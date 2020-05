Los motivos por los cuales Juana Viale se bajó de Bailando por un sueño

Juana Viale: no a Bailando por un sueño, sí a seguir conduciendo los programas de su abuela Mirtha Legrand Crédito: Captura de video

Hace un par de meses anunciaron con bombos y platillos la incorporación de Juana Viale a "Bailando por un sueño 2020", que aún no tiene fecha de inicio certera, aunque en eltrece aseguran que será a principios de junio. Sin embargo, hoy la realidad es otra.

"No voy a estar porque no llegamos a un acuerdo económico", le confirmó la actriz y conductora a Marcelo Polino en los almuerzos del domingo. El periodista se ofreció a intervenir ante los productores y Juanita, sonriendo, señaló: "Dale, que atiendan mis súplicas".

Pero habría otras causas de mayor peso. Según dicen Denis Dumas y José María Listorti en Hay que ver (Canal 9) " Juanita va a seguir ocupando el lugar de su abuela y no le queda mucho más tiempo porque tiene a su familia también, a sus tres hijos (Ambar, Silvestre y Alí)".

Juanita ya había participado en el "Bailando", en 2015, y le fue muy bien: la eliminaron en el ritmo número 11. Y siempre fue muy elogiada por Marcelo Tinelli y por los jurados. Por eso, según comentaron sus íntimos, ella estaba muy entusiasmada con esta nueva oportunidad.

¿Qué pasa entonces? En proncipio, Mirtha Legrand no va a volver a conducir sus programas de sábado por la noche y domingo al mediodía por tiempo indeterminado. Por un lado, Mirtha se encuentra en un grupo de riesgo por su edad y decidió cuidarse y acatar las medidas de aislamiento mientras dure la cuarentena. Pero por otro lado, quienes la conocen saben que la muerte de su hermana Goldy, el pasado 1º de mayo, la sumió en una tristeza de la que no logra salir . "Mirtha no tiene ganas de volver a la televisión. Pero le haría bien porque para ella el trabajo siempre fue su refugio", reflexionó Denis. "Lo que se sabe es que Juanita se bajó del 'Bailando' porque se queda con el programa de la abuela hasta nuevo aviso".