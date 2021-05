Lourdes Sánchez reveló que sufre ataques de pánico y no sabe si podrá llevar adelante una de las pruebas de “La Academia”

Tras el ritmo del cuadrado al cubo, “La Academia” invita a sus concursantes a lucirse en un desafío dedicado a las imitaciones. Lourdes Sánchez y el Chato Prada, que debutaron con una performance muy criticada por el jurado, se pondrán en este caso en las voces del dúo Pimpinela. Pero el reto no será fácil, al menos para la bailarina.

La exjurado de ShowMatch y su pareja tienen ante sí el desafío de encarnar a Lucía y a Joaquín Galán, y para ello deberán utilizar máscaras, como está establecido en las reglas del certamen, para caracterizarse como los personajes.

En una conversación con Ángel De Brito para Los ángeles de la mañana (LAM), Sánchez contó cómo se prepara la dupla para la prueba. “Vamos a hacer a Pimpinela, perdón Lucía, perdón Joaquín. Yo no sé qué hacer. Igual, tengo voz agudita”, apuntó primero en referencia a la prueba musical.

La Academia: el Chato Prada debutó en la pista y Hernán Piquín le dijo que parecía una momia Prensa LaFlia / Julio Ruiz

Y a continuación, la participante comentó sus temores al respecto: “Vamos a hacer una caracterización bien ochentosa. Y ahora me tengo que hacer la máscara, lo cual me preocupa… Últimamente estoy teniendo como unos ataques de pánico y siento que no lo voy a poder aguantar”, confesó. La bailarina reconoció que no se siente del todo cómoda ante la idea de usar una capa de látex, maquillaje y peluca para dar vida al personaje. Sin embargo, anunció que dará su máximo en la competencia.

En conversación con De Brito y las ‘angelitas’, Sánchez también dio su vista sobre las devoluciones del jurado. Dirigiéndose al conductor, expresó: “A vos te banco a muerte, para mí este año vos te ganás el puesto del jurado bailarín; sos el único que sabe hablar de técnica”, opinó.

Y acto seguido se refirió al resto de los encargados de puntuar a los participantes. “De [Hernán] Piquín, me da bronca que él sabe de técnica y mucha, pero no la estaría utilizando en la pista. Me quedo con ganas de escuchar eso… Y Jimena Barón, no sé si habla de técnica, habla de cosas muy genéricas de baile, pero puntualmente de técnica no habla. Pampita arranca con el ‘estirá el pie, la línea’, y después Jimena dice lo mismo”, manifestó.

“¿La copia?”, preguntó De Brito. “No sé si la copia, pero es como que arranca Pampita y después hasta el final es escuchar lo mismo”, valoró Lourdes, ante lo que el conductor y jurado señaló que “eso es algo a revisar” a la hora de dar los veredictos. “Lo voy hablar en el chat después”, dijo Ángel refiriéndose al grupo de comunicación interna del jurado.

“Si vas a hablar en el grupo, deciles que uno solo sea el mala onda, no todos”, sugirió Sánchez. “¿Lo dice especialmente por Piquín?”, quisieron saber las panelistas, ante lo que Lourdes asintió, aunque aclarando: “También las veo a las chicas con cara mala onda”.

