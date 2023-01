Los posteos de Karina La Princesita que generan preocupación en sus fans: “Te dejan sola”

escuchar

Días atrás, Karina La Princesita Tejeda sorprendió a sus fans al relatar los problemas de ansiedad que sufre. Tras ello, la cantante volvió a generar preocupación al compartir una serie de enigmáticos mensajes en las redes sociales.

En Navidad, la artista tropical ya alertaba acerca de su estado anímico. “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”, escribió entonces en una publicación acompañada de una fotografía donde podían verse unos ojos tristes. Más tarde, la exjurado de Cantando 2020 posó junto a su hija en otra imagen y deseó buenas fiestas a todos.

La semana pasada, la artista reveló el motivo del mal momento que ha venido atravesando en la última temporada y se refirió al trastorno de ansiedad que padece : “No se lo deseo a nadie. Sentís que te morís”, describió. Y agregó: “No sabés qué hacer. No podés respirar”.

En los últimos días, La Princesita volvió a las redes para compartir una serie de reflexiones que generaron nuevamente alarma entre sus fans. A través de las historias de Instagram, Tejeda escribió: “Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”.

“Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”, insistió la exintegrante de ¿Quién es la máscara?. Karina también le dedicó un misterioso mensaje a quienes estarían contribuyendo a su malestar emocional. “Qué maldad tienen algunas personas... No se entiende por qué tanto” , plasmó en la misma red social, donde recibió numerosos comentarios de afecto y apoyo por parte de sus seguidores.

Este martes, en tanto, la cantante subió en sus historias una foto en primer plano en la que se la ve sentada en un auto. “En la cresta de la ola”, escribió junto a un emoji que deja en claro que se trata de una ironía.

Meses atrás, La Princesita fue objeto de una serie de críticas que hicieron en La jaula de la moda sobre su apariencia física y el estilismo elegido para asistir a distintos eventos. En el programa, habían convocado a la modelo e influencer ucraniana Dasha Horozhankina para debatir sobre los diversos looks de integrantes de la farándula argentina y fue en este segmento que se refirieron a Karina Tejeda y a los atuendos que lució durante el transcurso de ¿Quién es la máscara? (Telefe), reality en el que cumplió el rol de jurado.

“Horrible”, sentenció Dasha. Y agregó: “Ahora está muchísimo más linda, la verdad. Adelgazó, creo. Antes no estaba linda ni de cerca ni de lejos. Ahora por lo menos está linda de lejos. Capaz que en un futuro progresa y de cerca también la vemos linda. Un poquito más lejos se la vería más linda”. Celebrada por el resto de los presentes en el estudio, siguió adelante con una serie de comentarios de muy mal gusto sobre el físico de la cantante y sus looks.

Lejos de pasar desapercibidos, sus dichos fueron reproducidos en las redes sociales, en donde los usuarios no tardaron en repudiar sus desagradables comentarios. Tras los polémicos dichos de la influencer, la mamá de la artista, Mónica Cuello, apuntó sin filtros contra el conductor del ciclo, Horacio Cabak. En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Cuello disparó: “En ese momento yo estaba enojada y dije ‘¿esta muñeca inflable qué puede venir a decir de mi hija? Si ella todo lo que se hizo, porque vos la ves y está toda hecha, me imagino que es porque ha querido mejorar. No me quiero imaginar cómo habrá sido antes entonces”.

