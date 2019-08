Angelina Jolie acompañó a su hijo mayor, Maddox, hasta Corea del Sur, donde el joven iniciará sus estudios universitarios Crédito: The Grosby Group

22 de agosto de 2019 • 15:35

Emocionada, Angelina Jolie voló hasta Corea del Sur para acompañar a su hijo mayor, Maddox, en su primer día en la Universidad de Yonsei. El joven nacido en Camboya, de 18 años, decidió que estudiará bioquímica allí, y la actriz no quiso perderse el recorrido por las instalaciones junto a él.

Por supuesto que su visita no pasó inadvertida, y terminó retratada en un video que circuló en las redes sociales. "Me voy hoy, hoy es el día en que lo dejo", le dijo Jolie a los estudiantes que se acercaron al reconocerla y querían saber cuánto tiempo estuvo en Seúl. "Estoy tratando de no llorar", agregó, mientras sostenía su mano contra su pecho y miraba a Maddox.

El lunes se publicaron fotos de la visita de Jolie y Maddox a la universidad y al campus que albergará al joven durante su estadía en Corea del Sur. "Fue aceptado en otras universidades, pero eligió Yonsei", le dijo una fuente a la revista PEOPLE. "Ha estado estudiando el idioma coreano; tomó clases varias veces por semana para prepararse".

Una de las imágenes de la visita que compartió la Universidad de Yonsei en sus redes sociales Fuente: Archivo

Al parecer, Maddox eligió instalarse en Seúl para estar más cerca de Camboya, el país en el que su familia tiene residencia. "Está muy cerca de sus hermanos y todos esperan visitarlo", explicaron sobre Pax (de 15 años), Zahara (de 14), Shiloh (de 13) y los gemelos Knox y Vivienne (de 11).

Jolie había dicho que estaba "más que orgullosa" de los planes universitarios de su hijo y que espera "con ansias todo lo que hará".

Maddox Chivan fue adoptado por Jolie el 10 de marzo de 2002, de un orfanato en Battambang, Camboya. El niño tenía apenas 7 meses en ese momento.