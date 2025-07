Los secretos de alcoba de Tori Spelling: “Donna Martin” en la intimidad e implantes mamarios de regalo

Cuando todo indicaba que Tori Spelling había agotado los temas más picantes de su vida, en un nuevo episodio de misSPELLING, el podcast en el que suele abordar temas de su carrera y también de su vida privada, la protagonista de Beverly Hills 90210 reveló una serie de secretos muy íntimos y sorprendió a todos sus seguidores.

En principio, Spelling confesó que su exmarido Dean McDermott quería que interpretara a su personaje más recordado, Donna Martin, en la cama. “Dean, mi ex, cuando nos conocimos, me decía que estaba muy enamorado de mí desde mucho tiempo antes de que nos conociéramos. Siempre tenía su partido de hockey con sus amigos los miércoles por la noche y salía casi corriendo. Estaba en el vestuario y pensaba: ‘Tenés que ir a tu casa a ver a tu novia’”, relató, refiriéndose al día en que se emitiría el programa para adolescentes en los Estados Unidos.

Tori Spelling y Dean McDermott estuvieron casados durante 18 años AP - AP

Y explicó: “Siempre pensé: ‘¿Lo estás inventando para estar conmigo?’. Pero no”. Sin embargo, el amor del actor por Donna Martin, el personaje que se mantuvo virgen durante diez temporadas, aumentó cuando conoció a la actriz, hasta el punto en que la llamaba Donna mientras mantenían relaciones sexuales. “Siento que sé perfectamente que en algún momento, durante una de nuestras sesiones de sexo, él dijo: ‘Oh, mi pequeña Donna Martin’”, confesó con franqueza.

En otro tramo del programa, Spelling reveló que en uno de sus aniversarios, le regaló a su marido sus viejos implantes mamarios. “Tomé los implantes viejos que me puse, no creo que el doctor debiera dármelos, pero lo hizo, los puse en una especie de caja bonita, e hice un sujetalibros con ellos”, compartió. “Vamos, chicos, ya saben que me gusta hacer las cosas yo misma”, bromeó la actriz. “Nunca decepciono”.

La actriz suele contar intimidades de su carrera y de su vida privada en su podcast AP

Incluso después de su divorcio del actor canadiense, el regalo sigue siendo una de sus posesiones más preciadas. El actor se ofreció a devolverlo cuando se separaron, pero la propuesta ofendió a la actriz en un primer momento, pero luego entendió que, quizá, era la mejor opción y aceptó. El gran interrogante, entonces, fue qué hacer con ellos. McDermott le sugirió venderlos en una conocida plataforma de venta online, pero ella insistió en que “nunca lo haría”. De todos modos, reconoció que le dio curiosidad saber cuánto estaban dispuestos a pagar por ellos. “Esperá... ¿Cuánto creés que podría conseguir por ellos? Solo tengo curiosidad, lo pregunto por una amiga”, bromeó.

McDermott y Spelling anunciaron su separación en junio de 2023, después de 17 años de matrimonio y de haberle dado la bienvenida a sus hijos Liam, de 18 años; Stella, de 17; Hattie, de 13; Finn, de 12; y el pequeño Beu, de 8 años.

Hace algunas semanas, la actriz se refirió a su actual situación sentimental y confesó qué tipo de vínculo está interesada en compartir con el próximo hombre que le interese. Aunque como es habitual en la vida de Spelling, todo tiene una vuelta de tuerca.

En familia. Tori Spelling junto a su exesposo, Dean McDermott, y sus hijos, Liam y Stell AP

“Lo nuevo no es una relación, sino una situationship de monogamia. Algo que encajaría realmente bien en mi vida, porque honestamente y en este momento, tengo el foco puesto en mis hijos y en el trabajo”, explicó en su podcast. Más adelante, y procurando aclarar sus deseos, agregó: “Es como una situationship, pero en la que no estás con nadie más. Así que te quedas tranquila con tu tiempo y tu libertad”.

Por último, y convencida de las bondades que brinda ese tipo de relaciones, Spelling concluyó: “Con cinco hijos propios, no me imagino sumar a un hombre a mi mundo. Creo que él saldría corriendo. Así que mientras los chicos sean medianamente jóvenes, puede que busque una situationship monógama”.