El ambiente artístico despide a Cacho Castaña

Cacho Castaña con Cacho Fontana, Susana Giménez, Adriana Varela y su mujer Marina Rosenthal, en la inauguración del Café La Humedad. Crédito: Gerardo Viercovich

15 de octubre de 2019 • 14:34

"Es una cosa que se esperaba pero sabía que estaba por pasar. Creo que debe estar mucho más feliz ahora y mucho más tranquilo", dijo la diva de la televisión Susana Giménez en charla con el programa Intrusos, de América TV, donde hicieron un programa especial dedicado a Cacho Castaña.

Giménez también contó episodios menos conocidos del artista y cómo escribió algunas de sus canciones más célebres. "Para vivir" me la dedicó a mí. Todo el mundo lo sabía. La escribió en el jardín de mi casa de Mar del Plata, con una guitarra. Era de madrugada y era increíble ver esa cosa del artista, cómo iba construyendo el tema letra por letra. Me voy a emocionar mucho cuando la escuche de vuelta", confesó la artista.

Junto a Susana Giménez a quién dedico temas románticos como "Para vivir" Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

La conductora que recibió la noticia estando en Punta del Este anunció que el próximo domingo le dedicará un segmento especial en su programa, que se emite por Telefe. "Pedí que busquen algo lindo de él y me gustaría recordarlo el domingo para escuchar de nuevo sus canciones. Era un grande de verdad. Toda la obra que dejó nos va a parecer más grande aún con la distancia", dijo Susana Giménez, que también lo recordó en las redes sociales.

"Perdí a un amigo", comentó Moria Casán. "Uno esperaba este desenlace pero es muy duro que se vaya un amigo, un poeta excepcional -agregó luego-. Imagino que hoy es un día muy especial. Yo lo apuntalé a Cacho siempre. Le mando fuerzas a su familia. Cacho me hizo una canción hermosa. Sin conocerme pasó por el Maipo, vio mi cara y me hizo la canción. Era admirador mío. Siempre tenía detalles de caballero. Todos quedan en el olimpo como Sandro, el Negro Olmedo, son inmortales. Fuera del escenario hablábamos mucho con Cacho. Es un tipo con una espiritualidad elevada y un humor fantástico. Le pedía que no afloje, que no deje de hacer recitales. Cada vez que hacía teatro me mandaba flores, orquídeas, champagne. Tengo una amistad entrañable, hermosa. Marina, su mujer, es una diosa. Estoy muy impresionada porque justo le estaba mandando un mensaje a ella cuando él estaba muriendo. Estoy súper conmocionada".

Alejandro Lerner, con quien cultivó una gran amistad en los últimos años y participó del concierto homenaje que realizó en el Teatro Colón dijo: "Era el artista más romántico y respetuoso. En este momento no puedo ser lúcido con las palabras. Era una amistad que no tenia edad, donde el lazo que nos unió no tenía tiempo ni circunstancia. Lo debo conocer hace veinte años pero nos hicimos amigos de grandes. Oajalá que nosotros como país podamos dimensionar el talento y la pluma del hombre que se acaba de ir", dijo emocionado Lerner y agregó: "Nunca perdió sus ganas de vivir, su sonrisa, le puso unos huevos hasta último momento. Ha sido un hombre de gran corazón, se nos va un grande. Más allá de su legado artístico, es su legado personal. Tipo más romántico y respetuoso detrás de bambalinas no he conocido".

Por último, Lerner recordó una anécdota con Cacho Castaña del costado menos conocido del artista. "A él le gustaban mucho los animales. Un día vio una noticia, que tenían a un caballito en una vidriera (un pony muy chico). El vivía en Olivos y se lo compró y lo tenía en su casa. Un día me invitó, el caballito vino, se me acercó y se tomó todo el café. Fue muy gracioso, nos matamos de risa. Era una amistad que sabés que no tiene tiempo".

Los hermanos Joaquín y Lucía Galán del dúo Pimpinela dieron el último adiós en su cuenta oficial de Twitter y recordaron al artista y amigo.

Lucía Galán, además, recordó una anécdota junto al intérprete de "Café La Humedad". "Antes de Pimpinela yo fui coro de un disco de él. Siempre fue una persona muy especial, adulador, querible. Cuando hacíamos temporada en Mar del Plata, terminamos cantando juntos con Palito en Las Toscas. Eso fue tremendo. Recuerdo muchos momentos, todos con el hilo conductor de la alegría. Jamás lo vi maltratar a alguien o ser agresivo o soberbio".

"Estoy shockeado fue un amigo. No puedo hablar", dijo Gustavo Sofovich, productor de "Polémica en el bar", apenas llegó a la clínica Los Arcos, donde estaba internado el artista. "Nunca nos va a dejar -agregó después en el programa Intrusos-. Toda su poesía no nos va a abandonar. Prefiero recordarlo cuando cantaba "La reina de la bailanta" y logró que todo el Colón bailara. Fue una belleza. Tuve la alegría de estar ahí. Eso lo resume todo". concluyó.

Conductores y periodistas del mundo del espectáculo subieron fotos y recuerdos junto al poeta tanguero como Pilar Smith, como una manera de homenajear al autor de grandes éxitos tangueros como "Garganta con arena".

Raúl Lavié, cantante y actor, compartió muchos momentos con Cacho Castaña. El artista lo recordó en TN: "Todos los que lo conocíamos estábamos cerca. No deja de ser una noticia triste pero lo importante es que se va rodeado del afecto de todos. Fue un pedazo muy fuerte de la música y del espectáculo de la Argentina". Mientras que el productor y actor Nito Artaza fue otro de los que se despidió del artista a través de las redes sociales.

"La partida de Cacho que era casi anunciada porque hace varias semanas sabíamos que no estaba nada bien", dijo la actriz Carmen Barbieri en Instrusos. "Se va el último poeta, de esos con esas grandes letras y dicciones. Yo no era amiga íntima pero tengo los mejores recuerdos. Cuando éramos muy jóvenes y él era el marido de Mónica Gonzaga, iba mucho a su casa. Nos hacia asados a leña, nunca de mal humor, un divino. Nunca de faltarle el respeto a nadie. Le mando un beso enorme a esa mujer que nunca lo abandonó en su peor momento. La felicito y la admiro. La admiro profundamente, es muy joven y no se movió de su lado".

Del ambiente tanguero, otros colegas recordaron el legado y la importancia de Cacho Castaña, como el cantante Chiqui Pereyra, que se despidió del popular cantante en sus redes.

"Cacho era el amigo que todos querían", resumió la conductora y periodista Teté Coustarot. "Estuve en varios casamientos, porque él era así. Era muy libre y un personaje increíble. Además, con una argentinidad enorme. Es como el hombre argentino en su quintaesencia. Un hombre muy seductor. Él te miraba y te hacía una radiografía. Era pícaro, vivo, inteligente. Un gran artista. Así hay que recordarlo y pensar que está en un lugar mucho mejor".