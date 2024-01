Mientras Hollywood se reacomoda después de dos huelgas y el avance de las plataformas de streaming, la búsqueda de nuevas caras para la ficción permanece

En Hollywood todo está siempre en proceso de cambio y transformación. El crecimiento del streaming y la obligación de los viejos estudios de cine y TV de acomodarse a un mercado atomizado, global y cada vez más impredecible empujan un nuevo paradigma que todavía no termina de formarse. Claro que más allá de la metamorfosis en marcha algunas cosas permanecen y entre ellas una de las más importantes es la búsqueda de nuevos talentos que puedan integrarse a la industria audiovisual para mantenerla vigente y en movimiento. Con el fantasma de los intérpretes creados por inteligencia artificial al acecho, un grupo de nuevos artistas de carne y hueso ya están listos para dar batalla.

Renee Rapp en La vida sexual de las universitarias

Renee Rapp

Edad: 24 años. Sus primeros trabajos: La carrera de la actriz y cantante comenzó en el colegio. Apasionada del teatro musical, a los 18 Rapp ganó el premio a mejor actriz en el concurso nacional para estudiantes secundarios. Un año después consiguió el papel que impulsó su carrera y la puso en el centro de la escena: con 19 años, Rapp fue elegida para interpretar a Regina George, uno de los personajes centrales de la adaptación musical de la popular película juvenil Chicas pesadas en la que Rachel McAdams había encarnado a la maliciosa Regina. Con guion y producción de Tina Fey, el musical resultó un éxito y le dio al mundo una nueva triple amenaza: Rapp canta, baila y es una comediante natural como lo demostró en la serie de HBO Max La vida sexual de las universitarias, producida por Mindy Kaling. Lo que viene: con el regreso de Chicas pesadas al cine –en la Argentina se estrena el 1° de febrero-, la actriz vuelve a interpretar al personaje que la hizo conocida. Además, Rapp decidió que en 2024 se concentrará en su carrera de cantante y así emprenderá una larga gira por los Estados Unidos y Europa que comenzará oficialmente este sábado en el programa Saturday Night Live (se podrá ver en vivo por Universal+) como la invitada musical de la noche.

Harris Dickinson

Harris Dickinson

Edad: 27 años. Sus primeros trabajos: el joven londinense había pensado en unirse a la Marina cuando las posibilidades de conseguir trabajo como actor parecían escasas. Criado en un barrio trabajador de la capital inglesa, cambió de rumbo cuando logró un par de papeles en series televisivas. Esas participaciones lo llevaron a al cine hasta protagonizó Beach Rats, film estrenado en Sundance que le ganó una nominación a un premio Independent Spirit en 2018. A partir de ese momento Harris combinó sus apariciones en TV y la participación en grandes proyectos de cine comercial –la segunda parte de Maléfica y King’s Man: el origen– con films pensados para el circuito de festivales. Así, gracias a su papel en El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund no solo llegó a Cannes y se llevó el premio central en 2022, sino que también consiguió una nominación como revelación en los premios Bafta que cimentó el interés de Hollywood en él. En 2023 grabó la serie Asesinato en el fin del mundo e interpretó al hermano menor de Zac Efron y Jeremy Allen White en Garra de hierro, que se estrenaría en Argentina en febrero. Lo que viene: ya terminó de filmar Blitz, la nueva película de Steve McQueen en la que comparte protagonismo con Saoirse Ronan y rueda Babygirl, donde será el joven amante de Nicole Kidman. Y, eso ni siquiera es lo más interesante que se escribió sobre él en los últimos meses: como todo actor británico, Dickinson ya ingresó en la lista de candidatos a interpretar al próximo James Bond.

