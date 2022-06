El lapidario comentario de Amber Heard contra los fanáticos de Johnny Depp

Amber Heard brindó su primera entrevista después del juicio con Johnny Depp en la que hizo una serie de comentarios contra el jurado y los fanáticos que apoyaron al actor a lo largo del litigio. Si bien la actriz de Aquaman había dicho que evitaría dar reportajes por unos meses, dio marcha atrás a su decisión y se prestó para hablar con la cadena NBC, donde dejó algunas sensaciones de lo que vivió en las casi seis semanas en el tribunal de Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

La exesposa de Depp deslizó con ironía que había sido severamente afectada con la sentencia que se dictó el 1 de junio luego de que los siete jurados determinaran que tiene que pagar US$15 millones de indemnización, pero que recibirá US$2 millones, en concepto de su contrademanda.

“No me importa lo que piensen de mí ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio a puertas cerradas. No pienso que la persona promedio deba saber esas cosas”, lanzó la actriz contra los fanáticos del protagonista de Piratas del caribe.

Amber Heard dio su primera entrevista después del juicio Captura de TV

Además, indicó que no se tomaba como algo personal el hecho de que haya personas que no conozcan el trasfondo de la relación. “Incluso, alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia. Incluso, si creen que estoy mintiendo ni siquiera podrían mirarme a los ojos y decirme que creen que en las redes sociales ha habido una representación justa. No pueden decirme que consideran que esto ha sido justo”, expresó.

Tras una pregunta de la periodista Savannah Guthrie, quien indicó que pese a las pruebas que había presentado y el testimonio que dio en el juicio el jurado no le había creído, la actriz ironizó sobre la credibilidad de los testimonios de Depp. “Cómo pueden ellos juzgarte. [El jurado] se sentó durante tres semanas y escuchó, sin parar y de manera implacable, testimonios de empleados pagos, y, hacia el final del juicio, personas randoms [personas desconocidas]”, apuntó sobre quienes emitieron el veredicto final.

Amber Heard y Johnny Depp estuvieron casados durante 15 meses entre 2015 y 2017 Archivo

Heard insistió en que no responsabiliza al jurado por haber emitido un veredicto en favor del actor y, con ironía, explicó el motivo que cree que los llevó a tomar esa decisión: “No los culpo. En realidad los entiendo porque [Johnny Depp] es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

En esa línea, añadió que estaba desconcertada por lo forma en la que el jurado la había calificado como una persona poco creíble. “Cómo fue que después de tres semanas de testimonio sobre cómo me habían convertido en una persona no creíble, ellos aún no creyeron ni una sola palabra que salió de mi boca”, manifestó indignada.

Amber Heard habló tras el juicio y apuntó contra el jurado y los fanáticos de Depp

La actriz dio su opinión sobre las diferencias “radicales” que tuvo este juicio, en el que el fallo no fue a su favor, y en que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate perdió en Reino Unido cuando denunció por difamación al diario The Sun. La defensa legal de Heard consideró que fue una injusticia que el jurado no haya tomado como referencia la derrota de Depp en Londres, aunque los abogados del actor también hablaron del tema y argumentaron que se trataba de casos y situaciones diferentes. “Yo presenté todas las pruebas y no me creyeron, qué pasará con las mujeres que denuncien sin pruebas”, indicó.