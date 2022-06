Los conmovedores mensajes de los famosos para recordar a la actriz Julieta Vallina, que murió a los 50 años

A horas de que trascendiera la triste noticia de la repentina muerte de la actriz Julieta Vallina, varias personalidades del teatro -desde directores, productores hasta consagrados actores- usaron sus cuentas en redes sociales para destacar el talento y la calidez humana de la intérprete platense. Entre las palabras más emotivas se encuentran las expresadas por Flor Peña, quien era muy cercana a la actriz, y las de Mey Scapola, quienes trabajaron en varias oportunidades sobre las tablas con la intérprete.

Vallina era una actriz consagrada, con una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine. A lo largo de los años cosechó estrechas relaciones con colegas que se vieron reflejadas en la virtualidad horas después de que trascendiera que había muerto a los 50 años, como consecuencia de una enfermedad terminal. Había trabajado con los más distinguidos directores a lo largo de su carrera; uno de los primeros en expresar su pesar fue justamente José María Muscari, quien escribió: “ Chau mi querida. Hermosa persona, gran actriz, diosa del talento. Fuimos felices juntos y así te voy a recordar, con tu talento y tu intensidad. Tu don de buena gente y tu risa sensible. Te voy a seguir queriendo siempre. Me duele la vida ”.

Q.E.P.D 🖤

En tanto, con una seguidilla de fotos, Florencia Peña despidió a su amiga, con quien trabajó en El Potro y también en la puesta teatral Los vecinos de arriba, con las siguientes palabras: “ Tengo una tristeza infinita, mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida. Apenas ayer nos reíamos y llorábamos en aquel camarín en el que teníamos las charlas más lindas y los abrazos más sentidos. Te quise mucho. Muchísimo ”.

Y sumó: “Me duele el alma de saber que ya no vamos a subirnos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar. Gracias por tu ser, hermosa toda, profundamente hermosa. Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto, tanto… Pero sé que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo por siempre. Nos volveremos a ver”.

Otra de las actrices más cercanas a Vallina es Mey Scápola, quien en su cuenta de Instagram también eligió fotos junto a Julieta y expresó: “Julieta de mi corazón. Mi amiga amada. La más sensible del mundo, mi compañera soñada. No hay palabras para describir este dolor. Cumpleaños, mates, camarines, estrenos, tus tartas de zapallitos, noches de teatro, ensayos comiendo los budines que te gustaban. Sos la que más se reía de mis imitaciones y a mí siempre me gustaba hacerte reír. Porque tu risa era única”.

Y concluyó: “ La mejor actriz, la más bella, la más generosa. Te amo infinito y por suerte hoy pude agarrarte la mano y decírtelo. Te voy a extrañar toda la vida. Y te voy a imaginar en todos los lugares donde serías feliz (como dice una escritora que nos gusta)... Te quiero hermosa, descansá en paz ”.

No fueron las únicas, rápidamente tanto Twitter e Instagram se fueron llenando de mensajes. Viviana Saccone, Nicolás Scarpino, María Onetto, Manuela Pal y Griselda Siciliani también expresaron su pesar.

Una de las que compartió trabajo en los últimos meses con la actriz fue Lali Espósito, quien junto a Vallina rodó El fin del amor, la ficción que aún no tiene fecha de estreno de Amazon Prime Video basada en el libro de Tamara Tenembaum. “Qué triste la partida de Julieta Vallina. Graaaan actriz y compañera. Tuve la suerte de compartir con ella hace muy poco en el set de #ElFinDelAmor. Tan amorosa y cálida... Todo el cariño para su familia y amigos”, expresó Lali.

Que triste la partida de Julieta Vallina Graaaan actriz y compañera! Tuve la suerte de compartir con ella hace muy poco en el set de #ElFinDelAmor ! Tan amorosa y cálida...Todo el cariño para su familia y amigos🤍 — Lali

En el último tiempo, Vallina había estado trabajando en Lo escucho, en el Multiteatro Comafi, junto a Jorge Suárez y Gabriel Puma Goity. También participó de Santa Evita, la serie protagonizada por Natalia Oreiro y Darío Grandinetti, inspirada en el libro homónimo que estrenará en Star+.

La noticia de su partida fue dada por la Asociación Argentina de Actores. “Con gran dolor despedimos a la actriz, docente y coach actoral Julieta Vallina. Llevó adelante una destacada trayectoria en teatro, TV, cine y publicidad. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de inmensa tristeza”, versa el comunicado.

Algunas de las ficciones más recordadas de las que formó parte Vallina son: Loco por vos, Botineras, Según Roxi, Vidas robadas, Son amores, Padre Coraje. En tanto, en cine se la pudo ver en films como El Potro, lo mejor del amor, El fútbol o yo, Vaquero; y en teatro, en obras como Los vecinos de arriba, Como el culo, Electra Shock, Papá querido, Macbeth, El nervio óptico, El pan de la locura.

💔Julieta Vallina reina absoluta del escenario, sos inolvidable para todos los que pudimos disfrutar de tu enorme talento y belleza. Descansá en paz.🙏🏻 — griselda siciliani

Hermosísima y talentosa actriz, gran compañera, una dulzura de persona! Duele el alma…mucho! QEPD #JulietaVallina — Nicolas Scarpino

Abrazo a su hija, a toda su familia y amigos — Viviana Saccone