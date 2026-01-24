Dura menos de dos horas: la joya oculta de Netflix ideal para los amantes del suspenso que te dejará sin aliento

No es la primera vez —ni seguro la última— que los suscriptores de Netflix encuentran una que otra joya oculta en la plataforma; y eso ocurrió con Misteriosa obsesión (The Forgotten), una película que se estrenó en 2004 y que hoy, a más de dos décadas de su desembarco en los cines, se posiciona como una de las más vistas dentro del amplio contenido que el gigante del streaming ofrece.

Dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Julianne Moore, la película sigue en una hora y media la historia de Telly Paretta, una madre que vive sumida en el dolor tras perder a su hijo de 8 años en un accidente aéreo. Sin embargo, su vida se convierte en una pesadilla cuando, de repente, todas las fotos y recuerdos del niño desaparecen. Su esposo y su psiquiatra intentan convencerla de que el pequeño nunca existió y que ella simplemente sufrió un brote psicótico tras un aborto espontáneo.

Aterrada pero decidida, Telly encuentra a otro padre que perdió a su hija en el mismo accidente. Aunque él tampoco parece recordarla al principio, ella logra que recupere la memoria, y juntos descubren que están siendo perseguidos por agentes misteriosos.

Lo que empieza como un drama se transforma en un thriller de ciencia ficción inquietante. La película plantea que ellos son parte de un experimento a gran escala, donde una fuerza superior intenta borrar los vínculos emocionales humanos para ver si el amor maternal es capaz de resistir incluso cuando la realidad misma es alterada.

“Afligida por la muerte de su hijo, una mujer cuya vida se desmorona por momentos, decide aclarar la revelación de su psiquiatra, quien le dice que nunca tuvo ningún hijo y todo es producto de su imaginación”, reza la sinopsis oficial con la que invita a darle play.

“Su elegante e imaginativo diseño visual, por no mencionar sus giros parapsicológicos y sus misterios, evocan el trabajo de M. Night Shyamalan”; “Un filme original y valiente, que no reserva su sorpresa para el típico final efectista y que incluye tres o cuatro escenas de impacto que, literalmente, levantarán al espectador de su asiento” y “Comienza como un drama psicológico y se vuelve mucho más extraño a medida que avanza”, fueron algunas de las críticas que recibió en el sitio web español FilmAffinity.

Tres producciones para ver en Netflix si te gustó Misteriosa obsesión

1. Corre (2020)

Dicen que el amor de una madre es para siempre... pero para Chloe esto no es un consuelo, sino una amenaza. Hay algo extraño, incluso siniestro, en la relación de Chloe y su madre, Diane. Diane crio a su hija completamente aislada, controlando cada uno de sus movimientos, pero Chloe pronto empezará a descubrir los oscuros secretos que guarda su madre. Duración: 1 h 30 min. Ver Corre.

Corre, tráiler oficial

2. La isla siniestra (2010)

Un alguacil de los años cincuenta persigue a una asesina que escapó de un sanatorio en una isla remota, y hay pistas de hechos macabros cometidos en su interior. Duración: 2 h 18 min. Ver La isla siniestra.

La Isla Siniestra, tráiler

3. Durante la tormenta (2018)

Una interferencia temporal causa que Vera salve a un niño que vivió en su casa 25 años antes. Sin embargo, este acontecimiento provoca una reacción en cadena y una realidad en la que la hija de Vera no nació y tampoco conoce a su marido. Duración: 2 h 8 min. Ver Durante la tormenta.