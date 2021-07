Regé-Jean Page, lejos del duque de Bridgerton, será El santo en la pantalla grande

Cuando hace unos meses se supo que Regé-Jean Page, el actor que se convirtió en estrella casi de la noche a la mañana gracias a su interpretación del duque Simon Hastings en la primera temporada de Bridgerton, no aparecería más en la ficción de Netflix, los fanáticos de la pareja que formó en pantalla con Phoebe Dynevor, se sintieron más que decepcionados. Aunque el actor aseguró que su salida del programa ya estaba planeada desde el principio de la producción de Shonda Rhimes, muchos imaginaron que su instantánea fama le había abierto puertas mucho más apetecibles que una aparición secundaria en la segunda temporada de la historia inspirada en los libros de Julia Quinn, que ahora girará en torno a la vida romántica de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el hijo mayor de la distinguida familia.

Así, con la identidad del próximo James Bond en suspenso, empezaron a circular los rumores que señalaban a Page como el posible sucesor de Daniel Craig en la saga del agente 007. Y aunque esa posibilidad aun no se descarta, lo cierto es que Page acaba de conseguir su primer papel protagónico en cine, donde interpretará al legendario Simon Templar, el personaje creado por el escritor Leslie Charteris en los años 20 que después de su paso por la radio y el cine se hizo extremadamente popular en los años 60 gracias a la serie El santo, que protagonizó Roger Moore antes de convertirse en James Bond. Un vínculo que no debe haber pasado desapercibido a Page y sus representantes. Mientras tanto el actor ya está concentrando todos sus esfuerzos en el cine: aparecerá en The Gray Man, una película de acción protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans y en la fantasía Calabozos y dragones que se está rodando por estos días.

Page como el duque de Hastings en Bridgerton, la serie de Netflix que lo transformó en una estrella

Lo cierto que si para el actor criado entre Zimbabue y Londres la nueva versión cinematográfica de El santo es un modo de probar que tiene lo que se necesita para ser el primer intérprete negro en interpretar al espía británico –una posibilidad que está en el tapete hace años con Idris Elba como el favorito del público–, para los estudios Paramount se trata de un proyecto largamente postergado que cambió de equipo y elenco en los últimos meses. Hace tiempo trabajan en la idea de reversionar no solo el programa de TV sino también la versión cinematográfica del personaje, una suerte de Robin Hood que recorre el mundo desarmando los planes de los ricos y poderosos para beneficiar a los que menos tienen, que protagonizó Val Kilmer en 1997.

La intención, parece, es darle otra oportunidad al personaje en la pantalla grande ya que aunque aquel film dirigido por Phillip Noyce y que coprotagonizaba Elizabeth Shue (nominada al Oscar el año anterior por su papel Adiós a Las Vegas), fue una decepción tanto en taquilla como en las consideraciones de los críticos, que no terminaron de aceptar al norteamericano como el sofisticado maestro del disfraz.

Chris Pine, el candidato a ser El santo que quedó en el camino Archivo

De hecho, hace pocos meses, se había anunciado con bombos y platillos que Chris Pine (Star Trek) estaba muy cerca de convertirse en el nuevo Simon Templar para la remake cinematográfica que ya estaba en marcha con la dirección de Dexter Fletcher (Rocket Man). Sin embargo, ese proyecto fue descartado, por el que encabezará Page, que también será su productor ejecutivo, y aunque no fue anunciado el su director, sí se sabe que el dramaturgo y actor Kwame Kwei-Armah, guionista de la nueva película musical de Spike Lee, All Rise, y responsable artístico del prestigioso teatro The Young Vic en Londres, ya está escribiendo la historia.