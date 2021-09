Los motivos por los que Regé-Jean Page abandonó el chat de WhatsApp del elenco de Bridgerton

Regé-Jean Page, quien saltó a la fama por su papel de Simon Basset, el duque de Hastings, en la serie Bridgerton, ha revelado que ya no forma parte del chat grupal del elenco de la exitosa ficción de Netflix.

El actor británico, de 31 años, contó que decidió abandonar el grupo de WhatsApp que compartía con sus excompañeros de reparto para evitar cualquier posible incomodidad tras el anuncio de que ya no participaría en la segunda temporada de la serie.

“El universo se ha expandido. Así que ya no estoy en él”, dijo recientemente el actor en una entrevista con la revista estadounidense GQ. Y apuntó que su salida del grupo se produjo en buenos términos. “ Salí respetuosamente. No quería ponerlos en una situación incómoda en la que tuvieran que echarme por no formar parte del elenco ”, aclaró.

En diálogo con el mismo medio, el intérprete ni confirmó ni negó la posibilidad de aparecer en un cameo en la segunda temporada de Bridgerton. “¡Sabés que no podría decírtelo! ¿No hay algo maravilloso en que te sorprendan con algo que no esperabas?”, comentó en la entrevista, despertando la intriga de los seguidores de la serie.

Cuando se anunció su salida del drama de época de Netflix en abril, Page recordó las primeras conversaciones que tuvo con los productores de la serie: “ Mi personaje era de un arco de una temporada, con un principio, un desarrollo y un final. Eso es interesante porque puedo contribuir con mi granito de arena y luego la familia Bridgerton sigue adelante ”, dijo a Variety, tras insistir en que el plan en todo momento se remitía a que su participación en la ficción se limitara solo a la primera entrega.

Cuando se reveló que Regé-Jean no protagonizaría la segunda temporada de Bridgerton, los fanáticos de la serie quedaron impactados. En tanto, la esposa en pantalla del duque de Hastings, protagonizada por la actriz Phoebe Dynevor, sí repetirá su papel de Daphne en los nuevos episodios.

Entre los próximos desafíos profesionales del actor, destaca el que será su primer papel protagónico en cine, donde interpretará al legendario Simon Templar, el personaje creado por el escritor Leslie Charteris en los años 20 que después de su paso por la radio y el cine se hizo extremadamente popular en los años 60 gracias a la serie El santo. El intérprete también aparecerá en The Gray Man, una película de acción protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, y en la fantasía Calabozos y dragones. Además, con la identidad del próximo James Bond en suspenso, empezaron a circular los rumores que señalan a Page como el posible sucesor de Daniel Craig en la saga del agente 007.

Su salida de la serie

La vida de Regé-Jean Page cambió por completo luego de convertirse en el protagonista de Bridgerton. Sin embargo, su papel se limitó a una sola temporada. Sobre ello, el intérprete dijo a Variety: “Fue como tenía que ser. Así es en los libros [de Julia Quinn], se enfocan en un hermano por tomo. Y Simon es el tipo de personaje bomba de una sola temporada, es el antagonista que va a ser reformado, se va a encontrar a él a mismo y al amor verdadero gracias a Daphne. Creo que una de las cosas más valientes del género romántico es permitir que la gente tenga un final feliz”, dijo al ser consultado sobre el éxito de producido por Shonda Rhimes.

Daphne y Simon, interpretados por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, son quienes acapararon el interés amoroso de la serie durante la primera temporada LIAM DANIEL/NETFLIX

Page reveló que desde el primer momento en que tuvo contacto con el personaje supo que Simon era especial y dijo que representar a este miembro de la aristocracia de color fue otro de los motivos por los que aceptó el papel. “Estoy contento de haber tomado pasos en la buena dirección para que se amplíe el panorama y esa tendencia pueda continuar a lo largo del tiempo”, dijo sobre el desafío de encarnar a un galán de época de color. También contó que con sus amigos solían hacer chistes sobre un hombre negro en un caballo. “Es tan simple. Puedo montar un caballo y puedo ponerlo en la pantalla; ese es el primer paso”, dijo. Y agregó: “Puedo ser de la realeza, y [otras personas de color] pueden ver la posibilidad de ser de la realeza. Pararse ahí, con las botas y la chaqueta, bailando y habitando un espacio que es perfectamente posible”.

El actor se despidió del personaje con las siguientes palabras: “El viaje de tu vida. Ha sido un placer y un privilegio ser su Duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”.

