Lou Cutell, actor de Seinfeld y Grey’s Anatomy, murió a los 91 años

Lou Cutell, actor estadounidense con más de medio siglo de trayectoria en Hollywood y conocido por sus participaciones en series de televisión como Seinfeld y Grey’s Anatomy, murió a los 91 años.

Su amigo Mark Furman confirmó la noticia a través de una publicación en Facebook, señalando que el intérprete murió durante el fin de semana, aunque sin aclarar las causas de su fallecimiento. “Después de una gran vida, mi amigo Lou Cutell se fue a casa”, escribió su colega el domingo pasado. “Un actor de cine, teatro y de personajes como Big Larry en La gran aventura de Pee Wee y Ass Man en Seinfeld, quien me llevó a la casa de Lucille Ball en 1986. Descansa en paz, Lou”, agregó.

Nacido en la ciudad de Nueva York, el 6 de octubre de 1930, Cutell dio sus primeros pasos en Broadway seis décadas atrás protagonizando el musical The Young Abe Lincoln. El actor contó con más de 100 créditos en su haber, aunque muchos fanáticos del cine y la televisión lo conocieron mejor por sus apariciones en la pantalla chica.

Lou Cutell participó en títulos como Seinfeld, Grey's Anatomy y Querida, encogí a los niños Patrick McMullan - Patrick McMullan

El intérprete ganó popularidad al ponerse en la piel de un misterioso “hombre” en el episodio “Fusilli Jerry” de Seinfeld. También apareció en varios capítulos de la serie Betty White’s Off Their Rockers, entre 2013 y 2014, y previamente en Curb Your Enthusiasm, en 2004. La última aparición televisiva de quien fue también un referente de la comedia se produjo en 2015, en el drama médico Grey’s Anatomy.

Además Cutell participó de recordadas películas como Frankenstein Meets the Spacemonster (1965), Querida, encogí a los niños (1989) y La gran aventura de Pee Wee (1985).