yo soy muy fiel. A los seis meses hablamos por una nota que yo quería que le hicieran a Ludovica Squirru en La noticia rebelde. Me invitó al cine y me confesó que le gustaba hacía tiempo y que por eso no le daba bola a las amigas que yo le presentaba, y que sabía que íbamos a terminar juntos”.

Por entonces ambos ya eran famosos: ella como actriz bailarina y coreógrafa, y él como conductor y periodista. Estuvieron juntos ocho años . El 28 de junio de 1988 fueron padres de Juana y además compartieron varios trabajos juntos, como el exitoso Fax, que emitía Canal 13, y Marque el 13, en Paraguay. Se separaron en 1992 y jamás protagonizaron un escándalo. Tienen un buen vínculo y suelen compartir fiestas y cumpleaños familiares, especialmente cuando se trata de sus nietos, Toribio y Belisario.

Esta foto es del casamiento de Juana Repetto De izquierda a derecha: Norma Süller –mamá del novio–, Sebastián, Nicolás Repetto, Juana, Reina Reech, Eddie Graviotto –padre del novio– con Belisario en brazos. Abajo, la hija de Sebastián junto a Toribio foto: Fabián Heredia de Punto Avi

El gato montés que la conquistó

Pablo Lena y Reina Reech se conocieron grabando Reina en colores

En 1995, Reech conoció a Pablo Lena , en el entonces ATC, cuando compartían largas jornadas de trabajo por el programa Reina en colores. Ella era la creadora del ciclo en el que actuaba, dirigía y escribía mientras que Lena, actor y bailarín, interpretaba allí a un gato montés. Pronto se fueron a vivir juntos y el 22 de septiembre de 1996, nació Bautista Lena . Se separaron en 2000, pero siempre mantuvieron un buen vínculo, incluso hoy que Lena está instalado en Mar del Plata.

Hace algunos años, Reina habló de Repetto y de Lena: “Sigo admirando a los padres de mis hijos porque los elegí y me parecen grandes personas, más allá de que no haya funcionado la pareja. Tengo muy buena relación con Nico y con Pablo”, reconoció Reech en una entrevista en Mitre Live.