Los looks de la semana: de las transparencias de Anne Hathaway al gorro fetiche de Brad Pitt

El invierno boreal está llegando a su fin, pero son pocas las estrellas de Hollywood que ya se atreven a dejar atrás los colores asociados históricamente al frío. Por eso, en eventos, desfiles y hasta en salidas cotidianas, esta semana algunas de las actrices y actores más importantes de Hollywood lucieron sus mejores galas, pero siempre en todos grises, ocres y azules.

Solo Brad Pitt se animó a más, apareciendo noche tras noche en el set de Wolfs, la nueva película en la que vuelve a compartir elenco con su amigo George Clooney, luciendo ropa urbana con los colores más estridentes.

Clásico, sensual y revelador: el vestido de Anne Hathaway se convirtió en el más comentado de la Berlinale Joel C Ryan - Invision

Anne Hathaway, a su vez, sorprendió a todos los presentes en el estreno de la película She Came To Me en el Festival de Cine de Berlín. Para la ocasión, la actriz se enfundó en un vestido de alta costura de Valentino. El look, a simple vista, remitía a la icónica imagen de Audrey Hepburn en Muñequita de lujo, pero en detalle resultaba mucho más revelador: confeccionado íntegramente en lazos de cuero, el vestido se convirtió en el más fotografiado y comentado de la Berlinale.

Kristen Stewart lució un voluminoso vestido de Chanel en la inauguración del Festival de Berlín Joel C Ryan - Invision

Kirsten Stewart, la presidenta del jurado en esta edición del festival, también llamó la atención en la alfombra roja de ceremonia de apertura. Allí, la protagonista de Crepúsculo lució un vestido, también de alta costura, de Chanel, la casa de la que la actriz es embajadora desde hace varios años. El diseño incluía detalles que incluían un patrón floral de temática botánica a manera de cinturón y breteles, y una falda con mucho volumen que parecía imitar el aspecto de las rosas.

El pantalón con estampa de lentejuelas de Katie Holmes se llevó todas las miradas Backgrid/The Grosby Group

Lejos de allí, en la ciudad de New York, Katie Holmes asistió al exclusivo desfile de Michael Kors organizado en el marco de la Semana de la Moda. Siempre elegante, la actriz posó para las fotos con un blazer negro ajustado de gran tamaño sobre un jersey de cuello alto y unos pantalones de botamanga ancha con estampado de cebra cubiertos de lentejuelas.

El look sensual y divertido de Kate Hudson en el desfile de Michael Kors en la Semana de la Moda de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Kate Hudson fue otra de las estrellas invitadas a la presentación de la nueva colección del diseñador. En su caso, optó por un conjunto de dos piezas en color negro: un top bandeau con escote halter y una falda maxi de cintura alta, con importante tajo lateral. La actriz completó su look con un blazer al tono.

Mindy Kaling, íntegramente de naranja Evan Agostini - Invision

Otra de las musas de Kors, la actriz Mindy Kaling, fue una de las pocas estrellas que apostó al color. Y lo hizo a pleno: puso todas sus fichas en el anaranjado. La protagonista de The Office lució un traje de saco y pantalón, camisa, zapatos y bolso del mismo tono.

Michelle Salas antes de ingresar a la presentación de la nueva colección de Michael Kors REX Features/Shutterstock /The G

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, también fue invitada al desfile, y eligió un look ideal para no pasar desapercibida: un saco con relevante cuello de piel y una falda corta -ambos confeccionados en tweed-, medias de red, botas altas y lentes oscuros.

El actor de a de 59 años se volvió inseparable de un voluminoso gorro de lana verde con el que enfrenta las frías noches neoyorkinas Mega/The Grosby Group

Cada noche, Brad Pitt sorprende al equipo de filmación de Wolfs, en Nueva York, con sus coloridos atuendos. Para el actor, lo esencial es hacerle frente al frío, y por eso, su gorro de lana en color verde lima se convirtió en su elemento más preciado. ¿El otro? Unos pantalones térmicos con parches de un amarillo furioso en las rodillas.

Brad Pitt se dirige a su tráiler con pantalones verdes y amarillos y un gorro de lana de gran tamaño en el set de Wolfs en Nueva York Splash News/The Grosby Group

Brad Pitt llegado al set de The Wolfs la noche del 14 de febrero TIDNY-46

A lo largo de los años, Jennifer Lopez dejó en claro que la paleta que va del verde a los ocres es su favorita. Esta semana, la actriz y cantante fue retratada llegando al estudio de danzas en el que toma clases en Los Ángeles luciendo un jogging marrón y borceguíes altos al tono.

Jennifer Lopez en las calles de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

LA NACION