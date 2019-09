Los motivos de la separación de Carla Quevedo

La actriz contó por qué se separó de Pedro Rosemblat Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

9 de septiembre de 2019

Carla Quevedo le contó a Moria Casán, conductora de Incorrectas, por América, que se separó de su novio Pedro Rosemblat, actor que se hizo muy conocido gracias a su personaje de El cadete y que fue tiempo atrás todo un tuitstar gracias a su alias Pibe Trosko.

"Estoy sola con mi perro y me la paso haciendo castings y escribiendo", dijo Carla al pasar. ¿Qué pasó? "Con Pedro nos separamos con mucho amor y seguimos teniendo un vínculo. Pero a veces el amor no alcanza y en este momento elijo probar suerte en Los Ángeles, donde viví algunos años. Y Pedro tiene sus proyectos acá. El amor a la distancia no sirve. Es verdad que al principio es un fuego, pero después no se sostiene".

Después de dos años en pareja, Carla creyó que iban a poder sostener la relación y que el amor era más fuerte. Pasados unos meses se dio cuenta de que la distancia era mucho más pesada de lo que creía.

Carla acaba de interpretar a Alicia Muñiz en la serie Monzón y, a pesar de tener algunas propuestas en la Argentina, opta por el desafío de ir y venir, entre Los Ángeles y Buenos Aires. "Creo que resido allá y vengo a la Argentina de visita, ya sea a ver a mi familia o a sumarme a algún proyecto. Ahora en Estados Unidos estoy haciendo castings, como siempre. Es la historia de mi vida. De los 20 a los 30 residí allá y un tiempo en Nueva York. Y son dos ciudades totalmente diferentes. Siempre digo que Los Ángeles se parece a un novio bueno que te trata bien y que te responde todos los mensajes, y Nueva York es todo lo contrario. Es difícil conocer gente porque todo el mundo es de la industria: directores, productores, actores".