Los gestos entre Zoë Kravitz y Austin Butler que alimentan los rumores de romance

Apenas unas semanas después de que Pamela Anderson y Liam Neeson dieran pistas de que un nuevo amor había nacido en el set de ¿Y dónde está el policía?, una nueva pareja de actores parece estar poco dispuesta a ocultar sus sentimientos frente a las cámaras.

Se trata de Austin Butler y Zoë Kravitz, quienes se encuentran en plena gira promocional de la nueva película de Darren Aronofsky, Atrapado robando, que los tiene como protagonistas. La química entre ellos ha trascendido el set de filmación, y los indisimulables gestos y las cómplices miradas que se han dedicado durante su reciente paso por las ciudades de Londres y París no hacen más que alimentar los rumores de romance.

Austin Butler y Zoë Kravitz, durante su reciente paso por Londres BEN STANSALL - AFP

En el film, que llega a las salas argentinas el jueves 28, Butler se pone en la piel de Hank, una estrella del béisbol que se convierte en camarero y se ve inmerso en el mundo criminal de la Nueva York de los años 90. Kravitz, en tanto, interpreta a Yvonne, su interés amoroso.

Pero las interacciones entre la actriz de The Batman, de 36 años, y el protagonista de Elvis, de 34, durante su paso por distintas alfombras rojas no solo dejaron muy en claro que hay una muy buena relación entre ellos, sino que acapararon la atención de las cámaras.

El martes, durante la proyección especial que se llevó adelante en Londres, Butler advirtió a Kravitz que una abeja se encontraba merodeándola, y se ocupó de espantarla Scott A Garfitt - Invision

Victorioso, el actor, celebró haber alejado el peligro de su compañera de elenco Scott A Garfitt - Invision

Este jueves, en tanto, la cercanía entre ellos volvió a un primer plano, con abrazos, sonrisas y frecuentes miradas a los ojos que no hicieron más que alimentar la fantasía.

Para la premiere de Atrapado robando, Kravitz eligió un vestido lencero en tono arena, mientras que él combinó una camisa doble en tonos beige y chocolate con un pantalón de cuero negro STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

En julio, el sitio estadounidense Page Six informó que ambos artistas asistieron juntos a un espectáculo de teatro inmersivo en Nueva York, y sin percatarse de que estaban siendo fotografiados, se mostraron muy cerca el uno del otro. Sin embargo, una fuente cercana aseguró que su flirteo no era “nada serio”.

“Con Austin, ella encuentra una oportunidad para divertirse y distraerse”, dijo la fuente, dando a entender que Kravitz aún se encontraba recuperándose de su ruptura con el actor Channing Tatum. “Él [Butler] es el chico de moda en Hollywood, ella es la chica de moda. Estoy seguro de que no le molesta la atención”, cerró.

Channing Tatum y Zoë Kravitz asisten a la fiesta de Halloween de Kendall Jenner en 2023 Backgrid/The Grosby Group

Kravitz y Tatum se conocieron trabajando en Parpadea dos veces en 2021, película que ella dirigió y él protagonizó, y empezaron a salir poco después, tras el divorcio de Kravitz de Karl Glusman.

Poco después de que terminó el rodaje, durante el verano boreal de 2023, se los vio juntos por primera vez disfrutando diferentes salidas en la ciudad de Nueva York, en donde fueron fotografiados en diferentes oportunidades por los paparazzi.

Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso y decidieron tomar caminos separados

En el estreno de la película, la intérprete sorprendió a todos al leer una carta dedicada a su amado. “Desde la producción hasta la actuación, pasando por las charlas motivadoras y hasta el hecho de sostenerme la cabeza o los pies mientras lloraba en el suelo del baño porque pensaba que lo había cagado todo, gracias por dejarme ser una completa psicópata obsesiva y controladora. Gracias por tu paciencia”, expresó, según informó The Hollywood Reporter. Y agregó: “Hacer esta película con vos fue una aventura increíble. Gracias por confiar en mí para dirigirte. Es realmente genial poder hacer una película, pero cuando podés hacerlo con el amor de tu vida, es aún más genial”.

Luego de tres años de amor, colaboraciones creativas y de soñar con un futuro juntos, en noviembre de 2024 rompieron su compromiso y tomaron caminos separados.

Butler, por su parte, terminó en enero su romance con la actriz y modelo Kaia Gerber, tras tres años de relación.

Kaia Gerber y Austin Butler en la Gala del Met 2022 Getty Images

Los primeros rumores que los vinculaba sentimentalmente habían surgido en diciembre de 2021, cuando asistieron juntos a una sesión de yoga en Los Ángeles. Apenas tres meses después, en marzo de 2022, hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la fiesta anual Best Performances de W Magazine. En mayo de ese mismo año, brillaron en la Gala del Met, protagonizando un momento inolvidable al besarse en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York.

También se mostraron muy cariñosos durante la proyección de la película Elvis en el Festival de Cine de Cannes, acaparando el centro de las miradas. Kaia, hija de la supermodelo Cindy Crawford, fue un apoyo constante para Butler durante la temporada de premios 2022-2023, cuando el actor cosechó éxitos y reconocimientos por su interpretación de Elvis Presley en la biopic dedicada al rey del rock.