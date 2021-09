Los mensajes de despedida de Cynthia Nixon y otras estrellas de Sex and the City al actor Willie Garson

Tras el fallecimiento del actor de Sex and The City Willie Garson, luego de batallar contra un cáncer, las estrellas de Hollywood acudieron a las redes sociales para rendirle homenaje a través de emotivos mensajes.

Los integrantes del elenco de la popular ficción de HBO compartieron especiales dedicatorias de despedida a quien fuera su compañero. “Tan profundamente triste por la pérdida de @WillieGarson”, tuiteó Cynthia Nixon. “Todos lo hemos amado y hemos adorado trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición en el mundo del espectáculo. Fue un profesional consumado”, recalcó la actriz.

Aunque alejada de la franquicia por sus diferencias con Sarah Jessica Parker, Kim Cattral publicó una foto de ella con el “querido Willie” en su tributo en Twitter y consideró que la muerte del actor a la edad de 57 años fue “una pérdida terriblemente triste para la familia de Sex & The City”.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

En Sex and the City, Garson interpretó a un amigo y confidente de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), un papel que repitió recientemente en la serie And Just Like That. Así, dio vida a uno de los personajes más queridos por los fans en la serie.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

El actor fue descrito como “un regalo de los dioses” por Mario Cantone, quien se puso en la piel del socio de Garson en la pantalla, Anthony Marentino. “No podría haber tenido un compañero más brillante. Estoy devastado y lleno de tristeza. Te fuiste demasiado pronto”, sumó.

El fallecido actor también fue recordado por su colega Evan Handler como “un príncipe, el alcalde de todos los grupos en los que existía y un hombre divertido”.

Chris Noth, quien interpretó a Mr. Big en la serie, rindió homenaje a su colega en Instagram simplemente escribiendo: “Willie”, junto con emojis de corazones rotos.

Otras celebridades también compartieron homenajes a Garson en las redes sociales luego de que se conociera la noticia de su muerte. El protagonista de White Collar, Matt Bomer, compartió su último recuerdo del prolífico actor en una emotiva publicación en la misma red social. “Lo último que hiciste cuando nos despedimos fue bajarte la máscara (odio al Covid), sonreír y guiñarme un ojo”, compartió Bomer. “No lo entiendo. Y no es justo. El año pasado me enseñaste mucho sobre el coraje, la resiliencia y el amor. Todavía no entra en mi cabeza un mundo sin ti, donde no pueda llamarte cuando necesite reírme o inspirarme”, agregó. “Sé que no era un reflejo del dolor que estabas atravesando, pero era un indicativo de todo lo que eras y eres para mí: alguien que me levantó, que me hizo mejor y que siempre, siempre, me hizo sonreír. Te amaré por siempre, Willie Garson. Vivirás en nuestros corazones y mentes siempre. Guarda un lugar para mí, porque sabes que quiero estar en tu mesa allá arriba”.

Tiffani Thiessen, de White Collar, también honró a Garson a través de Instagram. “Willie, mi querido y dulce amigo, estoy completamente desconsolada”, escribió junto a una colección de imágenes. “Todavía es difícil para mí creer que no estás aquí. Peleaste esta batalla con fuerza y gracia. El cielo obtuvo a un hombre increíble hoy, son increíblemente afortunados. Te amo muchísimo mi amigo”.

Ben Stiller, Jason Alexander y otros actores también dedicaron mensajes al fallecido artista. El primero de ellos dijo que Garson fue “fuerte y respetado en su comunidad de compañeros actores”, mientras que la estrella de Seinfeld lo recordó como “un hombre querido, divertido, amable y un actor encantador”.

“Esto me rompe el corazón. Willie Garson, un amigo que me ha amado en mi peor momento (y siempre me lo hizo saber) se ha ido”, escribió la estrella de Modern Family, Julie Bowen, en Instagram. “Adiós, Fatty. Te amo siempre”.

“Nuestro dulce amigo #WillieGarson ha fallecido”, tuiteó Rob Morrow. “Querida alma, descansa tranquila”. Michael Weatherly agregó: “Quiero compartir lo divertido y maravilloso que fue Willie y lo triste que estoy al escuchar esta noticia. Mi más sentido pésame para su familia y sus increíbles amigos”.

Nacido como William Garson Paszamant en Nueva Jersey en 1964, Garson estudió teatro y cursó una maestría en bellas artes de la Escuela de Arte Dramático de Yale. Luego asumió pequeños papeles en varias series de televisión populares en la década de 1980, incluidas Cheers y Family Ties. Además, se destacó en sus trabajos en otras producciones, como Policías de Nueva York, White Collar y Hawaii Five-0. El intérprete también formó parte de populares ficciones de la década de 1990 como The X-Files y Friends antes de hacer su debut en Sex and the City, en 1998.