Cailee Spaeny

Edad: 25 años. Sus primeros trabajos: durante su adolescencia, la actriz tuvo pequeños papeles en películas de gran presupuesto como Titanes del pacífico: la insurrección y El vicepresidente: más allá del poder pero fue su aparición en un par de series de altísimo perfil las que cimentaron su lugar en Hollywood. Luego de su trabajo en Devs, creada por el realizador Alex Garland, Spaeny logró llamar la atención en la celebrada Mare of Eastown. En la miniserie que encabezó Kate Winslet, la joven actriz encarnaba a la trágica víctima del crimen que ponía en marcha la trama, un papel que en sus manos ganó una dimensión y profundidad que hasta rivalizó con el interés que despertaban las excelentes interpretaciones de Winslet, Evan Peters y Jean Smart. A ese trabajo le siguió la gran oportunidad de su carrera: ser Priscilla Presley en el film de Sofia Coppola, que le exigía el desafío de recorrer la adolescencia y la primera adultez de la exesposa de Elvis Presley. Lo que viene: en abril aparecerá en Civil War, la nueva película de Garland, que de hecho se filmó antes de Priscilla, y en el esperado nuevo capítulo de la saga Alien, Alien: Romulus, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez.

Ncuti Gatwa en Sex Education

Ncuti Gatwa

Edad: 31 años. Sus primeros trabajos: formado en el teatro clásico, el actor nacido en Ruanda y criado en Escocia se mudó a Londres para trabajar en el teatro Globe. Su carrera parecía estancada hasta que fue elegido para interpretar a Eric en Sex Education. Su interpretación del desfachatado mejor amigo del protagonista lo colocó en la lista de los británicos más prometedores, un reconocimiento que confirmó con tres nominaciones a los premios Bafta y la convocatoria para encarnar a uno de los Kens de Barbie. Lo que viene: el actor fue anunciado como el nuevo protagonista de Doctor Who, una institución de la televisión británica desde 1963. Gatwa es el decimoquinto intérprete en encarnar al famoso personaje y el primero de raza negra y abiertamente gay. El especial protagonizado por él ya está disponible en Disney+. Además, el actor aparecerá en la miniserie de Apple TV+ Los amos del aire, producida por Steven Spielberg y Tom Hanks.

Isabela Merced en Rosalina

Isabela Merced

Edad: 22 años. Sus primeros trabajos: comenzó su carrera a los diez años en Broadway cuando formó parte del elenco de la puesta del musical Evita que protagonizaba Elena Roger junto a Antonio Banderas. De madre peruana y padre norteamericano, Merced creció en un hogar bilingüe, una experiencia que contribuyó a que fuera la candidata ideal para interpretar a la versión cinematográfica y con actores de Dora, la exploradora. Antes había participado del film Sicario: día del soldado junto a Benicio Del Toro y Josh Brolin; de la comedia Familia al instante, encabezada por Mark Wahlberg, y más recientemente, de la nueva versión de El padre de la novia (disponible en HBO Max) y la divertida Rosalina (Star+), en la que encarnaba a una perspicaz Julieta Montesco. Lo que viene: podremos ver a Merced en la película de Marvel Madame Web, junto a Dakota Johnson, Emma Roberts y Sidney Sweeney y en otra de DC, Superman: Legacy, la vuelta del Hombre de Acero que dirigirá James Gunn e integrará el elenco de la nueva Alien. Además, acaba de anunciarse su incorporación a The Last of Us, la celebrada serie de HBO cuya segunda temporada llegará recién en 2025.

Callum Turner

Edad: 33 años. Sus trabajos anteriores: aunque en las últimas semanas su imagen se hizo conocida junto a Dua Lipa, Turner lleva unos cuantos años trabajando en la TV británica y consiguiendo papeles cada vez más importantes en cine: participó en las precuelas de la saga de Harry Potter, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, como el valiente hermano de Newt Scamander (Eddie Redmayne). También se lo vio en la divertida nueva versión de Emma que encabezó Anya Taylor-Joy. Lo que viene: más allá de su promocionado romance con la cantante británica, el perfil de Turner se elevó notablemente en los últimos tiempos gracias a su papel protagónico en The Boys in the Boat, la película dirigida por George Clooney estrenada hace unas semanas en los Estados Unidos que retrata la historia del equipo de remo que ganó la medalla de oro en Berlín 1936. Aunque el film no tiene fecha de lanzamiento en la Argentina, otro de sus proyectos sí estará disponible el próximo viernes: la miniserie de Apple TV+ Los amos del aire, una producción de Steven Spielberg y Tom Hanks junto al equipo de Band of Brothers en la que Turner compartirá el protagonismo con otros dos actores de su generación ya consagrados, Austin Butler y Barry Keoghan. La ficción contará la historia real de una compañía de aviadores que luchaban para los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Iris Apatow

