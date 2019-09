La desilusión de Carla Quevedo cuando conoció a Natalie Portman

Carla Quevedo en la serie "Monzón"

9 de septiembre de 2019 • 01:25

Carla Quevedo es una de las actrices del momento. La joven intérprete, aparte de escritora y diseñadora, desde hace años trabaja en cine y televisión, y en los últimos meses recibió numerosos elogios por su rol como Alicia Muñiz para la serie sobre Carlos Monzón. Y en la mesa de Mirtha Legrand, ella contó un incómodo momento que protagonizó junto a Natalie Portman.

Instalada en Los Ángeles, Carla contó lo que le sucedió cuando se cruzó con la protagonista de El perfecto asesino: "Natalie Portman es una actriz que admiré mucho de chica. El tipo de personajes que ella siempre encarnó, yo siempre decía: "Quiero hacer esos personajes cuando crezca y sea actriz". Y estaba comiendo cerca de mi casa, y la veo que llega, una piba normal, vestida con zapatillas, una mochila, con mu amigo. Y se sienta en la mesa de al lado, o sea, Natalie Portman estaba más cerca mío que usted en este momento".

En ese momento, Quevedo confesó que se puso muy nerviosa y no sabía si hablarle o no, hasta que se decidió a hacerlo, pero las cosas no salieron de la mejor manera: "Soy muy cholula, pero no lo digo, me lo guardo y la juego de amiga. Nunca pedí una foto, pero con ella dije: "La verdad es que está bueno cuando uno realmente admira a una persona, decírselo. Yo estaba muy asustada, si me rechaza y me dice que no, me voy a sentir muy mal". Y finalmente me paré, con mucho respeto, y le dije que la admiraba un montón, y ella me miró muy condescendiente, casi como uno mira a un perro mojado, un poco falsa lo sentí yo. Y le pedí una foto, y me dijo que no. Y me dio vuelta la cara, y la verdad es que me sentí muy mal".