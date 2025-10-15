Louis Tomlinson: su nuevo disco con inspiración “tropical”, la opinión de la crítica y una pregunta prohibida

A casi cuatro años de su último lanzamiento discográfico, el ex One Direction Louis Tomlinson anunció la salida del álbum How Did I Get Here? (¿Cómo llegué hasta aquí?), para el 23 de enero de 2026. Además, publicó el tema “Lemonade” a modo de anticipo y conversó días atrás con la prensa de varios países de América Latina, sobre su vuelta a las bateas.

Antes de aquella rueda de prensa hizo algunas publicaciones en sus redes, referidas al estreno: “Este será mi mejor álbum. Puedo sentirlo”. Consultado por LA NACION sobre los motivos de su optimismo, explicó: “Bueno, en este punto, me gustaría pensar que cuando alguien está haciendo su tercer disco, ya tiene un poco de experiencia. Y sabe lo que le gusta. Creo que, definitivamente, la experiencia de los dos discos anteriores influye en este. Por esa razón, creo que es un álbum de mejor calidad. Creo que, definitivamente, me arriesgo más, y eso parte de mi frustración y reflexión al escuchar los dos discos anteriores, y especialmente el primero, en el que fui demasiado precavido. Así que creo que este definitivamente implica más riesgos. También diría que lo realmente hermoso es el equipo con el que lo escribí. Fue genial; cuanto más tiempo pasábamos juntos, más sentíamos que las canciones mejoraban. La colaboración y la gente es, definitivamente, de mejor calidad. Pero tendrán que esperar un poco para escucharlo y sentirlo por ustedes mismos”.

Portada del nuevo álbum de Louis Tomlinson

Tomlinson conversó durante 45 minutos con medios de Brasil, Chile, Colombia, México y La Argentina. Habló del tema que sirve de anticipo del álbum y de la composición de todo el disco (para eso se refugió en Costa Rica).

Experimentar. Primero se refirió al momento de su vida en que lo encontró esta grabación: “En este disco tuve tiempo para cometer errores y, con eso, experimentar. Una cosa es empezar un disco con la esperanza de experimentar; otra cosa es el trabajo. Eso, a medida que avanzas en el proceso, ayuda a ganar impulso y confianza”.

Nuevas influencias. “En los dos primeros álbumes que hice definitivamente estuve muy influenciado por Oasis. Pero creo que en este intenté hacer algo diferente”.

Frustraciones y exigencias. “Respecto de los álbumes anteriores, creo que éste se diferencia por sus letras más coloquiales. También hay más metáfora. Aprendí mucho en el trabajo y estoy muy orgulloso de cada canción de este disco porque, en términos sonoros, esto es lo que hubiera querido hacer en mi primer álbum. Soy bastante exigente conmigo mismo ”.

Inspiración tropical. La composición y parte de la grabación se realizó en Santa Teresa, Costa Rica. “Para mí, este disco siempre iba a tener una sensación de libertad, y siempre soñé con tenerla en un lugar tropical. La idea de traspasar los límites, ya sabes, cuando creas cosas, obviamente las estás inspirando. Así que darte un gusto es una apuesta segura cuando te rodeas de gente y de una estética tan bonita.”

¿Cómo llegué hasta aquí? Quizás cueste pensar que Tomlinson haga esa pregunta después del prematuro éxito con One Direction (no tenía ni siquiera 20 años cuando la boy band se hizo famosa en un programa de talentos), los discos, las giras y una posterior carrera solista. “Sí, obviamente, pero me ha costado mucho trabajo conseguirlo. Por eso siempre estoy muy agradecido. De verdad que estoy muy agradecido”.

La mirada exterior. “Realmente intenté evitar que se filtraran demasiadas opiniones esta vez, o incluso que me molestaran. En resumen, si a la gente le gusta, si a los fans les gusta, no me importa lo que digan los críticos.”

Mejor no hablar de ciertas cosas

Ya que la conferencia de prensa para América Latina fue acordada por el lanzamiento de su nueva canción y el anuncio del próximo disco, quedaron fuera las preguntas sobre temas más personales, incluido el primer aniversario que se cumple de la muerte de su amigo y ex compañero de One Direction, Liam Payne. Sin embargo, sobre este tema se explayó con la edición británica de la revista Rolling Stone.

Louis Tomlinson explicó que le fue muy difícil superar la muerte de un amigo como Liam Payne (Fuente: Instagram/@louist91)

Este año se cumplió el aniversario número 15 de la creación de One Direction, y si bien no imagina una reunión sin Payne, reflexionó sobre la historia del grupo a partir del peso que allí tuvo su amigo. “Éramos todos muy aficionados, pero él [Liam] ya estaba donde debía estar cuando hizo su primera audición para [X Factor]”, dijo. “Ninguno de nosotros lo habría admitido en ese momento, porque uno tiene mucho orgullo de joven, pero todos lo admirábamos de esa manera. Fue realmente incómodo, de hecho, el 15° aniversario, porque el sentimiento [colectivo] de celebrar es tan importante, si no más importante que nunca, en nombre de Liam”, dijo.

En cuanto a la muerte de su amigo, aseguró: “Todavía hay un punto en mi cabeza donde siento injusto y me siento frustrado de que ya no esté con nosotros. Así que simplemente me hizo aflorar esos sentimientos, aunque de todos modos sigo viviendo con ellos. Fue, realmente, imposible para mí lidiar con la pérdida de Liam. Ingenuamente, pensé que, como a estas alturas ya estoy bastante familiarizado con el duelo para mi edad, eso podría suavizar el golpe. [Eso fue] muy ingenuo. Es muy diferente. Nunca antes había perdido a un amigo”.