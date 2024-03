Escuchar

“ Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje ”. Con esas palabras, la actriz de la saga de películas de X-Men, Olivia Munn reveló en sus redes sociales un aspecto hasta ahora desconocido de su estado de salud. Junto a sus palabras, compartió una serie de fotografías en las que se la ve en un centro de salud y un extenso texto en el que da cuenta de cómo fueron desarrollándose los hechos.

En ese texto, que compartió en forma de imagen junto a las fotografías, Munn rememoró: “En febrero de 2023, en un esfuerzo por ser proactiva con respecto a mi salud, me hice una prueba genética que detecta 90 genes cancerígenos diferentes. Los resultados de todas las pruebas fueron negativas, incluida la de BRCA (el gen más conocido del cáncer de mama). Mi hermana Sara también acababa de obtener resultados negativos. Nos llamamos y chocamos los cinco por teléfono. Ese mismo invierno también me hice una mamografía normal. Dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama”.

“En los últimos diez meses me sometí a cirugías. Estuve tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos, y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que sentí que había llegado el momento de llorar . Mi enfoque se redujo y comencé a creer que cualquier emoción interferiría con mi capacidad para mantener la mente lúcida”, explicó.

Y continuó: “He tendido a dejar que la gente me vea cuando tengo energía, cuando puedo vestirme y salir de casa, cuando puedo llevar a mi bebé al parque. He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartir”.

“No habría encontrado mi cáncer hasta dentro de un año, en mi próxima mamografía programada, excepto que mi obstetra y ginecólogo, el Dr. Thais Aliabadi, decidió calcular mi puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama. El hecho de que lo hiciera me salvó la vida. El doctor analizó factores como mi edad, mis antecedentes familiares de cáncer de mama y el hecho de que tuve mi primer hijo después de los 30 años. Descubrió que mi riesgo de por vida era del 37 por ciento. Debido a ese puntaje, me enviaron a hacerme una resonancia magnética, lo que condujo a una ecografía que luego condujo a una biopsia que muestra que tenía cáncer luminal B en ambos senos. Luminal B es un cáncer agresivo y de rápido movimiento”, explicó.

“ Un mes después de esa biopsia me hicieron una doble mastectomía. Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente ”, indicó. Sin embargo, más allá de su derrotero, indicó: “Soy afortunada. Lo atrapamos con tiempo suficiente para que tuviera opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentar esto algún día. Pedile a tu médico que calcule su puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama. El Dr. Aliabadi dice que si el número es superior al 20 por ciento, se necesitan mamografías y resonancias magnéticas de mama anuales a partir de los 30 años”.

Luego, agradeció a las personas que la acompañaron durante todo el proceso, en especial a su esposo, el actor John Mulaney, a sus amigas y a los profesionales que la atendieron en las dos clínicas en las que fue atendida. “ Estoy muy agradecida con mis amigos y familiares por amarme durante todo este trance. Estoy muy agradecida con John por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicamento y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar. Por estar ahí antes de ir a cada cirugía y estar ahí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos”.

Su mensaje se llenó de likes y de mensajes de aliento. Muchos de ellos fueron de colegas de Munn que resaltaron su valentía. “Sos muy generosa al compartir tu historia. Creo que al hacerlo has salvado vidas. Mucho amor para vos y tu familia”, escribió Jessica Chastain. Reese Whiterspoon, a su vez, expresó: “¡Sos tan fuerte Olivia! Agradezco que hayas encontrado esto temprano. Te envío amor siempre”.

