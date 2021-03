Los Pimpinela, entre peleas, amores y lágrimas

Joaquín y Lucía Galán, más conocidos como Los Pimpinela, participaron del programa Los Mammones, en donde revelaron algunas intimidades familiares y recordaron anécdotas junto a Jey Mammon, fanático confieso de ellos.

“Nos seguimos cuidando mucho por nosotros y nuestras familias”, empezó diciendo Lucía en relación a la pandemia y también a su escasa presencia en la televisión. “Extrañamos las giras”, admitió su hermano.

A pesar de tener más de 30 años de carrera, los artistas confesaron que los nervios antes de un gran concierto nunca se van. “Sí, nos ponemos nerviosos. Si no te pasara sería absurdo... está ese cosquilleo antes de cada show que es necesario”, indicó ella.

Las internas familiares

Si bien Lucía y Joaquín tienen una gran relación no dejan de ser hermanos y, como tales, a veces tienen diferencias. “También nos peleamos en la vida real”, contó él revelando que uno de los mayores conflictos ocurrió hace pocos años, cuando ella participaba del reality Tu cara me suena y su hermano era jurado. Durante una presentación, él le puso un 4 como puntuación, algo que no le gustó nada a la cantante. “Estuvimos 15 días sin hablarlos, en realidad ella no me habló a mí”.

A la hora del ping pong de preguntas y respuestas, ambos se divirtieron tirándole chicanas al otro y contando algunos detalles sobre sus personalidades. “¿Cuál de los dos es más ordenado?”, quiso saber Mammon, a lo que Joaquín levantó la mano y Lucía respondió “Yo”. “Si no vivimos juntos, yo no sé de la casa de él y él no sabe de la mía. Yo soy ordenada”, aclaró la artista. “Yo también soy ordenado”, retrucó él.

Ante la pregunta de quién llora más, todas las miradas fueron a Lucía. “Lo que pasa es que a mí se me nota más. Él llora para adentro y así está, yo saco todo para afuera”, aclaró. Los dos aseguraron que son cariñosos, “aunque yo soy más demostrativa”, acotó la cantante. “Y más alcahueta”, retrucó Joaquín.

La que más parejas tuvo también fue Lucía. “¿Cómo preguntás eso?”, dijo entre risas él, que se llevó el podio al más estricto. “En realidad los dos somos estrictos, pero él es más perfeccionista”, aseguró ella.