Iris Apatow

Edad: 21 años. Sus primeros trabajos: pocas actrices de la edad de Apatow tienen la experiencia en rodajes que consiguió ella casi desde la cuna. La hija menor del director Judd Apatow y la actriz Leslie Mann debutó en cine a los cinco en Ligeramente embarazada, en la que interpretaba a la hija de los personajes de Mann y Paul Rudd, un papel que retomó en Bienvenido a los 40. Como intérprete infantil, la joven trabajó en proyectos de su padre como la serie Love y la fallida La burbuja (ambas disponibles en Netflix), en la que Apatow era una de las pocas cosas que se salvaba del desastre. Lo que viene: aparecerá en un par de proyectos en los que su familia no está involucrada: Ballerina Overdrive y una adaptación moderna de la novela de Johann Wolfgang von Goethe, Las penas del joven Werther.

Taylour Paige en Zola

Taylour Paige

Edad: 33 años. Sus primeros trabajos: en 2020 la película Zola, inspirada en uno de los hilos más atrapantes y descabellados publicados en Twitter, era uno de los films más comentados en el circuito de cine independiente. Gran parte del reconocimiento conseguido por la película se debía a la interpretación de Paige, quien ganó el premio Independent Spirit por ese trabajo. La actriz volvió a Sundance en 2023 para presentar Magazine Dreams, el largometraje que coprotagonizó con Jonathan Majors, el actor involucrado en un caso de violencia de género que puso freno a su carrera y en consecuencia al estreno de la película, que había sido muy bien recibida en el circuito de festivales. Lo que viene: estrenará The Toxic Avenger, película en la que Paige comparte cartel con Peter Dinklage, Kevin Bacon y Elijah Wood. El salto a la masividad le llegará con el estreno de la serie de HBO Welcome to Derry, la precuela de los films de terror basados en It, la novela de Stephen King, dirigida por el argentino Andy Muschietti y, sobre todo, cuando Netflix lance Un detective suelto en Beverly Hills 4, la continuación de la popular saga de acción cómica encabezada por Eddie Murphy.

Young Mazino en los premios Emmy que se entregaron el lunes pasado FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Young Mazino

Edad: 32 años. Sus primeros trabajos: a pesar de la oposición de sus padres, inmigrantes de Corea del Sur, el actor decidió dejar la universidad y mudarse a Nueva York, convencido de que quería hacer algo creativo con su vida. Al principio eso supuso trabajar como extra en series como Blue Bloods y Blindspot. Hasta que consiguió el papel de Paul Cho, en Bronca, la exitosa miniserie de Netflix ganadora de ocho premios Emmy. El papel del hermano menor de Steven Yeun le consiguió una nominación a mejor actor secundario de miniserie. Lo que viene: aunque finalmente no ganó en los Emmy, Mazino sí logró sumar a su trabajo en el largometraje aún inédito American Dream: The 21 Savage Story, otro papel de altísimo perfil: el actor se sumó a la segunda temporada de The Last of Us para interpretar a Jesse, uno de los personajes más reconocidos por los amantes del videojuego.

Charlee Fraser, de las pasarelas a la pantalla grande Wendell Teodoro - Getty Images AsiaPac

Charlee Fraser

Edad: 28 años. Sus primeros trabajos: reconocida modelo internacional, Fraser debutó como actriz en Con todos menos contigo, la comedia romántica filmada en su Australia natal, protagonizada por Glen Powell y Sidney Sweeney (se estrenará el jueves en la Argentina). Lo que viene: Fraser forma parte del elenco de Furiosa: de la saga de Mad Max, el film de George Miller centrado en el personaje que inició Charlize Theron en Furia en el camino y continuará Anya Taylor-Joy en la nueva película que llegará a las salas este año.

